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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

أحرز الإسباني خورخي مارتن انتصاره الأوّل في الموتو جي بي بعد سيطرته على سباق جائزة ستيريا الكبرى بالرغم من ضغط حامل اللقب جوان مير، وذلك بعد إعادة السباق إثر حادث اللفّات الأولى المروّع.

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

على عكس توقّعات الأرصاد الجويّة فقد كانت الحلبة جافة وقت السباق. وقدّم مارتن انطلاقة ضعيفة وسرعان ما تقدّم عليه فرانشيسكو بانيايا، لكنّ الأخير فقد الزخم بالخروج من المنعطف الأوّل وعاد مارتن للتقدّم عليه قبل أن يستعيد الإيطالي الصدارة في المنعطف الثالث.

في الأثناء قفز مارك ماركيز عدّة مراكز ليصل إلى الثالث في اللفّة الثانية، لكنّ احتكاكًا جمع بينه وبين مير بالتوازي مع تجاوز كوارتارارو للأخير.

ورُفع العلم الأحمر خلال اللفّة الثالثة بعد أن وقعت حادثة خطيرة عند المنعطف الثالث تمثّلت في سقوط داني بيدروسا، وعلى ما يبدو فإنّ لورينزو سافادوري اصطدم بدرّاجته الواقعة على المسار واشتعلت ألسنة اللهب في الدرّاجتَين، بينما تمّ نقل سافادوري على النقالة الطبيّة نحو المركز الطبيّ على الحلبة.

ولدى عودة الدرّاجين إلى خطّ الحظائر فقد عبّر أليكس إسبارغارو عن غضبه من ماركيز بعد عدائيّة الأخير المفرطة في اللفّة الافتتاحيّة.

وبعد تنظيف المسار من الوقود المنسكب على الحلبة عند مخرج المنعطف الثالث، أُعيدت انطلاقة السباق مع بقاء 27 لفّة في العدّاد ووفق ترتيب شبكة الانطلاق الأصليّة بتواجد مارتن في الصدارة.

وأُجريت الانطلاقة الجديدة بعد توقّف دام نصف ساعة، وكان ميلر من قفز إلى الصدارة هذه المرّة بالوصول إلى المنعطف الثالث، في حين جمع احتكاكٌ جديد بين ماركيز وإسبارغارو عند المنعطف الأوّل دُفع على إثره الأخير خارج المسار.

وبقي ميلر في الصدارة لثلاث لفّات قبل أن يتجاوزه كلٌ من مارتن وميلر، وعمّق كوارتارارو جراح الأسترالي بعد ذلك بثلاث لفّات عندما انتزع منه المركز الثالث.

وشرع مارتن ومير بالابتعاد وحيدَين في الصدارة عند تلك المرحلة، لكن تمّ تحذير الأوّل لاحقًا حيال تجاوزه لحدود المسار.

وفي حين كان الجميع ينتظر تواصل المعركة الحامية بين ميلر وكوارتارارو على المركز الثالث فإنّ درّاج دوكاتي فقد السيطرة على درّاجته عند المنعطف السابع وسقط مع بقاء 9 لفّات على النهاية.

أمّا في معركة الصدارة فقد ارتكب مير خطأ عند الكبح مع بقاء 6 لفّات على النهاية وهو ما سمح للفارق بينه وبين مارتن المتصدّر بالارتفاع إلى 1.2 ثانية.

وبقي الترتيب ثابتًا منذ ذلك الحين إلى أن عبر مارتن خطّ النهاية مُحقّقًا انتصاره الأوّل في الموتو جي بي.

وذهب المركز الثاني إلى مير، بينما ضمن فابيو كوارتارارو آخر مراكز منصّة التتويج ووسّع صدارته للترتيب العام أكثر بعد تراجع منافسه يوهان زاركو في اللفّات الأخيرة.

إذ تجاوز كلٌ من براد بيندر وتاكاكي ناكاغامي زاركو ليطيحا به إلى المركز السادس.

أمّا أليكس رينز فقد وضع درّاجة سوزوكي الثانية في المركز السابع أمام مارك ماركيز الذي أحرز تقدّمًا في اللفّات الختاميّة بعد تراجعه في البداية، في حين حلّ أليكس ماركيز تاسعًا، بينما قدّم بيدروسا سباقًا قويًا ليُكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 27 -    
2   36 Spain جوان مير سوزوكي 27 1.548 1.548 1.548
3   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 9.632 9.632 8.084
4   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 12.771 12.771 3.139
5   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 12.923 12.923 0.152
6   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 13.031 13.031 0.108
7   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 14.839 14.839 1.808
8   93 Spain مارك ماركيز هوندا 27 17.953 17.953 3.114
9   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 19.059 19.059 1.106
10   26 Spain داني بيدروسا كاي تي ام 27 19.389 19.389 0.330
11   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27 21.667 21.667 2.278
12   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27 25.267 25.267 3.600
13   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 26.282 26.282 1.015
14   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 27.492 27.492 1.210
15   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 27 31.076 31.076 3.584
16   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 27 31.150 31.150 0.074
17   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 27 40.408 40.408 9.258
18   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 27 48.114 48.114 7.706
19   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 27 1:03.149 1:03.149 15.035
  انسحب 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18      
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 14      
  انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 4      
  انسحب 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 0      
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