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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يصدّ هجمات بانيايا وماركيز ليحصد العلامة الكاملة في فرنسا

حصد خورخي مارتن العلامة الكاملة في جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي بعد أن تمكّن من التغلّب على مارك ماركيز وفرانشيسكو بانيايا في السباق الرئيسي اليوم الأحد.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

على عكس انطلاقته الكارثيّة بالأمس، كانت انطلاقة بانيايا مذهلة اليوم وتمكّن من انتزاع الصدارة بعد معركة طفيفة مع مارتن في المنعطفين الأوّل والثاني.

وكانت الظروف صعبة ومخادعة على المسار بالنظر إلى انخفاض درجات الحرارة وتغطية السحب لسماء الحلبة.

وبعد أن أقدم بيدرو أكوستا على محاولة جريئة لتجاوز فابيو دي جيانأنطونيو نحو المركز الرابع في اللفّة الثالثة، كان كبح الإسباني متأخّرًا بشكلٍ مفرط ما تسبّب في سقوطه وبالكاد تفادى دي جيانأنطونيو السقوط معه.

وبدأ بانيايا ومارتن بالابتعاد معًا في الصدارة مع انتصاف السباق، حيث بدأت الفجوة بينهما وبين دي جيانأنطونيو بالاتّساع.

وبعد أن كان بصدد تقديم سباقٍ قويٍ على متن درّاجة ياماها التي تُعاني منذ بداية الموسم، حيث وصل إلى المركز السادس مع تبقي 12 لفّة على النهاية، تبخّرت أحلام الفرنسي فابيو كوارتارارو في تحقيق نتيجة قويّة على أرضه عندما سقط في اللفّة الـ 17.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير أقدم مارك ماركيز على تجاوز دي جيانأنطونيو ليُصبح ثالثًا، في الوقت الذي أقدم فيه مارتن على محاولته الأولى لتجاوز بانيايا المتصدّر لكنّ الأخير استعادها مباشرة.

لكنّ مارتن أخّر محاولته التالية أكثر بقليل في بداية اللفّة التالية وتمكّن من انتزاع الصدارة هذه المرّة.

وسمحت كلّ تلك المعارك لماركيز بتقليص الفجوة سريعًا والانضمام إليهما.

واشتعلت المنافسة أكثر فأكثر مع تبقي 3 لفّات على النهاية عندما ارتكب مارتن خطأ طفيفًا عند الكبح في المنعطف الأوّل وعبر بشكلٍ واسعٍ قليلًا، لكنّه حافظ على صدارته.

وفي الوقت الذي كان فيه بانيايا يتجهّز لمباغتة مارتن نحو الصدارة في اللفّة الأخيرة، أقدم ماركيز على تأخير كبحه بشكلٍ مثير في المنعطف التاسع وينغمس على الخطّ الداخلي لينتزع منه مركز الوصافة.

وسمح ذلك لمارتن بالتخلّص من الضغط فيما تبقى من المنعطفات ليعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز والعلامة الكاملة في عطلة نهاية هذا الأسبوع بعد فوزه بالسباق القصير أمسٍ السبت.

وذهب المركز الثاني لماركيز، بينما أكمل بانيايا ترتيب مراكز منصّة التتويج بالرغم من محاولته استعادة مركزه من ماركيز في المنعطفات الأخيرة.

وحلّ إينيا باستيانيني رابعًا بعد أن تمكّن من تجاوز مافيريك فينياليس ليضمن بذلك حجز دوكاتي للمراكز الأربعة الأولى.

أمّا دي جيانأنطونيو فقد عبر خطّ النهاية سادسًا بفارقٍ طفيفٍ عن فرانكو موربيديلي وبراد بيندر.

وتراجع أليكس إسبارغارو في الترتيب مع تقدّم السباق ليحلّ تاسعًا، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

النتائج:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 27

41:23.709

   163.7 25
2 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 27

+0.446

41:24.155

 0.446 163.7 20
3 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 27

+0.585

41:24.294

 0.139 163.7 16
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 27

+2.206

41:25.915

 1.621 163.6 13
5 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 27

+4.053

41:27.762

 1.847 163.5 11
6 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 27

+9.480

41:33.189

 5.427 163.1 10
7 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 27

+9.868

41:33.577

 0.388 163.1 9
8 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 27

+10.353

41:34.062

 0.485 163.1 8
9 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 27

+11.392

41:35.101

 1.039 163.0 7
10 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 27

+13.442

41:37.151

 2.050 162.8 6
11 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 27

+24.201

41:47.910

 10.759 162.1 5
12 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 27

+26.809

41:50.518

 2.608 162.0 4
13 ا. فيرنانديز تيك 3 37 27

+27.426

41:51.135

 0.617 161.9 3
14 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 27

+30.026

41:53.735

 2.600 161.8 2
15 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 27

+30.936

41:54.645

 0.910 161.7 1
16 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 27

+40.000

42:03.709

 9.064 161.1  
انسحب ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 16

+11 لفّة

24:37.629

 11 لفّة 163.1  
انسحب ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 16

+11 لفّة

24:42.132

 4.503 162.6  
انسحب م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 16

+11 لفّة

24:47.904

 5.772 162.0  
انسحب ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 14

+13 لفّة

21:39.977

 2 لفّة 162.2  
انسحب م. بيزيتشي فريق في آر46 72 3

+24 لفّة

4:41.139

 11 لفّة 160.7  
انسحب ب. أكوستا تيك 3 31 2

+25 لفّة

3:07.984

 1 لفّة 160.2

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