موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا
أحرز الإسباني خورخي مارتن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في بطولة العالم للدرّاجات الناريّة موتو جي بي ضمن جائزة ستيريا الكبرى بعد أن تفوّق على فرانشيسكو بانيايا وفابيو كوارتارارو، وذلك بعد شطب زمن الأخير لتجاوزه حدود المسار.
في حين تصدّر إينيا باستيانيني مجريات القسم الأوّل من التصفيات، إلّا أنّ زمنه شُطب لتجاوزه حدود المسار وهو ما سمح لأليكس ماركيز وميغيل أوليفيرا بالعبور إلى منافسات القسم الثاني.
وبالانتقال إلى القسم الحاسم فقد تقدّم كوارتارارو سريعًا إلى الصدارة بـ 1:23.075 دقيقة متقدّمًا بعُشرين من الثانية عن أقرب ملاحقيه في تلك المرحلة.
لكنّ فرانشيسكو بانيايا قفز إلى المركز الأوّل إثر ذلك ببضع دقائق متفوّقًا عليه بـ 0.037 ثانية.
وبعد شطب زمنه الأسرع الأوّل، عاد خورخي مارتن لاقتناص المركز الأوّل مع بقاء دقيقتين على النهاية وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 83 ثانية عبر تسجيله لـ 1:22.994 دقيقة.
وبدا أنّ المنافسة التهبت إثر ذلك عندما انتزع كوارتارارو المركز الأوّل بفارق طفيف، لكن سُرعان ما شُطب زمنه لتجاوز حدود المسار عند المنعطف التاسع.
نتيجة لذلك ضمن مارتن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفئة العليا.
وتفوّق الإسباني بـ 0.044 ثانية على بانيايا درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي، في حين سينطلق كوارتارارو من آخر مراكز الصفّ الأوّل عبر زمنه الأوّل.
أمّا جاك ميلر فقد وضع درّاجة دوكاتي المصنعيّة الثانية في المركز الرابع أمام حامل لقب البطولة جوان مير درّاج سوزوكي، في حين تواجد يوهان زاركو في المركز السادس.
وواصل أليكس إسبارغارو أداءه الجيّد على متن درّاجة أبريليا وسينطلق من المركز السابع، أمّا مارك ماركيز فقد حلّ سابعًا، وسقط الإسباني في اللحظات الأخيرة لكن على سرعة بطيئة ولم يُصب بأيّ أذى.
وتواصلت معاناة مافيريك فينياليس مثل العام الماضي على حلبة ريد بُل رينغ واقتصر على المركز التاسع، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|9
|1:23.547
|186.405
|2
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|9
|1:23.552
|0.005
|0.005
|186.394
|3
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|8
|1:23.585
|0.038
|0.033
|186.320
|4
|26
|داني بيدروسا
|كاي تي ام
|9
|1:23.730
|0.183
|0.145
|185.997
|5
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|8
|1:23.971
|0.424
|0.241
|185.464
|6
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|8
|1:24.050
|0.503
|0.079
|185.289
|7
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|9
|1:24.097
|0.550
|0.047
|185.186
|8
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|8
|1:24.115
|0.568
|0.018
|185.146
|9
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|8
|1:24.141
|0.594
|0.026
|185.089
|10
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|9
|1:24.245
|0.698
|0.104
|184.860
|11
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|7
|1:24.405
|0.858
|0.160
|184.510
|12
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|8
|1:24.465
|0.918
|0.060
|184.379
|13
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|8
|1:24.513
|0.966
|0.048
|184.274
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|9
|1:22.994
|187.647
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|9
|1:23.038
|0.044
|0.044
|187.547
|3
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|8
|1:23.075
|0.081
|0.037
|187.464
|4
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|9
|1:23.300
|0.306
|0.225
|186.957
|5
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|10
|1:23.322
|0.328
|0.022
|186.908
|6
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|9
|1:23.376
|0.382
|0.054
|186.787
|7
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|9
|1:23.448
|0.454
|0.072
|186.626
|8
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|8
|1:23.489
|0.495
|0.041
|186.534
|9
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|8
|1:23.508
|0.514
|0.019
|186.492
|10
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|9
|1:23.536
|0.542
|0.028
|186.429
|11
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|9
|1:23.841
|0.847
|0.305
|185.751
|12
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|4
|1:23.944
|0.950
|0.103
|185.523
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