موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

على عكس توقّعات الأرصاد الجويّة فقد كانت الحلبة جافة وقت السباق. وقدّم مارتن انطلاقة ضعيفة وسرعان ما تقدّم عليه فرانشيسكو بانيايا، لكنّ الأخير فقد الزخم بالخروج من المنعطف الأوّل وعاد مارتن للتقدّم عليه قبل أن يستعيد الإيطالي الصدارة في المنعطف الثالث.

في الأثناء قفز مارك ماركيز عدّة مراكز ليصل إلى الثالث في اللفّة الثانية، لكنّ احتكاكًا جمع بينه وبين مير بالتوازي مع تجاوز كوارتارارو للأخير.

ورُفع العلم الأحمر خلال اللفّة الثالثة بعد أن وقعت حادثة خطيرة عند المنعطف الثالث تمثّلت في سقوط داني بيدروسا، وعلى ما يبدو فإنّ لورينزو سافادوري اصطدم بدرّاجته الواقعة على المسار واشتعلت ألسنة اللهب في الدرّاجتَين، بينما تمّ نقل سافادوري على النقالة الطبيّة نحو المركز الطبيّ على الحلبة.

ولدى عودة الدرّاجين إلى خطّ الحظائر فقد عبّر أليكس إسبارغارو عن غضبه من ماركيز بعد عدائيّة الأخير المفرطة في اللفّة الافتتاحيّة.

وبعد تنظيف المسار من الوقود المنسكب على الحلبة عند مخرج المنعطف الثالث، أُعيدت انطلاقة السباق مع بقاء 27 لفّة في العدّاد ووفق ترتيب شبكة الانطلاق الأصليّة بتواجد مارتن في الصدارة.

وأُجريت الانطلاقة الجديدة بعد توقّف دام نصف ساعة، وكان ميلر من قفز إلى الصدارة هذه المرّة بالوصول إلى المنعطف الثالث، في حين جمع احتكاكٌ جديد بين ماركيز وإسبارغارو عند المنعطف الأوّل دُفع على إثره الأخير خارج المسار.

وبقي ميلر في الصدارة لثلاث لفّات قبل أن يتجاوزه كلٌ من مارتن وميلر، وعمّق كوارتارارو جراح الأسترالي بعد ذلك بثلاث لفّات عندما انتزع منه المركز الثالث.

وشرع مارتن ومير بالابتعاد وحيدَين في الصدارة عند تلك المرحلة، لكن تمّ تحذير الأوّل لاحقًا حيال تجاوزه لحدود المسار.

وفي حين كان الجميع ينتظر تواصل المعركة الحامية بين ميلر وكوارتارارو على المركز الثالث فإنّ درّاج دوكاتي فقد السيطرة على درّاجته عند المنعطف السابع وسقط مع بقاء 9 لفّات على النهاية.

أمّا في معركة الصدارة فقد ارتكب مير خطأ عند الكبح مع بقاء 6 لفّات على النهاية وهو ما سمح للفارق بينه وبين مارتن المتصدّر بالارتفاع إلى 1.2 ثانية.

وبقي الترتيب ثابتًا منذ ذلك الحين إلى أن عبر مارتن خطّ النهاية مُحقّقًا انتصاره الأوّل في الموتو جي بي.

وذهب المركز الثاني إلى مير، بينما ضمن فابيو كوارتارارو آخر مراكز منصّة التتويج ووسّع صدارته للترتيب العام أكثر بعد تراجع منافسه يوهان زاركو في اللفّات الأخيرة.

إذ تجاوز كلٌ من براد بيندر وتاكاكي ناكاغامي زاركو ليطيحا به إلى المركز السادس.

أمّا أليكس رينز فقد وضع درّاجة سوزوكي الثانية في المركز السابع أمام مارك ماركيز الذي أحرز تقدّمًا في اللفّات الختاميّة بعد تراجعه في البداية، في حين حلّ أليكس ماركيز تاسعًا، بينما قدّم بيدروسا سباقًا قويًا ليُكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: