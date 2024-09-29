موتو جي بي: مارتن يتفوق على أكوستا ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى
تغلب مارتن على أكوستا ليعود بعد حادثة السباق القصير ويفوز في إندونيسيا، بينما تعافى بانيايا من جولة محبطة محرزًا المركز الثالث.
خورخي مارتن، براماك وبيدرو أكوستا تيك3 غاس غاس
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
استعاد خورخي مارتن أفضليته في صدارة ترتيب الدراجين ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد فوز مهيمن في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى على حلبة مانداليكا.
سيطر دراج براماك على السباق من البداية وحتى النهاية متغلبًا على إحباطات الأمس بعد سقوطه في السباق القصير، ليتفوق على الجميع مسجلًا أولى انتصاراته بالسباقات الرئيسية منذ جولة فرنسا في مايو/أيار الماضي.
وبذلك الفوز يعزز مارتن من صدارته للترتيب متقدمًا بـ 21 نقطة أمام غريمه على اللقب ودراج دوكاتي المصنعي فرانشيسكو بانيايا الذي حل ثالثًا في سباق اليوم مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.
وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قام مارتن بانطلاقة مثالية محافظًا على صدارته ومتفاديًا خطأ الأمس ليتمتع بأفضلية مريحة أمام البقية الذين تقدمهم في البداية إينيا باستيانيني حتى أطاح به بيدرو أكوستا إلى المركز الثاني في اللفة الثالثة.
وقد حافظ أكوستا على مركز الوصافة عن استحقاق، وتقدم لمحاولة غلق الفارق مع مارتن، لكن الأخير فرض سيطرته على المجريات في اللفات الأخيرة ليحقق الفوز بفارق 1.4 ثانية أمام دراج غاس غاس تيك3.
في المقابل، حاول باستيانيني الاقتراب من أكوستا لاستعادة مركزه بمجرد أن تخلص من ضغط فرانكو موربيديللي العنيد، لكنه اكتفى في النهاية بالمركز الثالث أمام دراج براماك.
المركز الخامس كان من نصيب ماركو بيزيكي دراج في.آر46 أمام مافيريك فينياليس دراج أبريليا.
بينما أكمل فابيو كوارتارارو دراج ياماها، براد بيندر دراج كاي تي ام، يوهان زاركو دراج هوندا وراؤول فيرنانديز دراك تراكهاوس أبريليا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
في الوقت الذي انسحب فيه عدة دراجين على رأسهم مارك ماركيز، جوان مير وأليكس إسبارغارو.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|27
|
41:04.389
|169.6
|25
|2
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|27
|
+1.404
41:05.793
|1.404
|169.5
|20
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|27
|
+5.595
41:09.984
|4.191
|169.2
|16
|4
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|27
|
+6.507
41:10.896
|0.912
|169.1
|13
|5
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|27
|
+6.772
41:11.161
|0.265
|169.1
|11
|6
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|27
|
+11.330
41:15.719
|4.558
|168.8
|10
|7
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|27
|
+13.203
41:17.592
|1.873
|168.7
|9
|8
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|27
|
+14.862
41:19.251
|1.659
|168.6
|8
|9
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|27
|
+15.151
41:19.540
|0.289
|168.6
|7
|10
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|27
|
+21.079
41:25.468
|5.928
|168.2
|6
|11
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|27
|
+27.696
41:32.085
|6.617
|167.7
|5
|12
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|27
|
+33.633
41:38.022
|5.937
|167.3
|4
|dnf
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|20
|
+7 Laps
30:28.217
|7 Laps
|169.3
|dnf
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|19
|
+8 Laps
29:16.333
|1 Lap
|167.5
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|12
|
+15 Laps
18:36.606
|7 Laps
|166.3
|dnf
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|11
|
+16 Laps
16:51.947
|1 Lap
|168.3
|dnf
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|8
|
+19 Laps
12:18.934
|3 Laps
|167.6
|dnf
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|0
|
27 laps
|dnf
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|0
|
27 laps
|dnf
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|0
|
27 laps
|dnf
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|0
|
27 laps
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