موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير متفوّقًا على بانيايا
واصل خورخي مارتن أداءه البطولي لينتز فوزًا جديدًا من بوابة السباق القصير ضمن جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه على فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي.
خورخي مارتن، براماك ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
كانت انطلاقة مارتن ناريّة من الصفّ الثاني وتمكّن من انتزاع الصدارة بالوصول إلى المنعطف الأوّل أمام غريمه على اللقب بانيايا.
وانضمّ فرانكو موربيديللي إلى ثنائيّ الصدارة، ليبتعد ثلاثتهم عن بقيّة الركب خلفهم بدءًا من اللفّة الثالثة.
وتلقى مارتن تحذيرًا لقاء تجاوزه حدود المسار مثله مثل الكثير من الدرّاجين الآخرين، لكنّ ذلك لم يدفعه لتخفيف وتيرته بل واصل الضغط بقوّة.
ولم يتمكّن موربيديللي من مواصلة مجاراة وتيرة ثنائيّ الصدارة وبدأ يتراجع إلى الخلف ليجد نفسه أمام هجمات باستيانيني.
في الأثناء كان مارك ماركيز المنطلق تاسعًا بصدد تعويض نتيجته الضعيفة في التصفيات ليصل إلى المركز السادس بحلول اللفّة العاشرة.
وفي حين بدا أنّ بانيايا يتّجه لشنّ هجوم في اللفّات الأخيرة، فإنّ الفارق اتّسع على عكس المتوقّع في آخر ثلاث لفّات مع انهيار وتيرة بانيايا واقتراب البقيّة منه، إلى أن عبر مارتن خطّ النهاية مُحقّقًا فوزًا جديدًا في السباق القصير وموسّعًا أفضليّته في صدارة البطولة.
وبالرغم من لحاق باستيانيني به وإقدامه على محاولة يائسة، نجح موربيديللي في الحفاظ على المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويجه الأولى في سباق قصير.
وأقدم ماركيز على تجاوز بيدرو أكوستا قبل منعطفين على النهاية ليُحرز المركز الخامس.
وذهب المركز السابع إلى براد بيندر الذي تقدّم على جاك ميلر، في حين كان المركز التاسع من نصيب فابيو كوارتارارو ضمن واحد من أفضل سباقات ياماها هذا الموسم، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|13
|
19:56.502
|165.2
|12
|2
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|13
|
+1.495
19:57.997
|1.495
|165.0
|9
|3
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|13
|
+1.832
19:58.334
|0.337
|165.0
|7
|4
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|13
|
+2.041
19:58.543
|0.209
|165.0
|6
|5
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|13
|
+6.469
20:02.971
|4.428
|164.4
|5
|6
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|13
|
+6.796
20:03.298
|0.327
|164.3
|4
|7
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|13
|
+9.979
20:06.481
|3.183
|163.9
|3
|8
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|13
|
+10.726
20:07.228
|0.747
|163.8
|2
|9
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|13
|
+11.015
20:07.517
|0.289
|163.7
|1
|10
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|13
|
+11.352
20:07.854
|0.337
|163.7
|11
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|13
|
+11.658
20:08.160
|0.306
|163.7
|12
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|13
|
+12.083
20:08.585
|0.425
|163.6
|13
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|13
|
+21.119
20:17.621
|9.036
|162.4
|14
|ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|44
|13
|
+21.542
20:18.044
|0.423
|162.3
|15
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|13
|
+21.995
20:18.497
|0.453
|162.3
|16
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|13
|
+23.442
20:19.944
|1.447
|162.5
|17
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|13
|
+24.280
20:20.782
|0.838
|162.0
|18
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|13
|
+24.747
20:21.249
|0.467
|161.9
|19
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|13
|
+24.873
20:21.375
|0.126
|161.9
|20
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|13
|
+25.154
20:21.656
|0.281
|161.8
|انسحب
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|6
|
+7 لفّة
9:42.338
|7 لفّة
|156.7
|انسحب
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|4
|
+9 لفّة
6:15.405
|2 لفّة
|162.1
|انسحب
| س. برادل فريق اختبارات هوندا
|6
|2
|
+11 لفّة
3:20.418
|2 لفّة
|151.8
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