موتو جي بي: مارتن الأسرع في التجارب الحرة الأولى وحادث كبير لأكوستا في النمسا

تصدر خورخي مارتن ثنائية براماك في التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أمام فرانكو موربيديللي، وذلك بعد علم أحمر متأخر جراء حادثة لبيدرو أكوستا.

بعد أن عانى من سقود على سرعة بطيئة نسبيًا عند المنعطف المزدوج قبل بضع دقائق، تعرض أكوستا دراج تيك3 إلى حادثة أخرى في المراحل الأخيرة من الحصة بعد أن فقد السيطرة على دراجته على سرعة عالية بالتوجه إلى المنعطف الرابع.

وبالرغم من خروجه منها دون التعرض لأية إصابة، لكن الحادثة أضرّت كثيرًا بدراجة أكوستا على إثر ارتطامها العنيف بالحواجز قبل ارتدادها إلى المسار، ما جعل الأشلاء تتناثر على خط التسابق ودفع المراقبين لرفع العلم الأحمر.

وتم استئناف الحصة إثر فترة توقف قصيرة مع بقاء 3 دقائق ونصف على نهاية الوقت، لكن لم يتمكن أي دراج في الصدارة من تحسين زمنه، ليظل مارتن في الصدارة أمام زميله موربيديللي.

وكان مارتن متصدر ترتيب البطولة قد صعد إلى الصدارة قبل ثوانٍ من رفع العلم الأحمر، مسجلًا دقيقة و29.654 ثانية على بعد عشرين من الثانية أمام موربيديللي الذي تصد معظم الحصة.

وخلف ثنائي براماك يتواجد بول إسبارغارو في المركز الثالث لصالح كاي تي ام، فيما حل فرانشيسكو بانيايا رابعًا على متن دراجة دوكاتي المصنعية.

المركز الخامس ذهب إلى براد بيندر، بينما كان زمن أكوستا قبل الحادثة كافيًا لمنحه المركز السادس أمام مافيريك فينيالس الذي تقدم جهود أبريليا أمام فابيو دي جياينانتونيو، جوان مير وأليكس ماركيز.