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تقرير السباق
موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يُسيطر على السباق القصير في ساكسنرينغ

بالرغم من خسارته للمركز الأوّل في انطلاقة السباق القصير من جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، عاد متصدّر الترتيب العام خورخي مارتن ليُحقّق الفوز بأريحيّة في الوقت الذي حلّ فيه فرانشيسكو بانيايا ثالثًا، بينما قدّم مارك ماركيز تجاوزًا مثيرًا عند خطّ النهاية.

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم بانيايا انطلاقة صاروخيّة من المركز الرابع واستغلّ عبور مارتن وراؤول فيرنانديز المنعطف الأوّل بشكلٍ واسع لينتزع الصدارة.

لكنّه لم ينعم بها طويلًا، حيث أقدم مارتن على تجاوزٍ جريء للغاية في المنعطف العاشر من اللفّة الثالثة ليستعيد مركزه الأوّل.

وزاد أوليفيرا من كبوة بانيايا ليتجاوزه في اللفّة التالية متسبّبًا في تراجعه إلى المركز الثالث أمام زميله إينيا باستيانيني.

وبقي الوضع ثابتًا طوال اللفّات الستّ التالية مع ابتعاد رباعيّ الصدارة في الأمام وبقائهم في ركبٍ واحدٍ في المجمل.

في الأثناء وبعد انطلاقه من المركز الـ 13، حقّق مارك ماركيز تقدّمًا جيّدًا ليصل إلى المركز السابع، لكنّ ذلك لم يأتِ من دون دراما، حيث كاد الإسباني أن يقع عند المنعطف الأوّل، قبل أن يتمكّن من إنقاذ نفسه ورفع درّاجته مجدّدًا والمواصلة.

لكن مع تبقي 5 لفّات على النهاية فقد بدأ مارتن بالابتعاد وحيدًا في الأمام، بينما أطلق باستيانيني العنان مجدّدًا في اللفّات الأخيرة بعد حفاظه على إطاراته وبدأ بتسليط الضغط على زميله قبل أن يبقى خلفه بالنظر إلى منافسة بطل العالم على اللقب.

وتمكّن مارتن من عبور خطّ النهاية أوّلًا من دون عناء، بينما حصل فيرنانديز على منصّة تتويج رائعة بثباته أمام ثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي بانيايا وباستيانيني.

وعبر فرانكو موربيديللي خطّ النهاية خامسًا، بينما تمكّن مارك ماركيز من اللحاق بمافيريك فينياليس وتجاوزه في المنعطف الأخير من السباق قبل أن يعبرا خطّ النهاية جنبًا إلى جنب ولم تفصل بينهما سوى 0.003 ثانية.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 15

-

     12
2 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 15

+0.676

0.676

 0.676   9
3 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 15

+1.311

1.311

 0.635   7
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 15

+1.458

1.458

 0.147   6
5 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 15

+5.600

5.600

 4.142   5
6 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 15

+6.281

6.281

 0.681   4
7 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 15

+6.284

6.284

 0.003   3
8 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 15

+9.061

9.061

 2.777   2
9 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 15

+9.201

9.201

 0.140   1
10 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 15

+10.800

10.800

 1.599    
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 15

+13.815

13.815

 3.015    
12 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 15

+13.960

13.960

 0.145    
13 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 15

+14.432

14.432

 0.472    
14 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 15

+15.329

15.329

 0.897    
15 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 15

+15.430

15.430

 0.101    
16 ا. فيرنانديز تيك 3 37 15

+15.493

15.493

 0.063    
17 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 15

+16.205

16.205

 0.712    
18 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 15

+20.321

20.321

 4.116    
19 س. برادل فريق تجارب هوندا
 		6 15

+23.733

23.733

 3.412    
20 ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 15

+26.366

26.366

 2.633    
21 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 15

+26.668

26.668

 0.302    
22 ب. أكوستا تيك 3 31 15

+26.715

26.715

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