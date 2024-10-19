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تقرير التجارب التأهيليّة
موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يسحق منافسيه ليقتنص قطب الانطلاق الأول في أستراليا وبانيايا خامساً

لم يتمكن أحد من مجاراة متصدر الترتيب العام في البطولة على حلبة فيليب آيلاند الأسترالية، حيث سينطلق خورخي مارتن أولاً بعد تصفيات جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وخورخي مارتن، براماك ريسينغ ومافيريك فينياليس، أبريليا ريسينغ
Jorge Martin, Pramac Racing
Enea Bastianini, Ducati Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Honda Bike Detail
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Jorge Martin, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Luca Marini, Repsol Honda Team
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team
Takaaki Nakagami, Team LCR Honda
Jorge Martin, Pramac Racing
Fabio Di Giannantonio, VR26 Racing Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Frankie Carchedi, Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Luca Marini, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Race Start
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
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كان متصدر الترتيب العام بفارق قارب 6 أعشار الثانية تقريبً أمام مارك ماركيز دراج غريزني، بينما اكتفى أقرب ملاحقيه على اللقب، فرانشيسكو بانيايا، بالمركز الخامس.

سجل مارتن زمناً ممتازاً بلغ دقيقة و27.296 ثانية، وبفارق بسيط جداً عن رقمه القياسي من العام الماضي.

ورغم أن ماركيز سجل نفس الزمن الذي وضعه في قمة أسرع الأزمنة يوم الجمعة، لكن توقعات بطل العالم 8 مرات بأن مارتن سيحقق قفزة كبيرة في التصفيات، كانت صحيحة.

وكرر مافيريك فينياليس دراج أبريليا أداءه الذي أظهره في اليابان، ليتأهل في صف الانطلاق الثاني.

ماركو بيزيتشي بدوره، كرر وتيرته الجيدة من يوم الجمعة، حيث سينضم إليه بانيايا وراول فيرنانديز للانطلاق من الصف الثاني.

الصف الثالث تألف من فرانكو موربيديللي دراج براماك دوكاتي، أليكس ماركيز دراج غريزني وأليكس رينز دراج ياماها.

أما إينيا باستيانيني، عانى في الحصة لينهي عاشراً، وسيتشارك الصف الرابع مع براد بيندر دراج كاي تي ام وفابيو دي جيانتونيو دراج في.آر46.

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نتائج القسم الثاني:

1
 - 
5
1
 - 
2
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 9

1:27.296

183.431 347
2 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 9

+0.594

1:27.890

0.594 182.191 346
3 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 8

+0.695

1:27.991

0.101 181.982 350
4 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 9

+1.079

1:28.375

0.384 181.191 344
5 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 8

+1.182

1:28.478

0.103 180.980 345
6 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 9

+1.202

1:28.498

0.020 180.939 344
7 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 9

+1.326

1:28.622

0.124 180.686 341
8 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 8

+1.713

1:29.009

0.387 179.900 344
9 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 7

+1.763

1:29.059

0.050 179.799 336
10 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 8

+2.700

1:29.996

0.937 177.927 347
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 7

+2.994

1:30.290

0.294 177.348 340
12 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 6

+3.040

1:30.336

0.046 177.258 338
شاهد كامل النتائج

القسم الأول:

1
 - 
5
1
 - 
2
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 9

1:29.397

179.120 336
2 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 7

+0.148

1:29.545

0.148 178.824 341
3 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 10

+0.330

1:29.727

0.182 178.461 337
4 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 8

+0.389

1:29.786

0.059 178.344 336
5 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 9

+0.420

1:29.817

0.031 178.282 341
6 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 9

+0.512

1:29.909

0.092 178.100 337
7 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 8

+0.752

1:30.149

0.240 177.625 333
8 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 10

+1.051

1:30.448

0.299 177.038 334
9 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 9

+1.238

1:30.635

0.187 176.673 333
10 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 9

+2.411

1:31.808

1.173 174.416 338
11 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 7

+2.438

1:31.835

0.027 174.364 330
12 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 9

+2.816

1:32.213

0.378 173.650 332
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