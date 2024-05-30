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موتو جي بي جولة إيطاليا

موتو جي بي: مارتن يتجه للانتقال إلى فريق دوكاتي المصنعيّ لموسم 2025

اختارت دوكاتي خورخي مارتن للانضمام إلى فريقها المصنعي لموسم 2025 المقبل من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، مع انتظار موافقة مارك ماركيز للانضمام إلى فريق براماك. 

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" يوم الخميس أن العلامة التجارية قررت أخيراً اختيار الإسباني لينضم إلى فرانشيسكو بانيايا، بدءاً من الموسم المقبل.

وكانت المحادثات قد تقدمت في الأيام الأخيرة مع ألبرت فاليرا، وكيل مارتن، الذي سيتواجد في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع - وهو الحدث الذي أوضحت فيه دوكاتي أنها ترغب خلاله باتخاذ قرارها النهائي.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن العقد بين الطرفين لم يتم توقيعه بعد، ومن المحتمل أن يتم ذلك في نهاية هذا الأسبوع، بشرط أن تتوافر عدة عوامل لم تتحقق بعد.

العامل الأول هو أن ماركيز، الذي كان يتنافس مع مارتن للحصول على دراجة المصنع الحمراء، يوافق على الانضمام إلى براماك والذي سيؤدي بدوره إلى تمديد علاقته مع الصانع البولونيزي حتى عام 2026 على الأقل.

لكن ومنذ بداية الموسم، كان الهدف الرئيسي لمارتن هو الانتقال إلى الفريق الرسمي للصانع الإيطالي، بعد خسارته لصالح إينيا باستيانيني لعام 2023.

ومنذ بداية هذا الموسم، أوضح الإسباني لمسؤولي دوكاتي أن أمامهم حتى موجيلو لاتخاذ قرارهم. إذا لم يتلق عرضاً مرضياً، سينضم إلى مشروع آخر. في هذا الصدد، كانت غاس غاس تدق بابه مؤخراً بإصرار.

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خورخي مارتن، براماك ريسينغ ومارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وفي حال اكتملت العملية، ستتسبب في رد فعل متسلسل من شأنه أن يملأ على الأرجح باقي الشواغر بسرعة.

لكن ما زال من الضروري انتظار ردة فعل ماركيز، الذي لا ترغب دوكاتي في فقدانه، بالنظر إلى السرعة التي أظهرها في موسمه الأول على دراجة ديسموسيديتشي، وقوته الإعلامية.

حتى الآن، ركز ماركيز دائماً على أن أولويته تتمحور حول القيادة مع فريق مصنعي.

هناك ضحية أخرى للقرار المحتمل من دوكاتي هو باستيانيني، الذي قد يتم استقباله من قبل أبريليا، التي تسعى للحصول على دراج إيطالي.

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