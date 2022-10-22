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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: مارتن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وبانيايا يبقى ضمن القسم الأول من التصفيات في ماليزيا

سجل خورخي مارتن دراج براماك الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة ماليزيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بينما تعرض فرانشيسكو بانيايا متصدر الترتيب العام لحادثة بقي على إثرها ضمن القسم الأول للتصفيات.

موتو جي بي: مارتن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وبانيايا يبقى ضمن القسم الأول من التصفيات في ماليزيا

غيرت الأمطار الأزمنة الأخيرة في التجارب الحرة الثالثة قبيل التصفيات، لتتحول إلى منافسات محمومة بهدف حجز موقع مباشر في القسم الثاني للتصفيات.

وبعد انتزاع الزمن الأول الوسطي مبكراً ليضع بانيايا نفسه ضمن المراكز العشرة الأولى، إلا أنه وجد نفسه خارجها بالفعل خلال اللحظات الأخيرة من عمر التجارب الحرة الثالثة.

حيث هطلت زخات أمطار على حلبة سيبانغ تزامناً مع تقدم مارتن إلى الصدارة، قبل خمس دقائق من نهاية الحصة.

وأدى ذلك إلى محاولات حثيثة من الدراجين لتسجيل أزمنة بسرعة، ما تسبب بالزحام كذلك.

وبدا بانيايا غاضباً حين اقترب من فرانكو موربيديللي دراج ياماها، حيث اضطر لخفض سرعته وكذلك مارك ماركيز الذي كان خلفه واضطر لترك لفته تفادياً الاصطدام.

ومع بقاء أقل من ثلاث دقائق، وجد بانيايا نفسه خلف فابيو كوارتارارو، لكنه تعرض لحادثة حين كان يحاول تحسين زمنه بالتالي بات ضمن منطقة خطر الخروج من القسم الأول للتصفيات.

مارتن حسن زمنه ليبقى في الصدارة ويعبر للقسم الثاني من التصفيات، بينما حسّن أليكس رينز وموربيديللي من أزمنتهما ما دفع بانيايا خارج المركز العشرة الأولى.

ماركو بيزيتشي كان الثاني على متن "في.آر64 دوكاتي" وأمام دراجة أبريليا التي يقودها مافيريك فينياليس، بينما احتل لوكا ماريني المركز الرابع.

جوان مير عبر للقسم الثاني من التصفيات على متن سوزوكي، بينما احتل إينيا باستيانيني دراج غريزني المركز السادس أمام كوارتارارو.

المركز الثامن حققه رينز أمام أليكس إسبارغارو بينما أكمل موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

حادثة بانيايا حرمته من التواجد في القسم الثاني للتصفيات.

التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 89 Spain خورخي مارتن Ducati 1:58.583  
2 72 Italy ماركو بيزيتشي Ducati 1:58.772 0.189
3 12 Spain مافيريك فينياليس Aprilia 1:58.796 0.213
4 10 Italy لوكا ماريني Ducati 1:58.806 0.223
5 36 Spain جوان مير Suzuki 1:58.920 0.337
6 23 Italy إنيا باستيانيني Ducati 1:59.003 0.420
7 20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 1:59.067 0.484
8 42 Spain أليكس رينز Suzuki 1:59.126 0.543
9 41 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1:59.155 0.572
10 21 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 1:59.167 0.584
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 1:59.167 0.584
12 5 France يوهان زاركو Ducati 1:59.236 0.653
13 33 South Africa براد بيندر KTM 1:59.322 0.739
14 43 Australia جاك ميلر Ducati 1:59.343 0.760
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 1:59.405 0.822
16 93 Spain مارك ماركيز Honda 1:59.618 1.035
17 73 Spain أليكس ماركيز Honda 1:59.934 1.351
18 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو Ducati 1:59.952 1.369
19 35 United Kingdom كال كراتشلو Yamaha 1:59.999 1.416
20 87 Australia ريمي غاردنر KTM 2:00.126 1.543
21 44 Spain بول إسبارغارو Honda 2:00.234 1.651
22 40 South Africa دارين بيندر Yamaha 2:00.405 1.822
23 25 Spain راؤول فيرنانديز KTM 2:00.475 1.892
24 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما Honda 2:01.208 2.625
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