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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يتقدّم على ماركيز وإسبارغارو ينسحب بسبب الإصابة في ألمانيا

وضع خورخي مارتن المعيار مع انطلاق مجريات جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي انسحب فيه أليكس إسبارغارو بسبب الإصابة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك

خورخي مارتن، براماك

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تصدّر متصدّر البطولة خورخي مارتن حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة ألمانيا الكبرى أمام مارك ماركيز، الذي سقط لاحقًا، في الوقت الذي انسحب فيه أليكس إسبارغارو من عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.

عانى إسبارغارو من حادثين في جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث تركه الثاني في اللفّة الأخيرة من السباق القصير مُصابًا بكسرٍ في يده اليمنى.

وبعد أن حاول القيادة في الحصّة الأولى في ساكسنرينغ، أكمل الإسباني ثلاث لفّات فقط قبل أن يشعر بأنّ الألم في يده مبرحٌ للغاية لدرجة تحول دون مواصلته المشاركة في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

في الأثناء قدّم مارتن درّاج براماك اللفّة الأسرع عبر تسجيله 1:20.584 دقيقة بعد أن كان الوحيد الذي ينتقل إلى إطار "سوفت" جديد لتسجيل زمنه الأسرع في نهاية الحصّة.

أمّا المركز الثاني فقد كان من نصيب مارك ماركيز على بُعد 0.150 ثانية، لكنّ زمنه جاء على ذات إطار "ميديوم" الخلفي الذي بدأ به الحصّة.

وكانت جائزة ألمانيا الكبرى العام الماضي قد مثّلت بداية النهاية بالنسبة لماركيز مع هوندا، وذلك بعد أن تعرّض لخمسة حوادث على تلك الحلبة التي سيطر عليها طوال مسيرته في الجائزة الكبرى.

وفي حين أنّ ماركيز كان في حالٍ أفضل هذا العام، فقد سقط عند المنعطف الأوّل لاحقًا في الحصّة.

وأكمل مافيريك فينياليس ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة أبريليا، بينما قفز ميغيل أوليفيرا إلى المركز الرابع لصالح فريق تراكهاوس ريسينغ أبريليا.

وحلّ بيدرو أكوستا خامسًا لصالح "كاي تي ام"، لكنّه سقط في مرحلة متأخّرة في المنعطف الأخير هو الآخر.

وأكمل أغوستو فيرنانديز، وإينيا باستيانيني، وأليكس ماركيز وحامل اللقب فرانشيسكو بانيايا وراؤول فيرنانديز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 20

1:20.584

   162.836
2 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 17

+0.150

1:20.734

 0.150 162.533
3 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 21

+0.294

1:20.878

 0.144 162.244
4 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 22

+0.522

1:21.106

 0.228 161.788
5 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 20

+0.567

1:21.151

 0.045 161.698
6 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 22

+0.567

1:21.151

 0.000 161.698
7 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 21

+0.627

1:21.211

 0.060 161.579
8 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 24

+0.674

1:21.258

 0.047 161.485
9 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 20

+0.713

1:21.297

 0.039 161.408
10 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 22

+0.826

1:21.410

 0.113 161.184
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 23

+1.005

1:21.589

 0.179 160.830
12 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 21

+1.058

1:21.642

 0.053 160.726
13 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 25

+1.061

1:21.645

 0.003 160.720
14 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 17

+1.149

1:21.733

 0.088 160.547
15 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 24

+1.153

1:21.737

 0.004 160.539
16 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 19

+1.156

1:21.740

 0.003 160.533
17 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 23

+1.543

1:22.127

 0.387 159.776
18 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 24

+1.606

1:22.190

 0.063 159.654
19 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 23

+1.660

1:22.244

 0.054 159.549
20 س. برادل HRC Test Team 6 هوندا 23

+1.733

1:22.317

 0.073 159.408
21 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 22

+1.943

1:22.527

 0.210 159.002
22 ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 ياماها 26

+2.385

1:22.969

 0.442 158.155
23 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 3

+12.318

1:32.902

 9.933 141.245

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