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موتو جي بي جائزة سان مارينو الكبرى

موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير متفوّقًا على بانيايا

واصل خورخي مارتن أداءه البطولي لينتز فوزًا جديدًا من بوابة السباق القصير ضمن جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه على فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي.

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

كانت انطلاقة مارتن ناريّة من الصفّ الثاني وتمكّن من انتزاع الصدارة بالوصول إلى المنعطف الأوّل أمام غريمه على اللقب بانيايا.

وانضمّ فرانكو موربيديللي إلى ثنائيّ الصدارة، ليبتعد ثلاثتهم عن بقيّة الركب خلفهم بدءًا من اللفّة الثالثة.

وتلقى مارتن تحذيرًا لقاء تجاوزه حدود المسار مثله مثل الكثير من الدرّاجين الآخرين، لكنّ ذلك لم يدفعه لتخفيف وتيرته بل واصل الضغط بقوّة.

ولم يتمكّن موربيديللي من مواصلة مجاراة وتيرة ثنائيّ الصدارة وبدأ يتراجع إلى الخلف ليجد نفسه أمام هجمات باستيانيني.

في الأثناء كان مارك ماركيز المنطلق تاسعًا بصدد تعويض نتيجته الضعيفة في التصفيات ليصل إلى المركز السادس بحلول اللفّة العاشرة.

وفي حين بدا أنّ بانيايا يتّجه لشنّ هجوم في اللفّات الأخيرة، فإنّ الفارق اتّسع على عكس المتوقّع في آخر ثلاث لفّات مع انهيار وتيرة بانيايا واقتراب البقيّة منه، إلى أن عبر مارتن خطّ النهاية مُحقّقًا فوزًا جديدًا في السباق القصير وموسّعًا أفضليّته في صدارة البطولة.

وبالرغم من لحاق باستيانيني به وإقدامه على محاولة يائسة، نجح موربيديللي في الحفاظ على المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويجه الأولى في سباق قصير.

وأقدم ماركيز على تجاوز بيدرو أكوستا قبل منعطفين على النهاية ليُحرز المركز الخامس.

وذهب المركز السابع إلى براد بيندر الذي تقدّم على جاك ميلر، في حين كان المركز التاسع من نصيب فابيو كوارتارارو ضمن واحد من أفضل سباقات ياماها هذا الموسم، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 13

19:56.502

   165.2 12
2 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 13

+1.495

19:57.997

 1.495 165.0 9
3 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 13

+1.832

19:58.334

 0.337 165.0 7
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 13

+2.041

19:58.543

 0.209 165.0 6
5 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 13

+6.469

20:02.971

 4.428 164.4 5
6 ب. أكوستا تيك 3 31 13

+6.796

20:03.298

 0.327 164.3 4
7 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 13

+9.979

20:06.481

 3.183 163.9 3
8 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 13

+10.726

20:07.228

 0.747 163.8 2
9 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 13

+11.015

20:07.517

 0.289 163.7 1
10 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 13

+11.352

20:07.854

 0.337 163.7  
11 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 13

+11.658

20:08.160

 0.306 163.7  
12 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 13

+12.083

20:08.585

 0.425 163.6  
13 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 13

+21.119

20:17.621

 9.036 162.4  
14 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 13

+21.542

20:18.044

 0.423 162.3  
15 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 13

+21.995

20:18.497

 0.453 162.3  
16 ا. فيرنانديز تيك 3 37 13

+23.442

20:19.944

 1.447 162.5  
17 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 13

+24.280

20:20.782

 0.838 162.0  
18 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 13

+24.747

20:21.249

 0.467 161.9  
19 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 13

+24.873

20:21.375

 0.126 161.9  
20 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 13

+25.154

20:21.656

 0.281 161.8  
انسحب ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 6

+7 لفّة

9:42.338

 7 لفّة 156.7  
انسحب م. بيزيتشي فريق في آر46 72 4

+9 لفّة

6:15.405

 2 لفّة 162.1  
انسحب س. برادل فريق اختبارات هوندا
 		6 2

+11 لفّة

3:20.418

 2 لفّة 151.8

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