موتو جي بي: مارتن يُحدث المفاجأة وينطلق أوّلًا في قطر وكوارتارارو في المركز الـ 11

انصبّ التركيز في القسم الأوّل على حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي لم يتواجد ضمن العشرة الأوائل ضمن ترتيب التجارب الحرّة المزدوج.

وكاد بطل العالم أن لا يعبر لولا شطب زمن يوهان زاركو بسبب الأعلام الصفراء، وهو ما سمح لبراد بيندر بالعبور رفقة كوارتارارو إلى القسم الثاني.

وكانت المنافسة حامية على أشدّها في القسم الثاني، حيث استغلّ ماركيز عامل السحب خلف جوان مير ليتواجد في الصدارة، لكن سرعان ما تقدّم عليه ميلر، وبول إسبارغارو ومارتن في نهاية الطلعة الأولى، وكان الزمن الأسرع لميلر قد بلغ 1:53.411 دقيقة حينها.

وعاد ماركيز مجدّدًا ليستغلّ عامل السحب خلف بانيايا وصيف الموسم الماضي، وتمكّن بالفعل من القفز إلى الصدارة بـ 1:53.283 دقيقة مع بقاء دقيقتين ونصف على النهاية.

لكنّ مارتن أحدث المفاجأة عبر قفزه إلى المركز الأوّل بـ 1:53.011 دقيقة، وبقي الجميع بانتظار لفّة إنيا باستيانيني، لكنّ الأخير اكتفى بالمركز الثاني ليضمن مارتن قطب الانطلاق الأوّل ويتواجد ناشئا العام الماضي أمام ماركيز في الصفّ الأوّل.

وسينطلق ميلر رابعًا أمام الشقيقين أليكس وبول إسبارغارو، بينما ذهب المركز السابع إلى براد بيندر.

أمّا جوان مير فسينطلق ثامنًا، في حين انتهى المطاف ببانيايا تاسعًا أمام أليكس رينز، وذلك في ظلّ عدم تبلور وتيرة سوزوكي القويّة في حصص التجارب بشكلٍ جيّد في التصفيات.

وبالنسبة لحامل اللقب كوارتارارو فسيبدأ موسمه الجديد من الخانة الـ 11 بعد تصفيات ضعيفة لياماها، وكان عزاؤه الوحيد تقدّمه على زميله فرانكو موربيديللي.

نتيجة القسم الثاني: