موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا
أحرز خورخي مارتن انتصارًا جديدًا من بوابة السباق القصير لجائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي، وذلك بالتوازن مع مواجهة غريمه فرانشيسكو بانيايا لمشاكل تسبّبت في انسحابه.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
عانى بانيايا من ارتفاع مقدّمة درّاجته بشكل كبير ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الـ 14 بينما تمكّن مارتن من الحفاظ على صدارته أمام بيزيكي وأليكس إسبارغارو.
أمّا مارك ماركيز فقد قدّم انطلاقة صاروخيّة من المركز الـ 13 ليُصبح خامسًا في المنعطف الثاني.
لكنّ انطلاقة إسبارغارو كانت مبكّرة وهو ما تسبّب في تلقيه لعقوبة اللفّة المزدوجة المضاعفة، وبالتوازي مع تقدّم ماركيز على فينياليس فقد كان ذلك يعني تقدّمه إلى مراكز منصّة التتويج بحلول اللفّة الثالثة.
وتفاقمت مشاكل بانيايا عندما فقد السيطرة على درّاجته عند الكبح وبالرغم من أنّه أنقذ الموقف وعبر على الحصى من دون السقوط، إلّا أنّه تراجع إلى المركز الأخير قبل أن يُقرّر الانسحاب.
وبعد أن بدأ ماركيز بتسليط الضغط على بيزيكي الثاني، لم يتمكّن الأخير من التحمّل وارتكب خطأ قاتلًا عندما فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف التاسع مع تبقي 3 لفّات على النهاية، ليُصبح ماركيز ثانيًا حينها لكن بفارق ثانيتين عن المتصدّر مارتن.
ولم يتزحزح مارتن مطلقًا وشقّ طريقه بثبات نحو انتصارٍ جديد يُعزّز به صدارته للترتيب العام.
وحقّق ماركيز منصّة تتويجٍ جديدة معزّزًا تأقلمه على متن درّاجة دوكاتي ورافعًا أسهمه لدى الصانع الإيطالي.
أمّا فينياليس فقد أكمل مراكز منصّة التتويج مستفيدًا من سقوط بيزيكي وعقوبة زميله إسبارغارو.
وحلّ إينيا باستيانيني في المركز الرابع أمام إسبارغارو، بينما تواجد بيدرو أكوستا في المركز السادس لصالح كاي تي ام.
وكان المركز السابع من نصيب فابيو دي جيانأنطونيو الذي تقدّم على جاك ميلر وراؤول فيرنانديز.
وكان فابيو كوارتارارو المدافع الوحيد عن ألوان ياماها عند خطّ النهاية بحلوله عاشرًا بعد سقوط زميله أليكس رينز.
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