موتو جي بي: مارتن يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في لومان

كان إنيا باستيانيني أول من كسر الرقم القياسي السابق للعبور من القسم الأول للتصفيات، إذ كان أول من كسر حاجز الدقيقة و30 ثانية.

فيما فعل مارتن ذات الأمر في لفته السريعة الثاني مسجلًا دقيقة و29.919 ثانية، الزمن الذي كان كافيًا لمنحه قطب الانطلاق الأول مع تحوّل اللحظات الأخيرة من القسم الثاني إلى حفلة من الحوادث.

فرانشيسكو بانيايا حافظ على المركز الثاني خلف مارتن، بينما أكمل الفائز بجائزة فرنسا الكبرى 2017 مافيريك فينياليس صف الانطلاق الأول على متن دراجة أبريليا المصنعية.

وكان القسم الأول من التصفيات قد أخذ حصته من الدراما مع خروج مارك ماركيز من التجارب التأهيلية إثر مواجهته لأعلام صفراء متأخرة، كما كان له إنقاذ مدهش من حادثة كبيرة عند المنعطف الثاني.

هذا وسينطلق الإسباني دراج غريسيني دوكاتي من المركز الـ 13 بعدما أطاح به دراج تراك هاوس رايسينغ ميغيل أوليفيرا.

في المقابل، تأهّل فابيو دي جيانانطونيو دراج في.آر46 دوكاتي وماركو بيزيكي الفائز بسباق فرنسا العام الماضي في المركز الرابع والخامس، بينما كان من المركز السادس من نصيب أليكس إسبارغارو.

الناشئ الواعد بيدرو أكوستا سينطلق من المركز السابع على متن دراجته تيك3 غاس غاس بعدما اضطر لترك لفته السريعة الأخيرة إثر مروره من دراجة فابيو كواراتارارو البطيئة.

في حين تأهل البطل المحلي في المركز الثامن أمام فرانكو موربيديللي وباستيانيني الذي واجه مشكلة تقنية مع دراجته دوكاتي.

المركز الـ 11 كان من نصيب جاك ميلر على متن دراجة كاي تي ام أمام أوليفيرا ومارك ماركيز.

شبكة الانطلاق