موتو جي بي: ليكونا يتفوّق على زاركو في التجارب الثانية ذات الأجواء المتقلّبة في النمسا

على عكس التجارب الحرّة الأولى، كانت الأمطار حاضرة بقوّة نسبيًا في الحصّة الثانية. نتيجة لذلك كانت الحركة محدودة في المراحل الأولى قبل أن يبدأ الدرّاجون بالدخول تباعًا.

وبعد أن وضع إيكر ليكونا درّاجة "كاي تي ام" في الصدارة في المراحل الأولى، تقدّم مارك ماركيز إلى المركز الأوّل بعد تجاوز منتصف الحصّة بـ 1:32.278 دقيقة.

لكن مع تبدّد السحب في سماء حلبة ريد بُل رينغ، بدأ المسار بالجفاف بشكلٍ سريع مع بقاء رُبع ساعة على النهاية.

وبالفعل أقدم البعض على الانتقال إلى إطارات ملساء خاصة بالطقس الجاف في آخر دقائق، حيث نجح ليكونا في استرجاع صدارته، بالرغم من أنّ أفضل أزمنته كان أبطأ بقرابة 5 ثوانٍ من الحصّة الأولى بعد أن سجّل 1:27.520 دقيقة.

وحلّ يوهان زاركو ثانيًا خلفه بفارق 3.397 ثانية، وتقدّم الأخير على أليكس إسبارغارو الذي قدّم أداءً جيّدًا في الأجواء الممطرة على درّاجة أبريليا.

أمّا ماركيز فقد أكمل حصّته رابعًا بعد استخدامه إطارات "انترميديت"، بينما حلّ جاك ميلر خامسًا لصالح دوكاتي.

وتواجد أليكس شقيق مارك ماركيز في المركز السادس بعد أن تفوّق على مواطنه أليكس رينز درّاج سوزوكي.

وذهب المركز الثامن إلى بول إسبارغارو درّاج هوندا الآخر، في حين تواصلت معاناة فابيو كوارتارارو في الظروف المتقلّبة ليكتفي بالمركز التاسع، في حين أكمل براد بيندر ترتيب العشرة الأوائل لصالح الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.