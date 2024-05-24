موتو جي بي: مارتن الأسرع أمام ماركيز في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

صعد ماركيز إلى صدارة جدول الأزمنة مبكرًا ولم يتمكن أحد من زحزحته لمعظم الحصة الممتدة لـ 45 دقيقة، قبل أن يأتي مارتن على إطارات جديدة ويُطيح به في المراحل الأخيرة مسجلًا زمنًا بلغ دقيقة و39.579 ثانية.

براد بيندر دراج كاي تي ام أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام بيدرو أكوستا ناشئ تيك3 غاس غاس، في حين حل الفاز بجائزة كتالونيا العام الماضي أليكس إسبارغارو – والذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري – في المركز في الخامس على متن دراجة أبريليا المصنعية.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد سجل ماركيز الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و41.224 ثانية خلال اللحظات الأولى، قبل أن يتقدم إسبارغارو مع دقيقة و40.504 ثانية بعد مرور حوالي 10 دقائق.

وظل هذا الزمن صامدًا لبعض الوقت قبل أن يضع بعض الدراجين إطارات جديدة، حيث كان مارتن الوحيد الذي ذهب مع إطارات سوفت خلفية، والتي نجح على متنها بتسجيل الزمن الأسرع قبل 5 دقائق من النهاية.

أليكس ماركيز حل بالمركز السادس لصالح غريسيني أمام بيكو بانيايا على متن دراجة دوكاتي المصنعية وأغوستو فيرنانديز.

فيما أكمل جاك ميلر دراج كاي تي ام ورأول فيرنانديز دراج تراكهاوس رايسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: