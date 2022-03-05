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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: مارتن يُحدث المفاجأة وينطلق أوّلًا في قطر وكوارتارارو في المركز الـ 11

أحرز الإسباني خورخي مارتن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة قطر الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي متغلّبًا على الشاب الآخر إنيا باستيانيني، في الوقت الذي عرفت فيه حملة فابيو كوارتارارو للدفاع عن لقبه بداية صعبة.

موتو جي بي: مارتن يُحدث المفاجأة وينطلق أوّلًا في قطر وكوارتارارو في المركز الـ 11

انصبّ التركيز في القسم الأوّل على حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي لم يتواجد ضمن العشرة الأوائل ضمن ترتيب التجارب الحرّة المزدوج.

وكاد بطل العالم أن لا يعبر لولا شطب زمن يوهان زاركو بسبب الأعلام الصفراء، وهو ما سمح لبراد بيندر بالعبور رفقة كوارتارارو إلى القسم الثاني.

وكانت المنافسة حامية على أشدّها في القسم الثاني، حيث استغلّ ماركيز عامل السحب خلف جوان مير ليتواجد في الصدارة، لكن سرعان ما تقدّم عليه ميلر، وبول إسبارغارو ومارتن في نهاية الطلعة الأولى، وكان الزمن الأسرع لميلر قد بلغ 1:53.411 دقيقة حينها.

وعاد ماركيز مجدّدًا ليستغلّ عامل السحب خلف بانيايا وصيف الموسم الماضي، وتمكّن بالفعل من القفز إلى الصدارة بـ 1:53.283 دقيقة مع بقاء دقيقتين ونصف على النهاية.

لكنّ مارتن أحدث المفاجأة عبر قفزه إلى المركز الأوّل بـ 1:53.011 دقيقة، وبقي الجميع بانتظار لفّة إنيا باستيانيني، لكنّ الأخير اكتفى بالمركز الثاني ليضمن مارتن قطب الانطلاق الأوّل ويتواجد ناشئا العام الماضي أمام ماركيز في الصفّ الأوّل.

وسينطلق ميلر رابعًا أمام الشقيقين أليكس وبول إسبارغارو، بينما ذهب المركز السابع إلى براد بيندر.

أمّا جوان مير فسينطلق ثامنًا، في حين انتهى المطاف ببانيايا تاسعًا أمام أليكس رينز، وذلك في ظلّ عدم تبلور وتيرة سوزوكي القويّة في حصص التجارب بشكلٍ جيّد في التصفيات.

وبالنسبة لحامل اللقب كوارتارارو فسيبدأ موسمه الجديد من الخانة الـ 11 بعد تصفيات ضعيفة لياماها، وكان عزاؤه الوحيد تقدّمه على زميله فرانكو موربيديللي.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 7 1:53.011     171.381
2 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 7 1:53.158 0.147 0.147 171.158
3 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 1:53.283 0.272 0.125 170.970
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:53.298 0.287 0.015 170.947
5 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:53.319 0.308 0.021 170.915
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 7 1:53.346 0.335 0.027 170.875
7 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 3 1:53.350 0.339 0.004 170.868
8 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:53.407 0.396 0.057 170.783
9 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:53.411 0.400 0.004 170.777
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 7 1:53.481 0.470 0.070 170.671
11 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 6 1:53.635 0.624 0.154 170.440
12 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7 1:53.982 0.971 0.347 169.921
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