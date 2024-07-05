موتو جي بي: مارتن يتقدّم على ماركيز وإسبارغارو ينسحب بسبب الإصابة في ألمانيا
وضع خورخي مارتن المعيار مع انطلاق مجريات جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي انسحب فيه أليكس إسبارغارو بسبب الإصابة.
خورخي مارتن، براماك
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تصدّر متصدّر البطولة خورخي مارتن حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ألمانيا الكبرى أمام مارك ماركيز، الذي سقط لاحقًا، في الوقت الذي انسحب فيه أليكس إسبارغارو من عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.
عانى إسبارغارو من حادثين في جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث تركه الثاني في اللفّة الأخيرة من السباق القصير مُصابًا بكسرٍ في يده اليمنى.
وبعد أن حاول القيادة في الحصّة الأولى في ساكسنرينغ، أكمل الإسباني ثلاث لفّات فقط قبل أن يشعر بأنّ الألم في يده مبرحٌ للغاية لدرجة تحول دون مواصلته المشاركة في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.
في الأثناء قدّم مارتن درّاج براماك اللفّة الأسرع عبر تسجيله 1:20.584 دقيقة بعد أن كان الوحيد الذي ينتقل إلى إطار "سوفت" جديد لتسجيل زمنه الأسرع في نهاية الحصّة.
أمّا المركز الثاني فقد كان من نصيب مارك ماركيز على بُعد 0.150 ثانية، لكنّ زمنه جاء على ذات إطار "ميديوم" الخلفي الذي بدأ به الحصّة.
وكانت جائزة ألمانيا الكبرى العام الماضي قد مثّلت بداية النهاية بالنسبة لماركيز مع هوندا، وذلك بعد أن تعرّض لخمسة حوادث على تلك الحلبة التي سيطر عليها طوال مسيرته في الجائزة الكبرى.
وفي حين أنّ ماركيز كان في حالٍ أفضل هذا العام، فقد سقط عند المنعطف الأوّل لاحقًا في الحصّة.
وأكمل مافيريك فينياليس ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة أبريليا، بينما قفز ميغيل أوليفيرا إلى المركز الرابع لصالح فريق تراكهاوس ريسينغ أبريليا.
وحلّ بيدرو أكوستا خامسًا لصالح "كاي تي ام"، لكنّه سقط في مرحلة متأخّرة في المنعطف الأخير هو الآخر.
وأكمل أغوستو فيرنانديز، وإينيا باستيانيني، وأليكس ماركيز وحامل اللقب فرانشيسكو بانيايا وراؤول فيرنانديز ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|20
|
1:20.584
|162.836
|2
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|17
|
+0.150
1:20.734
|0.150
|162.533
|3
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|21
|
+0.294
1:20.878
|0.144
|162.244
|4
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|أبريليا
|22
|
+0.522
1:21.106
|0.228
|161.788
|5
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|20
|
+0.567
1:21.151
|0.045
|161.698
|6
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|كاي تي ام
|22
|
+0.567
1:21.151
|0.000
|161.698
|7
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|21
|
+0.627
1:21.211
|0.060
|161.579
|8
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|24
|
+0.674
1:21.258
|0.047
|161.485
|9
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|20
|
+0.713
1:21.297
|0.039
|161.408
|10
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|22
|
+0.826
1:21.410
|0.113
|161.184
|11
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|كاي تي ام
|23
|
+1.005
1:21.589
|0.179
|160.830
|12
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|دوكاتي
|21
|
+1.058
1:21.642
|0.053
|160.726
|13
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|25
|
+1.061
1:21.645
|0.003
|160.720
|14
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|ياماها
|17
|
+1.149
1:21.733
|0.088
|160.547
|15
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|24
|
+1.153
1:21.737
|0.004
|160.539
|16
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|19
|
+1.156
1:21.740
|0.003
|160.533
|17
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|هوندا
|23
|
+1.543
1:22.127
|0.387
|159.776
|18
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|هوندا
|24
|
+1.606
1:22.190
|0.063
|159.654
|19
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|هوندا
|23
|
+1.660
1:22.244
|0.054
|159.549
|20
|س. برادل HRC Test Team
|6
|هوندا
|23
|
+1.733
1:22.317
|0.073
|159.408
|21
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|هوندا
|22
|
+1.943
1:22.527
|0.210
|159.002
|22
|ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ
|87
|ياماها
|26
|
+2.385
1:22.969
|0.442
|158.155
|23
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|3
|
+12.318
1:32.902
|9.933
|141.245
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