موتو جي بي: مارتن يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في ألمانيا

أحرز مارتن قطب الانطلاق الأول لجائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي أمام ثنائيّ تراكهاوس أبريليا ميغيل أوليفيرا وراؤول فيرنانديز، في الوقت الذي تأهّل فيه مارك ماركيز في المركز الـ 13 بعد خروجه من القسم الأوّل.

كسر درّاج براماك دوكاتي الزمن القياسي للفّة مُسجّلًا 1:19.423 دقيقة في طلعته الأولى على حلبة ساكسنرينغ، وبقي ذلك الزمن ثابتًا مع منع الأعلام الصفراء لعددٍ من منافسيه من تحسين أزمنتهم في المراحل الأخيرة من القسم الثاني.

وكان هذا قطب الانطلاق الأوّل الرابع للإسباني هذا العام، وجاء بعد أسبوعٍ واحدٍ من سيطرة فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي على عطلة نهاية أسبوع سباق اسين من بدايتها حتّى نهايتها وتقليصه الفارق معه في الترتيب العام إلى 10 نقاط.

في الأثناء تعيّن على بانيايا إلغاء لفّته السريعة مرّتين في المحاولات الأخيرة، أولاها نتيجة حادثٍ مروّعٍ لمافيريك فينياليس درّاج أبريليا، وثانيها نتيجة حادث أليكس ماركيز درّاج غريسين، وهو ما تركه رابعًا على شبكة الانطلاق للسباقين القصير والرئيسي.

واستغلّ درّاجان ذلك الوضع، وهما ثنائيّ أبريليا أوليفيرا وفيرنانديز، بعد أن كانا سريعين في التحضير للقسم الثاني.

وبلغ زمن أوليفيرا من طلعته الأولى 1:19.471 دقيقة ليضمن المركز الثاني على بُعد 0.048 ثانية عن مارتن، بينما عبر فيرنانديز من القسم الأوّل إلى الثاني وضمن المركز الثالث في النهاية.

وسينطلق أليكس ماركيز من المركز الخامس بالرغم من حادثه، بينما تواجد فرانكو موربيديللي في المرتبة السادسة ليُكمل الصف الثاني.

أمّا فينياليس الذي كان أحد أبرز المرشّحين لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل فقد انتهى به المطاف سابعًا بعد أن قُذف بشكلٍ مروّعٍ عن درّاجته عند المنعطف العاشر، وكان مرتبكًا بعد الحادث.

أمّا مارك ماركيز فقد خرج من القسم الأوّل وسيصطفّ في الخانة الـ 13 في ساكسنرينغ حلبته المفضّلة التي فاز عليها ثماني مرّات في الفئة العليا.

نتيجة القسم الثاني: