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موتو جي بي جائزة بريطانيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

بدأ خورخي مارتن النصف الثاني من موسم 2024 من بطولة الموتو جي بي بأفضل شكلٍ ممكن عبر تسجيله الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى.

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ

خورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

عاد زئير المحرّكات أخيرًا بعد عطلة دامت شهرًا تقريبًا أعاد فيها الدرّاجون شحن طاقتهم.

واتّجهت جميع الأنظار صوب أبريليا منذ اللحظات الأولى من الحصّة بالنظر إلى أدائها اللافت في سيلفرستون في الأعوام الماضية.

وبالفعل قفز أليكس إسبارغارو إلى الصدارة مبكّرًا نسبيًا بعد أن كسر عتبة الدقيقتين مسجّلًا 1:59.769 دقيقة.

ومن ثمّ قدّم خورخي مارتن سلسلة من اللفّات السريعة في وسط الحصّة، حيث انتزع الصدارة بفارق ضئيلٍ بلغ 0.092 ثانية أمام إسبارغارو.

وواصل الدرّاجون برامجهم المتنوّعة في ظلّ تركيز العديدين على تحسين الإعدادات.

ومن ثمّ عاد مارتن مجدّدًا لتحسين زمنه في الدقائق الختاميّة مُسجّل 1:59.509 دقيقة ويبتعد أكثر في الصدارة.

وتعرّض مارك ماركيز لحادثٍ في المنعطف الـ 15 بعد أن فقد السيطرة على القسم الأمامي من درّاجته بشكلٍ مفاجئ، لكنّه تمكّن من مغادرة موقع الحادث من دون أيّة إصابات.

ولم يكتفِ الإسباني بذلك الحدّ، بل أكمل لفّة سريعة أخرى سجّل فيها 1:59.383 دقيقة ضمن بها الصدارة.

وقدّم مافيريك فينياليس لفّة ختاميّة ناريّة تمكّن من التواجد عبرها على بُعد 0.09 ثانية عن مارتن على متن درّاجة أبريليا.

وذهب المركز الثالث لإسبارغارو على بُعد 0.336 دقيقة، في حين تواجد جاك ميلر رابعًا أمام فرانكو موربيديللي.

وكان المركز السادس من نصيب إينيا باستيانيني الذي تقدّم على فابيو دي جيانأنطونيو، بينما اقتصر متصدّر ترتيب البطولة فرانشيسكو بانيايا على المركز الثامن.

وقدّم فابيو كوارتارارو لفّة قويّة على متن درّاجة ياماها المتعثّرة ليحلّ تاسعًا، بالرغم من أنّه تذمّر في نهاية من تعطيله من قبل أحد الدرّاجين.

وأكمل مارك ماركيز ترتيب العشرة الأوائل عبر لفّته السابقة قبل الحادث.

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