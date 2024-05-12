موتو جي بي: مارتن يصدّ هجمات بانيايا وماركيز ليحصد العلامة الكاملة في فرنسا

على عكس انطلاقته الكارثيّة بالأمس، كانت انطلاقة بانيايا مذهلة اليوم وتمكّن من انتزاع الصدارة بعد معركة طفيفة مع مارتن في المنعطفين الأوّل والثاني.

وكانت الظروف صعبة ومخادعة على المسار بالنظر إلى انخفاض درجات الحرارة وتغطية السحب لسماء الحلبة.

وبعد أن أقدم بيدرو أكوستا على محاولة جريئة لتجاوز فابيو دي جيانأنطونيو نحو المركز الرابع في اللفّة الثالثة، كان كبح الإسباني متأخّرًا بشكلٍ مفرط ما تسبّب في سقوطه وبالكاد تفادى دي جيانأنطونيو السقوط معه.

وبدأ بانيايا ومارتن بالابتعاد معًا في الصدارة مع انتصاف السباق، حيث بدأت الفجوة بينهما وبين دي جيانأنطونيو بالاتّساع.

وبعد أن كان بصدد تقديم سباقٍ قويٍ على متن درّاجة ياماها التي تُعاني منذ بداية الموسم، حيث وصل إلى المركز السادس مع تبقي 12 لفّة على النهاية، تبخّرت أحلام الفرنسي فابيو كوارتارارو في تحقيق نتيجة قويّة على أرضه عندما سقط في اللفّة الـ 17.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير أقدم مارك ماركيز على تجاوز دي جيانأنطونيو ليُصبح ثالثًا، في الوقت الذي أقدم فيه مارتن على محاولته الأولى لتجاوز بانيايا المتصدّر لكنّ الأخير استعادها مباشرة.

لكنّ مارتن أخّر محاولته التالية أكثر بقليل في بداية اللفّة التالية وتمكّن من انتزاع الصدارة هذه المرّة.

وسمحت كلّ تلك المعارك لماركيز بتقليص الفجوة سريعًا والانضمام إليهما.

واشتعلت المنافسة أكثر فأكثر مع تبقي 3 لفّات على النهاية عندما ارتكب مارتن خطأ طفيفًا عند الكبح في المنعطف الأوّل وعبر بشكلٍ واسعٍ قليلًا، لكنّه حافظ على صدارته.

وفي الوقت الذي كان فيه بانيايا يتجهّز لمباغتة مارتن نحو الصدارة في اللفّة الأخيرة، أقدم ماركيز على تأخير كبحه بشكلٍ مثير في المنعطف التاسع وينغمس على الخطّ الداخلي لينتزع منه مركز الوصافة.

وسمح ذلك لمارتن بالتخلّص من الضغط فيما تبقى من المنعطفات ليعبر خطّ النهاية ويُحقّق الفوز والعلامة الكاملة في عطلة نهاية هذا الأسبوع بعد فوزه بالسباق القصير أمسٍ السبت.

وذهب المركز الثاني لماركيز، بينما أكمل بانيايا ترتيب مراكز منصّة التتويج بالرغم من محاولته استعادة مركزه من ماركيز في المنعطفات الأخيرة.

وحلّ إينيا باستيانيني رابعًا بعد أن تمكّن من تجاوز مافيريك فينياليس ليضمن بذلك حجز دوكاتي للمراكز الأربعة الأولى.

أمّا دي جيانأنطونيو فقد عبر خطّ النهاية سادسًا بفارقٍ طفيفٍ عن فرانكو موربيديلي وبراد بيندر.

وتراجع أليكس إسبارغارو في الترتيب مع تقدّم السباق ليحلّ تاسعًا، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

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