موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير متفوّقًا على بانيايا

كانت انطلاقة مارتن ناريّة من الصفّ الثاني وتمكّن من انتزاع الصدارة بالوصول إلى المنعطف الأوّل أمام غريمه على اللقب بانيايا.

وانضمّ فرانكو موربيديللي إلى ثنائيّ الصدارة، ليبتعد ثلاثتهم عن بقيّة الركب خلفهم بدءًا من اللفّة الثالثة.

وتلقى مارتن تحذيرًا لقاء تجاوزه حدود المسار مثله مثل الكثير من الدرّاجين الآخرين، لكنّ ذلك لم يدفعه لتخفيف وتيرته بل واصل الضغط بقوّة.

ولم يتمكّن موربيديللي من مواصلة مجاراة وتيرة ثنائيّ الصدارة وبدأ يتراجع إلى الخلف ليجد نفسه أمام هجمات باستيانيني.

في الأثناء كان مارك ماركيز المنطلق تاسعًا بصدد تعويض نتيجته الضعيفة في التصفيات ليصل إلى المركز السادس بحلول اللفّة العاشرة.

وفي حين بدا أنّ بانيايا يتّجه لشنّ هجوم في اللفّات الأخيرة، فإنّ الفارق اتّسع على عكس المتوقّع في آخر ثلاث لفّات مع انهيار وتيرة بانيايا واقتراب البقيّة منه، إلى أن عبر مارتن خطّ النهاية مُحقّقًا فوزًا جديدًا في السباق القصير وموسّعًا أفضليّته في صدارة البطولة.

وبالرغم من لحاق باستيانيني به وإقدامه على محاولة يائسة، نجح موربيديللي في الحفاظ على المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويجه الأولى في سباق قصير.

وأقدم ماركيز على تجاوز بيدرو أكوستا قبل منعطفين على النهاية ليُحرز المركز الخامس.

وذهب المركز السابع إلى براد بيندر الذي تقدّم على جاك ميلر، في حين كان المركز التاسع من نصيب فابيو كوارتارارو ضمن واحد من أفضل سباقات ياماها هذا الموسم، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: