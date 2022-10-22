موتو جي بي: مارتن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وبانيايا يبقى ضمن القسم الأول من التصفيات في ماليزيا

غيرت الأمطار الأزمنة الأخيرة في التجارب الحرة الثالثة قبيل التصفيات، لتتحول إلى منافسات محمومة بهدف حجز موقع مباشر في القسم الثاني للتصفيات.

وبعد انتزاع الزمن الأول الوسطي مبكراً ليضع بانيايا نفسه ضمن المراكز العشرة الأولى، إلا أنه وجد نفسه خارجها بالفعل خلال اللحظات الأخيرة من عمر التجارب الحرة الثالثة.

حيث هطلت زخات أمطار على حلبة سيبانغ تزامناً مع تقدم مارتن إلى الصدارة، قبل خمس دقائق من نهاية الحصة.

وأدى ذلك إلى محاولات حثيثة من الدراجين لتسجيل أزمنة بسرعة، ما تسبب بالزحام كذلك.

وبدا بانيايا غاضباً حين اقترب من فرانكو موربيديللي دراج ياماها، حيث اضطر لخفض سرعته وكذلك مارك ماركيز الذي كان خلفه واضطر لترك لفته تفادياً الاصطدام.

ومع بقاء أقل من ثلاث دقائق، وجد بانيايا نفسه خلف فابيو كوارتارارو، لكنه تعرض لحادثة حين كان يحاول تحسين زمنه بالتالي بات ضمن منطقة خطر الخروج من القسم الأول للتصفيات.

مارتن حسن زمنه ليبقى في الصدارة ويعبر للقسم الثاني من التصفيات، بينما حسّن أليكس رينز وموربيديللي من أزمنتهما ما دفع بانيايا خارج المركز العشرة الأولى.

ماركو بيزيتشي كان الثاني على متن "في.آر64 دوكاتي" وأمام دراجة أبريليا التي يقودها مافيريك فينياليس، بينما احتل لوكا ماريني المركز الرابع.

جوان مير عبر للقسم الثاني من التصفيات على متن سوزوكي، بينما احتل إينيا باستيانيني دراج غريزني المركز السادس أمام كوارتارارو.

المركز الثامن حققه رينز أمام أليكس إسبارغارو بينما أكمل موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

حادثة بانيايا حرمته من التواجد في القسم الثاني للتصفيات.

التجارب الحرة الثالثة: