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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة إسبانيا الكبرى
تقرير السباق

موتو جي بي: مارتن يفوز بسباق خيريز القصير المليء بالحوادث

أحرز خورخي مارتن فوزًا جديدًا من بوابة السباق القصير لجائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي الذي عرف سقوط أكثر من نصف الدرّاجين بسبب وجود بعض البقع الرطبة على الحلبة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم براد بيندر انطلاقة صاروخيّة من المركز الثالث لينتزع الصدارة بسهولة بالوصول إلى المنعطف الأوّل، في الوقت الذي تقدّم فيه مارتن على مارك ماركيز الذي ارتعشت درّاجته قليلًا بعد ارتفاع مقدّمتها عند الانطلاقة.

ولم يُضع مارتن الكثير من الوقت وسرعان ما تمكّن من تجاوز بيندر نحو الصدارة.

وبعد ذلك بلفّة وعند ذات المنعطف العاشر، أقدم ماركيز على تجاوز بيندر بذات الشكل ليُصبح ثانيًا، لكنّ بيندر أقدم على محاولة متأخّرة لاستعادة مركزه في المنعطف الأخير وعرفت احتكاكًا بينهما.

وازدادت الفوضى بعد ذلك بلحظات عند المنعطف الأوّل، إذ بعد تأخّر بيندر خلف حامل اللقب بانيايا وبيزيكي، أقدم الجنوب أفريقي على حشر درّاجته في الجهة الداخليّة ليتسبّب في سقوط بانيايا الذي كان غاضبًا للغاية.

أمّا في الأمام فقد واصل مارتن ابتعاده وحيدًا أمام الشقيقين ماركيز.

لكن مع انتصاف السباق فقد بدأ مارك ماركيز باللحاق بمارتن، ومن ثمّ استغلّ خطأ من الأخير ليُقدم على تجاوزه مع تبقي 5 لفّات على النهاية.

وعمّت الفوضى بعد ذلك مع تبقي 4 لفّات على النهاية في ظلّ تواصل وجود بعض المناطق الرطبة على سطح المسار، فبعد سقوط الثلاثي الملاحق أليكس ماركيز وبراد بيندر وماركو بيزيكي، فقد مارك ماركيز المتصدّر السيطرة على مقدّمة درّاجته بعد ذلك ببضع منعطفات وسقط هو الآخر.

ولم تنته المفاجآت عند ذلك، إذ سقط مافيريك فينياليس بعد ذلك بلفّة بعد أن كان يحتلّ المركز الثالث.

وتمكّن مارتن من عبور خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا الفوز بفارقٍ مريح عن بيدرو أكوستا، بينما أحرز فابيو كوارتارارو منصّة تتويجٍ غير متوقّعة بحلوله ثالثًا مستفيدًا من فوضى الحوادث أمامه، لكن تبين لاحقًا أنّ الفرنسي خرق قوانين ضغط الإطارات الأدنى وبالتالي تمّت معاقبته ليتراجع إلى المركز السادس.

وفي حين ذهب المركز الرابع على المسار إلى داني بيدروسا المشارك ببطاقة دعوة من كاي تي ام فإن عقوبة كوارتارارو سمحت له بالحصول على منصّة التتويح، وتقدّم على فرانكو موربيديللي الذي أقدم على تجاوز يوهان زاركو في المنعطف الأخير، قبل أن يسقط الأخير بعد ذلك مباشرة.

نتيجة لذلك ورث راؤول فيرنانديز المركز الخامس أمام مارك ماركيز الذي تمكّن من العودة إلى السباق وعبور خطّ النهاية سابعًا.

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