موتو جي بي: مارتن يُسيطر على السباق القصير في ساكسنرينغ

قدّم بانيايا انطلاقة صاروخيّة من المركز الرابع واستغلّ عبور مارتن وراؤول فيرنانديز المنعطف الأوّل بشكلٍ واسع لينتزع الصدارة.

لكنّه لم ينعم بها طويلًا، حيث أقدم مارتن على تجاوزٍ جريء للغاية في المنعطف العاشر من اللفّة الثالثة ليستعيد مركزه الأوّل.

وزاد أوليفيرا من كبوة بانيايا ليتجاوزه في اللفّة التالية متسبّبًا في تراجعه إلى المركز الثالث أمام زميله إينيا باستيانيني.

وبقي الوضع ثابتًا طوال اللفّات الستّ التالية مع ابتعاد رباعيّ الصدارة في الأمام وبقائهم في ركبٍ واحدٍ في المجمل.

في الأثناء وبعد انطلاقه من المركز الـ 13، حقّق مارك ماركيز تقدّمًا جيّدًا ليصل إلى المركز السابع، لكنّ ذلك لم يأتِ من دون دراما، حيث كاد الإسباني أن يقع عند المنعطف الأوّل، قبل أن يتمكّن من إنقاذ نفسه ورفع درّاجته مجدّدًا والمواصلة.

لكن مع تبقي 5 لفّات على النهاية فقد بدأ مارتن بالابتعاد وحيدًا في الأمام، بينما أطلق باستيانيني العنان مجدّدًا في اللفّات الأخيرة بعد حفاظه على إطاراته وبدأ بتسليط الضغط على زميله قبل أن يبقى خلفه بالنظر إلى منافسة بطل العالم على اللقب.

وتمكّن مارتن من عبور خطّ النهاية أوّلًا من دون عناء، بينما حصل فيرنانديز على منصّة تتويج رائعة بثباته أمام ثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي بانيايا وباستيانيني.

وعبر فرانكو موربيديللي خطّ النهاية خامسًا، بينما تمكّن مارك ماركيز من اللحاق بمافيريك فينياليس وتجاوزه في المنعطف الأخير من السباق قبل أن يعبرا خطّ النهاية جنبًا إلى جنب ولم تفصل بينهما سوى 0.003 ثانية.

نتيجة السباق: