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تقرير السباق
موتو جي بي جائزة إندونيسيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يتفوق على أكوستا ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى

تغلب مارتن على أكوستا ليعود بعد حادثة السباق القصير ويفوز في إندونيسيا، بينما تعافى بانيايا من جولة محبطة محرزًا المركز الثالث.

خورخي مارتن، براماك وبيدرو أكوستا تيك3 غاس غاس

خورخي مارتن، براماك وبيدرو أكوستا تيك3 غاس غاس

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

استعاد خورخي مارتن أفضليته في صدارة ترتيب الدراجين ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد فوز مهيمن في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى على حلبة مانداليكا.

سيطر دراج براماك على السباق من البداية وحتى النهاية متغلبًا على إحباطات الأمس بعد سقوطه في السباق القصير، ليتفوق على الجميع مسجلًا أولى انتصاراته بالسباقات الرئيسية منذ جولة فرنسا في مايو/أيار الماضي.

وبذلك الفوز يعزز مارتن من صدارته للترتيب متقدمًا بـ 21 نقطة أمام غريمه على اللقب ودراج دوكاتي المصنعي فرانشيسكو بانيايا الذي حل ثالثًا في سباق اليوم مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قام مارتن بانطلاقة مثالية محافظًا على صدارته ومتفاديًا خطأ الأمس ليتمتع بأفضلية مريحة أمام البقية الذين تقدمهم في البداية إينيا باستيانيني حتى أطاح به بيدرو أكوستا إلى المركز الثاني في اللفة الثالثة.

وقد حافظ أكوستا على مركز الوصافة عن استحقاق، وتقدم لمحاولة غلق الفارق مع مارتن، لكن الأخير فرض سيطرته على المجريات في اللفات الأخيرة ليحقق الفوز بفارق 1.4 ثانية أمام دراج غاس غاس تيك3.

في المقابل، حاول باستيانيني الاقتراب من أكوستا لاستعادة مركزه بمجرد أن تخلص من ضغط فرانكو موربيديللي العنيد، لكنه اكتفى في النهاية بالمركز الثالث أمام دراج براماك.

المركز الخامس كان من نصيب ماركو بيزيكي دراج في.آر46 أمام مافيريك فينياليس دراج أبريليا.

بينما أكمل فابيو كوارتارارو دراج ياماها، براد بيندر دراج كاي تي ام، يوهان زاركو دراج هوندا وراؤول فيرنانديز دراك تراكهاوس أبريليا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في الوقت الذي انسحب فيه عدة دراجين على رأسهم مارك ماركيز، جوان مير وأليكس إسبارغارو.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 27

41:04.389

   169.6 25
2 ب. أكوستا تيك 3 31 27

+1.404

41:05.793

 1.404 169.5 20
3 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 27

+5.595

41:09.984

 4.191 169.2 16
4 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 27

+6.507

41:10.896

 0.912 169.1 13
5 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 27

+6.772

41:11.161

 0.265 169.1 11
6 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 27

+11.330

41:15.719

 4.558 168.8 10
7 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 27

+13.203

41:17.592

 1.873 168.7 9
8 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 27

+14.862

41:19.251

 1.659 168.6 8
9 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 27

+15.151

41:19.540

 0.289 168.6 7
10 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 27

+21.079

41:25.468

 5.928 168.2 6
11 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 27

+27.696

41:32.085

 6.617 167.7 5
12 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 27

+33.633

41:38.022

 5.937 167.3 4
dnf إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 20

+7 Laps

30:28.217

 7 Laps 169.3  
dnf ا. فيرنانديز تيك 3 37 19

+8 Laps

29:16.333

 1 Lap 167.5  
dnf ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 12

+15 Laps

18:36.606

 7 Laps 166.3  
dnf م. ماركيز غريسيني موتو2 93 11

+16 Laps

16:51.947

 1 Lap 168.3  
dnf ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 8

+19 Laps

12:18.934

 3 Laps 167.6  
dnf أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 0

27 laps

      
dnf أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 0

27 laps

      
dnf ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 0

27 laps

      
dnf ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 0

27 laps

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