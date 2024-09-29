موتو جي بي: مارتن يتفوق على أكوستا ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى

استعاد خورخي مارتن أفضليته في صدارة ترتيب الدراجين ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد فوز مهيمن في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى على حلبة مانداليكا.

سيطر دراج براماك على السباق من البداية وحتى النهاية متغلبًا على إحباطات الأمس بعد سقوطه في السباق القصير، ليتفوق على الجميع مسجلًا أولى انتصاراته بالسباقات الرئيسية منذ جولة فرنسا في مايو/أيار الماضي.

وبذلك الفوز يعزز مارتن من صدارته للترتيب متقدمًا بـ 21 نقطة أمام غريمه على اللقب ودراج دوكاتي المصنعي فرانشيسكو بانيايا الذي حل ثالثًا في سباق اليوم مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قام مارتن بانطلاقة مثالية محافظًا على صدارته ومتفاديًا خطأ الأمس ليتمتع بأفضلية مريحة أمام البقية الذين تقدمهم في البداية إينيا باستيانيني حتى أطاح به بيدرو أكوستا إلى المركز الثاني في اللفة الثالثة.

وقد حافظ أكوستا على مركز الوصافة عن استحقاق، وتقدم لمحاولة غلق الفارق مع مارتن، لكن الأخير فرض سيطرته على المجريات في اللفات الأخيرة ليحقق الفوز بفارق 1.4 ثانية أمام دراج غاس غاس تيك3.

في المقابل، حاول باستيانيني الاقتراب من أكوستا لاستعادة مركزه بمجرد أن تخلص من ضغط فرانكو موربيديللي العنيد، لكنه اكتفى في النهاية بالمركز الثالث أمام دراج براماك.

المركز الخامس كان من نصيب ماركو بيزيكي دراج في.آر46 أمام مافيريك فينياليس دراج أبريليا.

بينما أكمل فابيو كوارتارارو دراج ياماها، براد بيندر دراج كاي تي ام، يوهان زاركو دراج هوندا وراؤول فيرنانديز دراك تراكهاوس أبريليا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في الوقت الذي انسحب فيه عدة دراجين على رأسهم مارك ماركيز، جوان مير وأليكس إسبارغارو.

نتيجة السباق: