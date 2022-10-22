موتو جي بي: مارتن يكسر الزمن القياسي في ماليزيا ويحرز قطب الانطلاق الأول

اضطر بانيايا لخوض القسم الأول من التصفيات بعد حادثة خلف فابيو كوارتارارو خلال المراحل الأخيرة من التجارب الحرة الثالثة.

وخلال القسم الأول للتصفيات، كان الدراجون الأربعة المنافسون على اللقب، يتنافسون لتسجيل أفضل زمن.

لكن الدراما حصلت خلال ربع الساعة الأولى من القسم الثاني، حين تعرض كل من بانيايا وأليكس إسبارغارو دراج أبريليا لحادثة، بينما قدم كوارتارارو أسوأ تصفيات له هذا الموسم.

وكان مارتن أول من سجل أسرع الأزمنة بزمن قياسي جديد قدره دقيقة و58.021 ثانية.

ومع نهاية الطلعات الأولى، كان بانيايا سادساً خلف إسبارغارو، بينما كان كوارتارارو بعيداً بالمركز 11.

لكن مع بداية الطلعات الثانية، خرج مارك ماركيز قريباً من بانيايا، حيث حاول دراج هوندا اللحاق بدراج دوكاتي للحصول على عامل السحب.

وبالاتجاه للمنعطف الرابع، تعرض بانيايا لحادثة، بينما تجاوز كوارتارارو موقع الحادثة بعد العلم الأصفر، لكنه اضطر للتخلي عن لفته الأخيرة السريعة بعد أن خسر السيطرة قليلاً على دراجته في المنعطف الثامن.

ولم يتمكن دراج ياماها من إتمام محاولى أخيرة، ليبقى بفارق 1.4 ثانية خلف المتصدر بالمركز 12.

وبعد كوارتارارو، تعرض إسبارغارو لحادثة في نفس المنعطف بشكل مماثل لما حصل مع بانيايا.

بالمقابل، استعرض مارتن عضلاته على متن براماك دوكاتي ليسجل دقيقة و57.790 ثانية محرزاً قطب الانطلاق الأول بفارق قارب نصف ثانية أمام إينيا باستيانيني دراج غريزني.

ماركيز أكمل لفته ونجح بطريقة ما بمنح هوندا مركز الانطلاق الثالث.

مارك بيزيرتشي سينطلق رابعاً على متن في.آر64 دوكاتي أمام أليكس رينز دراج سوزوكي ولوكا ماريني دراج في.آر64.

فرانكو موربيديللي تأهل سابعاً على متن ياماها أمام مافيريك فينياليس ما دفع بانيايا حتى المركز التاسع أمام إليكس إسبارغارو.

تصفيات ماليزيا: