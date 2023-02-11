موتو جي بي: مارتن يتصدر اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

الظروف الجوية المتقلبة كانت عنوان اليوم الثاني للتجارب التي امتدت على مدار 8 ساعات، مع مسار زلق ومبلل.

وبالرغم من أزمنة ستيفان برادل (اتش آر سي) وكاتسويكي ناكاسوغا (ياماها) السريعة، لكن مارتن تصدر أسرع الأزمنة بحلول الساعة الثالثة.

أوليفييرا دراج تيك3 سجل ثاني أسرع الأزمنة حيث يواصل الاعتياد على دراجة أبريليا، البرتغالي أنهى خلف مارتن بفارق عشر ثانية فقط.

أما بول اسبارغارو فأكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على متن غاس غاس-كاي تي ام بفارق 0.042 ثانية فقط خلف أوليفييرا.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي تصوير: صور موتورسبورت

فابيو كوارتارارو أنهى رابعاً أمام فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب والذي بدا متفائلاً يوم الجمعة بأن دوكاتي في حال أفضل مع الدراجة الجديدة.

وأكمل راول فيرنانديز ترتيب المراكز الستة الأولى على متن أبريليا، بينما تفوق لوكا ماريني دراج في.آر46 على أليكس رينز الذي تقدم جهود هوندا على متن أل.سي.آر.

واكتملت المراكز العشرة الأولى مع إينيا باستيانيني على متن دوكاتي وبراد بيندر دراج كاي تي ام.