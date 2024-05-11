جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة فرنسا الكبرى
تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: مارتن يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في لومان

كسر خورخي مارتن متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" الرقم القياسي لحلبة لومان لينطلق أولًا في جائزة فرنسا الكبرى بالرغم من سقوطه في تصفيات شابتها الحوادث.

خورخي مارتن، براماك رايسينغ

الصورة من قبل: مارك فلوري

كان إنيا باستيانيني أول من كسر الرقم القياسي السابق للعبور من القسم الأول للتصفيات، إذ كان أول من كسر حاجز الدقيقة و30 ثانية.

فيما فعل مارتن ذات الأمر في لفته السريعة الثاني مسجلًا دقيقة و29.919 ثانية، الزمن الذي كان كافيًا لمنحه قطب الانطلاق الأول مع تحوّل اللحظات الأخيرة من القسم الثاني إلى حفلة من الحوادث.

فرانشيسكو بانيايا حافظ على المركز الثاني خلف مارتن، بينما أكمل الفائز بجائزة فرنسا الكبرى 2017 مافيريك فينياليس صف الانطلاق الأول على متن دراجة أبريليا المصنعية.

وكان القسم الأول من التصفيات قد أخذ حصته من الدراما مع خروج مارك ماركيز من التجارب التأهيلية إثر مواجهته لأعلام صفراء متأخرة، كما كان له إنقاذ مدهش من حادثة كبيرة عند المنعطف الثاني.

هذا وسينطلق الإسباني دراج غريسيني دوكاتي من المركز الـ 13 بعدما أطاح به دراج تراك هاوس رايسينغ ميغيل أوليفيرا.

في المقابل، تأهّل فابيو دي جيانانطونيو دراج في.آر46 دوكاتي وماركو بيزيكي الفائز بسباق فرنسا العام الماضي في المركز الرابع والخامس، بينما كان من المركز السادس من نصيب أليكس إسبارغارو.

الناشئ الواعد بيدرو أكوستا سينطلق من المركز السابع على متن دراجته تيك3 غاس غاس بعدما اضطر لترك لفته السريعة الأخيرة إثر مروره من دراجة فابيو كواراتارارو البطيئة.

في حين تأهل البطل المحلي في المركز الثامن أمام فرانكو موربيديللي وباستيانيني الذي واجه مشكلة تقنية مع دراجته دوكاتي.

المركز الـ 11 كان من نصيب جاك ميلر على متن دراجة كاي تي ام أمام أوليفيرا ومارك ماركيز.

شبكة الانطلاق

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 6

1:29.919

   177.840
2 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 6

+0.192

1:30.111

 0.192 177.461
3 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 8

+0.394

1:30.313

 0.202 177.064
4 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 8

+0.517

1:30.436

 0.123 176.823
5 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 9

+0.634

1:30.553

 0.117 176.594
6 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 7

+0.653

1:30.572

 0.019 176.557
7 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 9

+0.731

1:30.650

 0.078 176.405
8 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 9

+0.767

1:30.686

 0.036 176.335
9 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 8

+0.863

1:30.782

 0.096 176.149
10 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 7

+0.867

1:30.786

 0.004 176.141
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 8

+1.088

1:31.007

 0.221 175.713
12 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia 7

+1.156

1:31.075

 0.068

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
براماك ريسينغ
More from
براماك ريسينغ
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

موتو جي بي
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها
موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية في ريد بُل رينغ

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية في ريد بُل رينغ

موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية في ريد بُل رينغ

أحدث الأخبار

دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال

دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال

WRC دبليو آر سي
رالي البرتغال
دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال
فورمولا إي: دا كوستا يضمن الفوز على أرض بورشه بعد تغلّبه على كاسيدي

فورمولا إي: دا كوستا يضمن الفوز على أرض بورشه بعد تغلّبه على كاسيدي

FE فورمولا إي
جولة برلين الثانية
فورمولا إي: دا كوستا يضمن الفوز على أرض بورشه بعد تغلّبه على كاسيدي
مارتن "ليس لديه شيء لإثباته" لدوكاتي بعد فوزه في فرنسا

مارتن "ليس لديه شيء لإثباته" لدوكاتي بعد فوزه في فرنسا

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
مارتن "ليس لديه شيء لإثباته" لدوكاتي بعد فوزه في فرنسا
موتو جي بي: مارتن يصدّ هجمات بانيايا وماركيز ليحصد العلامة الكاملة في فرنسا

موتو جي بي: مارتن يصدّ هجمات بانيايا وماركيز ليحصد العلامة الكاملة في فرنسا

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتن يصدّ هجمات بانيايا وماركيز ليحصد العلامة الكاملة في فرنسا

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط