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موتو جي بي جائزة بريطانيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يُحافظ على صدارته في سيلفرستون مع نهاية مجريات الجمعة

واصل خورخي مارتن تصدّره لمجريات الجمعة من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي وذلك بعد تفوّقه بفارقٍ طفيف على أليكس إسبارغارو بلغ 0.045 ثانية.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بدأت الحصّة بكارثة بالنسبة لدوكاتي، حيث احترق محرّك إينيا باستيانيني في الدقيقة الافتتاحيّة من عمر الحصّة واضطرّ لإيقاف درّاجته بجوار المسار.

ولم تنتهِ الأمور عند ذلك الحدّ، بل تصاعدت الأدخنة من درّاجة ماركو بيزيكي كذلك بعد لحظات قليلة، وهو ما دفع جيجي دالينيا المسؤول التقنيّ في دوكاتي إلى الإمساك برأسه في حيرة من أمره.

وتقدّم فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة في اللفّات الأولى، لكنّ زميله باستيانيني عاد بعد ذلك على متن الدرّاجة الثانية وتقدّم عليه مُسجّل 1:59.026 دقيقة.

وتقدّم فينياليس إلى الصدارة مع انتصاف الحصّة، حيث بدت درّاجة أبريليا قويّة مثل المتوقّع وكان أوّل من ينزل تحت حاجز الـ 1:59 دقيقة وبفارق كبير حيث حقّق 1:58.563 دقيقة.

لكنّ جيش درّاجي دوكاتي بدأ بتحسين أزمنته في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تقدّم خورخي مارتن إلى الصدارة مُسجّلًا 1:58.262 دقيقة، بينما تواجد إينيا باستيانيني وفابيو دي جيانأنطونيو وبانيايا أمام ثنائيّ أبريليا.

ولدى الدخول في سلسلة المحاولات الختاميّة في اللحظات الحاسمة، كانت معارك الدرّاجين حول التواجد خلف بعضهم لكسب عامل السحب حاضرة مجدّدًا.

في الأثناء تعرّض أليكس رينز، الذي تمّ تجديد عقده بالأمس مع ياماها للعامين المقبلين، لحادثٍ في محاولته الأخيرة في المنعطف الخامس لتتسبّب الأعلام الصفراء في حرمان عددٍ من الدرّاجين من تحسين أزمنتهم.

لكنّ مارتن عزّز زمنه في الصدارة بـ 1:57.911 دقيقة، ليتفوّق على أليكس إسبارغارو الذي كان الوحيد الآخر الذي يكسر عتبة الـ 1:58 دقيقة.

وحلّ بانيايا ثالثًا أمام باستيانيني وجاك ميلر الذي استغلّ عامل السحب ليحلّ خامسًا.

وقاد فابيو دي جيانأنطونيو ثلاثيًا متقاربًا جدًا، حيث تواجد براد بيندر ومافيريك فينياليس خلفه ضمن مجال 0.071 ثانية.

وكان المركز التاسع من نصيب ماركو بيزيكي على درّاجته الثانية، في حين أكمل مارك ماركيز ترتيب العشرة الأوائل بعد أن كاد أن يقع مجدّدًا في محاولته الأخيرة.

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مروان الوافي
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