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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ليكونا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فالنسيا

تصدّر إيكر ليكونا درّاج تيك 3 كاي تي ام التجارب الحرّة الأولى الممطرة من جائزة فالنسيا الكبرى الختاميّة لهذا الموسم، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الأسطورة فالنتينو روسي السباق الأخير من موسمه.

موتو جي بي: ليكونا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فالنسيا

ستُسجّل نهاية هذا الأسبوع الجولة الأخيرة في مسيرة بطل العالم تسع مرّات فالنتينو روسي الذي سيعتزل الموتو جي بي مع نهاية موسمه الـ 26.

وانهالت الإشادات في البادوك وعالم رياضة المحرّكات بشكلٍ عام على روسي مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.

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وبالتطرّق إلى الحصّة الأولى فإنّ الأمطار تهاطلت على نحوٍ غير متوقّع صباح اليوم الجمعة، وهو ما ترك 10 درّاجين فقط بأزمنة في المراحل الأولى من التجارب الحرّة الأولى، قبل أن يدخل البقيّة لاحقًا مع ازدياد حدّة الأمطار.

وتحسّنت الأزمنة تدريجيًا بالطبع إلى أن سجّل ليكونا، الذي سينتقل إلى السوبر بايك مع هوندا العام المقبل، الزمن الأسرع البالغ 1:40.569 دقيقة مع نهاية الحصّة متقدّمًا على ميلر الذي سقط قبل دقائق من النهاية لكنّه لم يتعرّض لأيّ أذى.

وأكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل أمام يوهان زاركو وجوان مير درّاج سوزوكي، بينما حلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا بعد أن سقط هو الآخر قرب منتصف الحصّة عند المنعطف الثاني.

أمّا لوكا ماريني فقد تواجد في المركز السابع في النهاية بالرغم من تعرّضه لحادث عند المنعطف السادس، وتقدّم الإيطالي الشاب على مواطنه فرانكو موربيديللي، حيث حلّ الأخير أمام بول إسبارغارو المدافع الوحيد عن ألوان الفريق المصنعيّ لهوندا بعد اختياره عدم تعويض مارك ماركيز بدرّاج الاختبارات ستيفان برادل نهاية هذا الأسبوع.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 19 1:40.569     143.364 316
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 12 1:40.724 0.155 0.155 143.143 322
3 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:40.730 0.161 0.006 143.135 313
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:40.940 0.371 0.210 142.837 319
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 1:40.943 0.374 0.003 142.833 318
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 13 1:41.015 0.446 0.072 142.731 321
7 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 14 1:41.104 0.535 0.089 142.605 315
8 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 1:41.200 0.631 0.096 142.470 313
9 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:41.300 0.731 0.100 142.329 318
10 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:41.486 0.917 0.186 142.068 315
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 16 1:41.512 0.943 0.026 142.032 318
12 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 18 1:41.547 0.978 0.035 141.983 318
13 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 1:41.889 1.320 0.342 141.506 315
14 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 1:41.974 1.405 0.085 141.388 316
15 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:42.081 1.512 0.107 141.240 315
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 16 1:42.158 1.589 0.077 141.134 319
17 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:42.168 1.599 0.010 141.120 312
18 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 12 1:42.182 1.613 0.014 141.101 308
19 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 6 1:42.438 1.869 0.256 140.748 309
20 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 15 1:42.767 2.198 0.329 140.297 321
  46 Italy فالنتينو روسي ياماها 4 1:52.981 12.412 10.214 127.614 292
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