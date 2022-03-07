موتو جي بي: مارتن "خاف على حياته" ضمن حادثه مع بانيايا في قطر

واجه مارتن انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل وتراجع إلى الثامن مع نهاية اللفّة الافتتاحيّة، في حين تراجع بانيايا من المركز التاسع إلى الـ 16 في مرحلة ما.

وتمكّن الأخير من التعافي لدخول العشرة الأوائل بانتصاف السباق، وحاول تجاوز مارتن عند المنعطف الأوّل من اللفّة الـ 12.

لكنّه فقد السيطرة على الإطار الأمامي وانزلق ليطيح بمارتن معه خارج السباق.

وقال مارتن أنّه واجه بعض الألم في يده اليمنى، واعترف بأنّه خاف على حياته في الحادث.

وقال: "أعاني من ألم شديد في يدي اليمنى، سنتفقّدها غدًا في برشلونة".

وأضاف: "آمل أن لا يكون أيّ شيء قد انكسر وأن أتمكّن من التسابق في إندونيسيا".

وأكمل: "كانت هذه المرّة الأولى التي أخاف فيها على حياتي في الحقيقة، لأنّني كنت سريعًا جدًا على المنطقة الحصويّة وبين الدرّاجتين".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّني دفعت درّاجة بانياي بيدي وهناك موقع الألم. سنتفقّدها غدًا إن كانت بخير".

أمّا من جانب بانيايا فقد قال أنّه أغلق مكابحه الأماميّة أثناء محاولته تجاوز مارتن وكان ذلك "غريبًا"، واعتذر الإيطالي من الإسباني.

وقال بانيايا: "كنت أسترجع المراكز، لكنّ سرعتي لم تكن عالية جدًا. وكنت أخسر الكثير من الوقت عند التسارع، علينا فهم سبب ذلك".

وأكمل: "كنت بطيئًا بعض الشيء في دخول المنعطف بجانب خورخي، لكنّني لم أكبح بشدّة مفرطة. لذا كان من الغريب أن تنغلق المكابح الأماميّة حينها. أعتذر من دوكاتي وبراماك وخورخي".