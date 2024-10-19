موتو جي بي: مارتن يسحق منافسيه ليقتنص قطب الانطلاق الأول في أستراليا وبانيايا خامساً

كان متصدر الترتيب العام بفارق قارب 6 أعشار الثانية تقريبً أمام مارك ماركيز دراج غريزني، بينما اكتفى أقرب ملاحقيه على اللقب، فرانشيسكو بانيايا، بالمركز الخامس.

سجل مارتن زمناً ممتازاً بلغ دقيقة و27.296 ثانية، وبفارق بسيط جداً عن رقمه القياسي من العام الماضي.

ورغم أن ماركيز سجل نفس الزمن الذي وضعه في قمة أسرع الأزمنة يوم الجمعة، لكن توقعات بطل العالم 8 مرات بأن مارتن سيحقق قفزة كبيرة في التصفيات، كانت صحيحة.

وكرر مافيريك فينياليس دراج أبريليا أداءه الذي أظهره في اليابان، ليتأهل في صف الانطلاق الثاني.

ماركو بيزيتشي بدوره، كرر وتيرته الجيدة من يوم الجمعة، حيث سينضم إليه بانيايا وراول فيرنانديز للانطلاق من الصف الثاني.

الصف الثالث تألف من فرانكو موربيديللي دراج براماك دوكاتي، أليكس ماركيز دراج غريزني وأليكس رينز دراج ياماها.

أما إينيا باستيانيني، عانى في الحصة لينهي عاشراً، وسيتشارك الصف الرابع مع براد بيندر دراج كاي تي ام وفابيو دي جيانتونيو دراج في.آر46.

نتائج القسم الثاني:

القسم الأول: