موتو جي بي: مارتن يخطف قطب الانطلاق الأوّل في النمسا

بينما تركزت كل الأنظار على محاولة بيدرو أكوستا تحقيق أول فوز له في سباق جائزة كبرى على أرض كاي تي إم في النمسا، كان درّاج أبريليا خورخي مارتن هو من حسم مركز الانطلاق الأول للسباق، بعد تجارب تأهيلية متقاربة للغاية صباح السبت.

سينطلق أكوستا من المركز الثالث خلف متصدري بطولة العالم المتساويين في النقاط، بعدما تمكن مارك ماركيز من التقدم عليه بقليل على متن دوكاتي المصنعية. لكن لم يكن هناك فارق يذكر بين الثلاثي، إذ لم يفصل بينهم سوى أقل من عُشر ثانية.

وبدأ اليوم بحصة تجارب حرة ثانية كانت من المفترض أن تكون عديمة الأهمية تمامًا، نظرًا إلى أنها بدأت في أجواء رطبة قليلًا، ما دفع العديد من الدرّاجين إلى البقاء في الحظائر خلال جزء كبير منها. لكن الحصة اشتعلت في لحظاتها الأخيرة.

وكان مارك ماركيز من بين آخر الدرّاجين الذين خرجوا إلى الحلبة، وتمكن من تصدر جدول الأزمنة قبل دقيقتين فقط من النهاية. ورغم أن الحصة لم تكن مؤثرة على الإطلاق قبل القسم الثاني الذي كان من شبه المؤكد أن يُقام على حلبة جافة تمامًا، إلّا أنّ الضغط استمرّ. وعاش ماركيز لحظة مقلقة عند المنعطف الرابع في لفته التالية، قبل أن يتعرض لحادث قوي عند المنعطف الأول في ما كان يفترض أن تكون محاولته الأخيرة.

وبينما كانت دوكاتي تقيّم خياراتها داخل الحظائر، واصلت البقع المشمسة تجفيف الحلبة مع توجه الدرّاجين لخوض القسم الأوّل من التجارب. ولم تشهد هذه الحصة الكثير من الأحداث، لكن المنافسة كانت متقاربة إلى أقصى حد، إذ تأهل يوهان زاركو درّاج إل سي آر هوندا وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي من الحصة بعدما سجلا الزمن نفسه تمامًا.

وكان من المؤكد أن راؤول فرنانديز من تراكهاوس أبريليا شعر بخيبة أمل لعدم تأهله، إذ لم يتمكن الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى من الاقتراب بفارق عُشر ثانية من أسرع الدرّاجين مع نهاية حصة اضطر خلالها إلى تبديل دراجته في منتصفها، وسيبدأ سباقات نهاية الأسبوع من المركز الثالث عشر.

وبدا مارك ماركيز هادئًا لكنه متفكرًا مع اقتراب الساعة من موعد انطلاق القسم الثاني. وكانت دوكاتي قد خلصت إلى عدم وجود أضرار كبيرة في دراجته الأساسية بعد حادث التجارب الحرة الثانية، ولذلك دخل ماركيز معركة مركز الانطلاق الأول وهو يمتلك جميع أسلحته الأساسية تحت تصرفه.

وتصدر أكوستا الترتيب بعد المجموعة الأولى من اللفات في بداية الحصة، لكن المعركة الحقيقية بدأت فقط عندما وضع الجميع إطارًا جديدًا أخيرًا قبل بضع دقائق من النهاية. ووجّه مارتن رسالة مباشرة بتسجيله أسرع زمن مع أول لفة له. وحافظ بطل العالم لعام 2024 على تركيزه في جولته التالية، وأضاف المزيد من الوقت، بينما أشعل أكوستا شاشات التوقيت خلفه مباشرة.

لكن دراجة كاي تي إم أخفقت بفارق ضئيل، ثم زاد ماركيز من جراح منافسه عندما انتزع المركز الثاني، قبل أن يخرج عن الحلبة ويلغي أي فرصة لتحسين زمنه في لفته التالية. ولم تحدث أي تغييرات أخرى في صدارة الترتيب، لتفصل بين ثلاثي مارتن وماركيز وأكوستا 0.071 ثانية فقط في نهاية الحصة.

وكان ماركو بيزيتشي، صاحب المركز الرابع، في مستوى مختلف عن درّاجي الصف الأول، إذ تأخر بفارق عُشرين ونصف تقريبًا عن مركز الانطلاق الأول على متن أبريليا المصنعية. وكان هناك فارق آخر خلفه مع نجم تراكهاوس أبريليا العائد آي أوغورا، الذي سينطلق خامسًا إلى جانب أليكس ماركيز درّاج غريسيني دوكاتي.

ومن المؤكد أن بانيايا سيكون سعيدًا بالمركز السابع بالنظر إلى تراجعه في الفترة الأخيرة. وسيتقاسم درّاج دوكاتي المصنعية الصف الثالث مع مواطنيه فابيو دي جانانتونيو ودرّاج ياماها فابيو كوارتارارو.