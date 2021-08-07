تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / "تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

أحرز الإسباني خورخي مارتن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في بطولة العالم للدرّاجات الناريّة موتو جي بي ضمن جائزة ستيريا الكبرى بعد أن تفوّق على فرانشيسكو بانيايا وفابيو كوارتارارو، وذلك بعد شطب زمن الأخير لتجاوزه حدود المسار.

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

في حين تصدّر إينيا باستيانيني مجريات القسم الأوّل من التصفيات، إلّا أنّ زمنه شُطب لتجاوزه حدود المسار وهو ما سمح لأليكس ماركيز وميغيل أوليفيرا بالعبور إلى منافسات القسم الثاني.

وبالانتقال إلى القسم الحاسم فقد تقدّم كوارتارارو سريعًا إلى الصدارة بـ 1:23.075 دقيقة متقدّمًا بعُشرين من الثانية عن أقرب ملاحقيه في تلك المرحلة.

لكنّ فرانشيسكو بانيايا قفز إلى المركز الأوّل إثر ذلك ببضع دقائق متفوّقًا عليه بـ 0.037 ثانية.

وبعد شطب زمنه الأسرع الأوّل، عاد خورخي مارتن لاقتناص المركز الأوّل مع بقاء دقيقتين على النهاية وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 83 ثانية عبر تسجيله لـ 1:22.994 دقيقة.

 وبدا أنّ المنافسة التهبت إثر ذلك عندما انتزع كوارتارارو المركز الأوّل بفارق طفيف، لكن سُرعان ما شُطب زمنه لتجاوز حدود المسار عند المنعطف التاسع.

نتيجة لذلك ضمن مارتن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفئة العليا.

وتفوّق الإسباني بـ 0.044 ثانية على بانيايا درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي، في حين سينطلق كوارتارارو من آخر مراكز الصفّ الأوّل عبر زمنه الأوّل.

أمّا جاك ميلر فقد وضع درّاجة دوكاتي المصنعيّة الثانية في المركز الرابع أمام حامل لقب البطولة جوان مير درّاج سوزوكي، في حين تواجد يوهان زاركو في المركز السادس.

وواصل أليكس إسبارغارو أداءه الجيّد على متن درّاجة أبريليا وسينطلق من المركز السابع، أمّا مارك ماركيز فقد حلّ سابعًا، وسقط الإسباني في اللحظات الأخيرة لكن على سرعة بطيئة ولم يُصب بأيّ أذى.

وتواصلت معاناة مافيريك فينياليس مثل العام الماضي على حلبة ريد بُل رينغ واقتصر على المركز التاسع، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 9 1:23.547     186.405
2 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 9 1:23.552 0.005 0.005 186.394
3 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:23.585 0.038 0.033 186.320
4 26 Spain داني بيدروسا كاي تي ام 9 1:23.730 0.183 0.145 185.997
5 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:23.971 0.424 0.241 185.464
6 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:24.050 0.503 0.079 185.289
7 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 9 1:24.097 0.550 0.047 185.186
8 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 8 1:24.115 0.568 0.018 185.146
9 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 8 1:24.141 0.594 0.026 185.089
10 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 9 1:24.245 0.698 0.104 184.860
11 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 7 1:24.405 0.858 0.160 184.510
12 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 8 1:24.465 0.918 0.060 184.379
13 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 8 1:24.513 0.966 0.048 184.274

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 9 1:22.994     187.647
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:23.038 0.044 0.044 187.547
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:23.075 0.081 0.037 187.464
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 9 1:23.300 0.306 0.225 186.957
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 10 1:23.322 0.328 0.022 186.908
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 9 1:23.376 0.382 0.054 186.787
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 9 1:23.448 0.454 0.072 186.626
8 93 Spain مارك ماركيز هوندا 8 1:23.489 0.495 0.041 186.534
9 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:23.508 0.514 0.019 186.492
10 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 9 1:23.536 0.542 0.028 186.429
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 9 1:23.841 0.847 0.305 185.751
12 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 4 1:23.944 0.950 0.103 185.523
المشاركات
التعليقات
"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز

المقال السابق

"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

2
فورمولا 1

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

6 س
3
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

4
فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

5
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

4 س
أحدث الأخبار
موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

4 س
"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز
موتو جي بي

"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز

5 س
بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا
موتو جي بي

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

8 س
كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى
موتو جي بي

كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى

9 س
مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار
موتو جي بي

مير: سلامة حلبة ريد بُل رينغ "ليست جيّدة بما يكفي" للموتو جي بي في الأمطار

23 س
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: الموتو جي بي "تخسر الجزء الأكبر" باعتزال فالنتينو روسي

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

أحدث الأخبار

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز
موتو جي بي موتو جي بي

"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.