موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا

بعد تسجيل الزمن الأسرع في الحصة الأولى، واصل مارتن على نفس النهج ليسجل زمناً قياسياً على الحلبة من دقيقة و30.388 ثانية.

متصدر البطولة أكمل الحصة أمام فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي المصنعي وبيدرو أكوستا ناشئ تيك3، بينما وصل فابيو كوارتارارو إلى القسم الثاني للتصفيات أمام مشجعي بلده.

واجه بعض الدراجين صعوبات خلال الحصة، من أهمهم مارك ماركيز دراج غريزني الذي تعرض لحادثة مبكرة، عانى مع الوتيرة لبقية الحصة لينهي بالمركز 13 والتراجع لقسم التصفيات الأول للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق.

إينيا باستيانيني فشل كذلك في الوصول للقسم الثاني من التصفيات، بينما تراجع براد بيندر دراج كاي تي ام المصنعي كذلك إلى القسم الأول، بعد حادثتين في التجارب الثانية.

مافيريك فينياليس دراج أبريليا أنهى الحصة رابعاً متقدماً على فابيو دي جيانتونيو دراج في.آر46.

المركزان السادس والسابع كانا من نصيب جاك ميلر وأليكس أسبارغارو دراجي كاي تي أم وأبريليا.

بينما أكمل فرانكو موربيديللي، ماركو بيزيتشي وفابيو كوارتارارو، دراجو براماك، في.آر46 وياماها، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن حادثة باستيانيني قبل دقيقة من النهاية أنهت حظوظه بالوصول للقسم الثاني وقضت على لفة ماركيز التي اضطرّ لإلغائها، رغم أنه سجل أسرع مقطع أول على الإطلاق قبل ذلك.

التجارب الحرة الثانية: