موتو جي بي: مارتن يسحق منافسيه ليقتنص قطب الانطلاق الأول في أستراليا وبانيايا خامساً
لم يتمكن أحد من مجاراة متصدر الترتيب العام في البطولة على حلبة فيليب آيلاند الأسترالية، حيث سينطلق خورخي مارتن أولاً بعد تصفيات جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
كان متصدر الترتيب العام بفارق قارب 6 أعشار الثانية تقريبً أمام مارك ماركيز دراج غريزني، بينما اكتفى أقرب ملاحقيه على اللقب، فرانشيسكو بانيايا، بالمركز الخامس.
سجل مارتن زمناً ممتازاً بلغ دقيقة و27.296 ثانية، وبفارق بسيط جداً عن رقمه القياسي من العام الماضي.
ورغم أن ماركيز سجل نفس الزمن الذي وضعه في قمة أسرع الأزمنة يوم الجمعة، لكن توقعات بطل العالم 8 مرات بأن مارتن سيحقق قفزة كبيرة في التصفيات، كانت صحيحة.
وكرر مافيريك فينياليس دراج أبريليا أداءه الذي أظهره في اليابان، ليتأهل في صف الانطلاق الثاني.
ماركو بيزيتشي بدوره، كرر وتيرته الجيدة من يوم الجمعة، حيث سينضم إليه بانيايا وراول فيرنانديز للانطلاق من الصف الثاني.
الصف الثالث تألف من فرانكو موربيديللي دراج براماك دوكاتي، أليكس ماركيز دراج غريزني وأليكس رينز دراج ياماها.
أما إينيا باستيانيني، عانى في الحصة لينهي عاشراً، وسيتشارك الصف الرابع مع براد بيندر دراج كاي تي ام وفابيو دي جيانتونيو دراج في.آر46.
نتائج القسم الثاني:
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|9
|
1:27.296
|183.431
|347
|2
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|9
|
+0.594
1:27.890
|0.594
|182.191
|346
|3
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|8
|
+0.695
1:27.991
|0.101
|181.982
|350
|4
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|9
|
+1.079
1:28.375
|0.384
|181.191
|344
|5
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|8
|
+1.182
1:28.478
|0.103
|180.980
|345
|6
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|9
|
+1.202
1:28.498
|0.020
|180.939
|344
|7
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|9
|
+1.326
1:28.622
|0.124
|180.686
|341
|8
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|8
|
+1.713
1:29.009
|0.387
|179.900
|344
|9
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|7
|
+1.763
1:29.059
|0.050
|179.799
|336
|10
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|8
|
+2.700
1:29.996
|0.937
|177.927
|347
|11
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|7
|
+2.994
1:30.290
|0.294
|177.348
|340
|12
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|6
|
+3.040
1:30.336
|0.046
|177.258
|338
|شاهد كامل النتائج
القسم الأول:
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|9
|
1:29.397
|179.120
|336
|2
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|7
|
+0.148
1:29.545
|0.148
|178.824
|341
|3
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|10
|
+0.330
1:29.727
|0.182
|178.461
|337
|4
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|8
|
+0.389
1:29.786
|0.059
|178.344
|336
|5
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|9
|
+0.420
1:29.817
|0.031
|178.282
|341
|6
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|9
|
+0.512
1:29.909
|0.092
|178.100
|337
|7
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|8
|
+0.752
1:30.149
|0.240
|177.625
|333
|8
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|10
|
+1.051
1:30.448
|0.299
|177.038
|334
|9
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|9
|
+1.238
1:30.635
|0.187
|176.673
|333
|10
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|9
|
+2.411
1:31.808
|1.173
|174.416
|338
|11
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|7
|
+2.438
1:31.835
|0.027
|174.364
|330
|12
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|9
|
+2.816
1:32.213
|0.378
|173.650
|332
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