جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة فرنسا الكبرى
تقرير التجارب

موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا

سجل خورخي مارتن دراج براماك أسرع الأزمنة بزمن قياسي، خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة فرنسا الكبرى في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي"، بينما تراجع مارك ماركيز إلى القسم الأول للتصفيات في حصة صعبة.

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بعد تسجيل الزمن الأسرع في الحصة الأولى، واصل مارتن على نفس النهج ليسجل زمناً قياسياً على الحلبة من دقيقة و30.388 ثانية.

متصدر البطولة أكمل الحصة أمام فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي المصنعي وبيدرو أكوستا ناشئ تيك3، بينما وصل فابيو كوارتارارو إلى القسم الثاني للتصفيات أمام مشجعي بلده.

واجه بعض الدراجين صعوبات خلال الحصة، من أهمهم مارك ماركيز دراج غريزني الذي تعرض لحادثة مبكرة، عانى مع الوتيرة لبقية الحصة لينهي بالمركز 13 والتراجع لقسم التصفيات الأول للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق. 

إينيا باستيانيني فشل كذلك في الوصول للقسم الثاني من التصفيات، بينما تراجع براد بيندر دراج كاي تي ام المصنعي كذلك إلى القسم الأول، بعد حادثتين في التجارب الثانية.

مافيريك فينياليس دراج أبريليا أنهى الحصة رابعاً متقدماً على فابيو دي جيانتونيو دراج في.آر46.

المركزان السادس والسابع كانا من نصيب جاك ميلر وأليكس أسبارغارو دراجي كاي تي أم وأبريليا.

بينما أكمل فرانكو موربيديللي، ماركو بيزيتشي وفابيو كوارتارارو، دراجو براماك، في.آر46 وياماها، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن حادثة باستيانيني قبل دقيقة من النهاية أنهت حظوظه بالوصول للقسم الثاني وقضت على لفة ماركيز التي اضطرّ لإلغائها، رغم أنه سجل أسرع مقطع أول على الإطلاق قبل ذلك.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة  الثانية:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 24

1:30.388

   176.917 316
2 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 27

+0.145

1:30.533

 0.145 176.633 318
3 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 26

+0.187

1:30.575

 0.042 176.552 318
4 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 25

+0.269

1:30.657

 0.082 176.392 311
5 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 23

+0.295

1:30.683

 0.026 176.341 314
6 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 24

+0.311

1:30.699

 0.016 176.310 316
7 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 22

+0.326

1:30.714

 0.015 176.281 313
8 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 26

+0.375

1:30.763

 0.049 176.186 313
9 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 24

+0.397

1:30.785

 0.022 176.143 315
10 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 26

+0.400

1:30.788

 0.003 176.137 315
11 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 24

+0.410

1:30.798

 0.010 176.118 313
12 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 26

+0.451

1:30.839

 0.041 176.038 316
13 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 21

+0.679

1:31.067

 0.228 175.598 311
14 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 28

+0.818

1:31.206

 0.139 175.330 314
15 Portugal م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia 25

+0.831

1:31.219

 0.013 175.305 317
16 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 23

+0.855

1:31.243

 0.024 175.259 315
17 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 19

+0.976

1:31.364

 0.121 175.027 316
18 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 26

+1.133

1:31.521

 0.157 174.727 316
19 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 28

+1.142

1:31.530

 0.009 174.709 313
20 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 25

+1.186

1:31.574

 0.044 174.625 314
21 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 23

+1.472

1:31.860

 0.286 174.082 311
22 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 27

+1.743

1:32.131

 0.271 173.570 312
شاهد كامل النتائج  

 

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق موتو جي بي: خورخي مارتن يتصدر التجارب الحرة الأولى في فرنسا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات

WEC دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب

فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب

FE فورمولا إي
جولة برلين
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا

موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن

فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن

FE فورمولا إي
جولة برلين
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط