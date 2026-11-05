موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يؤكد سفره إلى قطر لمحاولة المشاركة في السباق

أكد فريق أبريليا المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، يوم أمس الأربعاء، أن خورخي مارتن سيسافر إلى قطر لمحاولة المشاركة في السباق، رغم عدم تعافيه من كسر في عظمة الكعبرة بذراعه اليمنى.

منشور: 05-11-2026

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خورخي مارتن، أبريليا

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

تعرض الدراج الإسباني لحادثة سقوط بسرعة عالية قبل أسبوعين، خلال سباق السرعة في جائزة أستراليا الكبرى، بينما كان ينافس مارك ماركيز على الفوز. وأسفر الحادث عن كسر في معصمه الأيمن، ما أدى تلقائيًا إلى استبعاده من السباق الرئيسي في اليوم التالي، والذي أُلغي في نهاية المطاف بسبب الأمطار والضباب.

أمضى مارتن الأيام الخمسة التالية محاولًا تجهيز نفسه بأفضل صورة ممكنة للعودة إلى الدراجة بعد أسبوع، في حلبة سيبانغ. لكن بعد إنهائه حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة بفارق يقارب ثانيتين عن أسرع سائق، ومشاركته المحدودة للغاية في الحصة الثانية بعد الظهر، قرر الدراج القادم من مدريد الانسحاب يوم السبت، قبل انطلاق حصة التصفيات الأولى مباشرة، والعودة إلى إسبانيا.

وأكدت أبريليا والدراج يوم الأربعاء أنه سيسافر إلى قطر، بانتظار تقييم مدى تعافي معصمه الأيمن، ومعرفة ما إذا كان قادرًا في لوسيل على استخدام القوة اللازمة لإيقاف الدراجة أثناء الكبح، وهي العقبة الرئيسية التي واجهها في ماليزيا.

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وقال مارتن: "كان من المؤسف عدم القدرة على مواصلة عطلة نهاية الأسبوع في سيبانغ، لكن مجرد حصولي على فرصة المحاولة كان إنجازًا بحد ذاته. عدت إلى إسبانيا لمواصلة العلاج الذي أحتاج إليه من أجل التعافي والوصول إلى قطر بأفضل حالة ممكنة. سنرى الآن كيف سيستجيب جسدي، وسنبدأ العمل مع الفريق يوم الخميس، لنرى إلى أي مدى يمكنني المضي قدمًا".

وسيكون مارتن أحد أبرز الوجوه في عطلة نهاية أسبوع غير اعتيادية للغاية في قطر، حيث سيغيب دراجو ياماها بعدما رفضت الشركة اليابانية رفع القيود الواردة في عقود جميع موظفيها، والتي تمنعهم من السفر إلى منطقة تشهد نزاعًا مسلحًا.

ومن المتوقع، مع ذلك، أن يكون مارك ماركيز حاضرًا، إذ ستتاح له الفرصة الأولى لحسم لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي". وسيحقق ذلك من خلال جمع 30 نقطة إضافية على الأقل مقارنة بمارتن، وثماني نقاط إضافية مقارنة بماركو بيزيتشي، زميل ماركيز في الفريق الرسمي التابع لياماها في نواله.

وفي ماليزيا، لم يقدم بيزيتشي إحدى أفضل عطلات نهاية أسبوعه، ولا سيما يوم الأحد، عندما أنهى السباق في المركز السادس. ويجبر فارق النقاط البالغ 66 نقطة، الذي يفصل الدراج القادم من ريميني عن ماركيز، على الهجوم في لوسيل، في محاولة لتأجيل حسم ماركيز للقب البطولة لأطول فترة ممكنة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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