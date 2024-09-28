موتو جي بي: مارتن يطيح بالجميع ويسجل البول بوزيشن في إندونيسيا

عزّز خورخي مارتن من فرصه ليكون المرشّح الأبرز للفوز في جائزة إندونيسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" عبر الإطاحة بمنافسيه وتسجيل الزمن الأسرع في التصفيات محرزًا البول بوزيشن السادس لهذا الموسم في مانداليكا.

وكان دراج براماك يحلق في عالم لوحده بعد تسجيل زمن قياسي بلغ دقيقة و29.088 ثانية، متفوقًا بنصف ثانية أمام أقرب ملاحقيه.

في المركز الثاني حلّ ماكو بيزيكي رغم سقوده المتأخر من عل الدراجة، ليستعيد أدائه ويضع دراجة في.آر46 على الصف الأول أمام بيدرو أكوستا الذي كان دراج كاي تي ام الوحيد المتأخل ضمن الـ 15 الأوائل.

في المقابل، اكتفى فرانشيسكو بانيايا بالتأهل بالمركز الرابع أمام إينيا باستيانيني وفابيو كوارتارارو دراج ياماها الذي أكمل صف الانطلاق الثاني.

فيما تقدم يوهان زاركو صف الانطلاق الثالث أمام فابيو دي جيانانتونيو دراج في.آر46 وفرانكو موربيديللي دراج براماك ومافيريك فينياليس دراج أبريليا.

أما مارك ماركيز فقد قدم تصفيات مخيبة للآمال إثر حلوله بالمركز الـ 12 بعدما أخفق في تسجيل زمن سريع في القسم الحاسم جراء تعرضه لحادثتي سقوط.