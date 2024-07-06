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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في ألمانيا

ردّ خورخي مارتن بقوّة ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائيّ تراكهاوس المثيرين على متن درّاجة أبريليا في ألمانيا.

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أحرز مارتن قطب الانطلاق الأول لجائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي أمام ثنائيّ تراكهاوس أبريليا ميغيل أوليفيرا وراؤول فيرنانديز، في الوقت الذي تأهّل فيه مارك ماركيز في المركز الـ 13 بعد خروجه من القسم الأوّل.

كسر درّاج براماك دوكاتي الزمن القياسي للفّة مُسجّلًا 1:19.423 دقيقة في طلعته الأولى على حلبة ساكسنرينغ، وبقي ذلك الزمن ثابتًا مع منع الأعلام الصفراء لعددٍ من منافسيه من تحسين أزمنتهم في المراحل الأخيرة من القسم الثاني.

وكان هذا قطب الانطلاق الأوّل الرابع للإسباني هذا العام، وجاء بعد أسبوعٍ واحدٍ من سيطرة فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي على عطلة نهاية أسبوع سباق اسين من بدايتها حتّى نهايتها وتقليصه الفارق معه في الترتيب العام إلى 10 نقاط.

في الأثناء تعيّن على بانيايا إلغاء لفّته السريعة مرّتين في المحاولات الأخيرة، أولاها نتيجة حادثٍ مروّعٍ لمافيريك فينياليس درّاج أبريليا، وثانيها نتيجة حادث أليكس ماركيز درّاج غريسين، وهو ما تركه رابعًا على شبكة الانطلاق للسباقين القصير والرئيسي.

واستغلّ درّاجان ذلك الوضع، وهما ثنائيّ أبريليا أوليفيرا وفيرنانديز، بعد أن كانا سريعين في التحضير للقسم الثاني.

وبلغ زمن أوليفيرا من طلعته الأولى 1:19.471 دقيقة ليضمن المركز الثاني على بُعد 0.048 ثانية عن مارتن، بينما عبر فيرنانديز من القسم الأوّل إلى الثاني وضمن المركز الثالث في النهاية.

وسينطلق أليكس ماركيز من المركز الخامس بالرغم من حادثه، بينما تواجد فرانكو موربيديللي في المرتبة السادسة ليُكمل الصف الثاني.

أمّا فينياليس الذي كان أحد أبرز المرشّحين لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل فقد انتهى به المطاف سابعًا بعد أن قُذف بشكلٍ مروّعٍ عن درّاجته عند المنعطف العاشر، وكان مرتبكًا بعد الحادث.

أمّا مارك ماركيز فقد خرج من القسم الأوّل وسيصطفّ في الخانة الـ 13 في ساكسنرينغ حلبته المفضّلة التي فاز عليها ثماني مرّات في الفئة العليا.

نتيجة القسم الثاني:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 9

1:19.423

   165.216
2 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 10

+0.048

1:19.471

 0.048 165.116
3 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 8

+0.220

1:19.643

 0.172 164.760
4 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 9

+0.326

1:19.749

 0.106 164.541
5 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 8

+0.368

1:19.791

 0.042 164.454
6 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 9

+0.523

1:19.946

 0.155 164.135
7 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 5

+0.527

1:19.950

 0.004 164.127
8 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 8

+0.534

1:19.957

 0.007 164.113
9 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 9

+0.555

1:19.978

 0.021 164.070
10 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 9

+0.925

1:20.348

 0.370 163.314
11 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 9

+1.023

1:20.446

 0.098 163.115
12 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 8

+1.290

1:20.713

 0.267 162.576

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