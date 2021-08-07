موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل من بانيايا وكوارتارارو في ستيريا

في حين تصدّر إينيا باستيانيني مجريات القسم الأوّل من التصفيات، إلّا أنّ زمنه شُطب لتجاوزه حدود المسار وهو ما سمح لأليكس ماركيز وميغيل أوليفيرا بالعبور إلى منافسات القسم الثاني.

وبالانتقال إلى القسم الحاسم فقد تقدّم كوارتارارو سريعًا إلى الصدارة بـ 1:23.075 دقيقة متقدّمًا بعُشرين من الثانية عن أقرب ملاحقيه في تلك المرحلة.

لكنّ فرانشيسكو بانيايا قفز إلى المركز الأوّل إثر ذلك ببضع دقائق متفوّقًا عليه بـ 0.037 ثانية.

وبعد شطب زمنه الأسرع الأوّل، عاد خورخي مارتن لاقتناص المركز الأوّل مع بقاء دقيقتين على النهاية وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 83 ثانية عبر تسجيله لـ 1:22.994 دقيقة.

وبدا أنّ المنافسة التهبت إثر ذلك عندما انتزع كوارتارارو المركز الأوّل بفارق طفيف، لكن سُرعان ما شُطب زمنه لتجاوز حدود المسار عند المنعطف التاسع.

نتيجة لذلك ضمن مارتن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفئة العليا.

وتفوّق الإسباني بـ 0.044 ثانية على بانيايا درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي، في حين سينطلق كوارتارارو من آخر مراكز الصفّ الأوّل عبر زمنه الأوّل.

أمّا جاك ميلر فقد وضع درّاجة دوكاتي المصنعيّة الثانية في المركز الرابع أمام حامل لقب البطولة جوان مير درّاج سوزوكي، في حين تواجد يوهان زاركو في المركز السادس.

وواصل أليكس إسبارغارو أداءه الجيّد على متن درّاجة أبريليا وسينطلق من المركز السابع، أمّا مارك ماركيز فقد حلّ سابعًا، وسقط الإسباني في اللحظات الأخيرة لكن على سرعة بطيئة ولم يُصب بأيّ أذى.

وتواصلت معاناة مافيريك فينياليس مثل العام الماضي على حلبة ريد بُل رينغ واقتصر على المركز التاسع، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الأوّل:

نتيجة القسم الثاني: