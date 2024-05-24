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موتو جي بي جائزة كتالونيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن الأسرع أمام ماركيز في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

سجل خورخي مارتن متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة كتالونيا الكبرى على متن دراجته براماك دوكاتي أمام مارك ماركيز دراج غريسيني.

خورخي مارتن، براماك رايسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

صعد ماركيز إلى صدارة جدول الأزمنة مبكرًا ولم يتمكن أحد من زحزحته لمعظم الحصة الممتدة لـ 45 دقيقة، قبل أن يأتي مارتن على إطارات جديدة ويُطيح به في المراحل الأخيرة مسجلًا زمنًا بلغ دقيقة و39.579 ثانية.

براد بيندر دراج كاي تي ام أكمل ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام بيدرو أكوستا ناشئ تيك3 غاس غاس، في حين حل الفاز بجائزة كتالونيا العام الماضي أليكس إسبارغارو – والذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري – في المركز في الخامس على متن دراجة أبريليا المصنعية.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد سجل ماركيز الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و41.224 ثانية خلال اللحظات الأولى، قبل أن يتقدم إسبارغارو مع دقيقة و40.504 ثانية بعد مرور حوالي 10 دقائق.

وظل هذا الزمن صامدًا لبعض الوقت قبل أن يضع بعض الدراجين إطارات جديدة، حيث كان مارتن الوحيد الذي ذهب مع إطارات سوفت خلفية، والتي نجح على متنها بتسجيل الزمن الأسرع قبل 5 دقائق من النهاية.

أليكس ماركيز حل بالمركز السادس لصالح غريسيني أمام بيكو بانيايا على متن دراجة دوكاتي المصنعية وأغوستو فيرنانديز.

فيما أكمل جاك ميلر دراج كاي تي ام ورأول فيرنانديز دراج تراكهاوس رايسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 19

1:39.579

   170.891
2 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 19

+0.292

1:39.871

 0.292 170.391
3 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 21

+0.379

1:39.958

 0.087 170.243
4 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 20

+0.387

1:39.966

 0.008 170.229
5 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 16

+0.472

1:40.051

 0.085 170.085
6 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 19

+0.708

1:40.287

 0.236 169.685
7 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 18

+0.724

1:40.303

 0.016 169.657
8 ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 20

+0.759

1:40.338

 0.035 169.598
9 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 22

+0.782

1:40.361

 0.023 169.559
10 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 20

+0.789

1:40.368

 0.007 169.548
11 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 17

+0.801

1:40.380

 0.012 169.527
12 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia 17

+0.818

1:40.397

 0.017 169.499
13 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 18

+0.843

1:40.422

 0.025 169.456
14 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 17

+0.914

1:40.493

 0.071 169.337
15 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 19

+0.914

1:40.493

 0.000 169.337

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