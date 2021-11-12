موتو جي بي: ليكونا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فالنسيا

ستُسجّل نهاية هذا الأسبوع الجولة الأخيرة في مسيرة بطل العالم تسع مرّات فالنتينو روسي الذي سيعتزل الموتو جي بي مع نهاية موسمه الـ 26.

وانهالت الإشادات في البادوك وعالم رياضة المحرّكات بشكلٍ عام على روسي مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتطرّق إلى الحصّة الأولى فإنّ الأمطار تهاطلت على نحوٍ غير متوقّع صباح اليوم الجمعة، وهو ما ترك 10 درّاجين فقط بأزمنة في المراحل الأولى من التجارب الحرّة الأولى، قبل أن يدخل البقيّة لاحقًا مع ازدياد حدّة الأمطار.

وتحسّنت الأزمنة تدريجيًا بالطبع إلى أن سجّل ليكونا، الذي سينتقل إلى السوبر بايك مع هوندا العام المقبل، الزمن الأسرع البالغ 1:40.569 دقيقة مع نهاية الحصّة متقدّمًا على ميلر الذي سقط قبل دقائق من النهاية لكنّه لم يتعرّض لأيّ أذى.

وأكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل أمام يوهان زاركو وجوان مير درّاج سوزوكي، بينما حلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا بعد أن سقط هو الآخر قرب منتصف الحصّة عند المنعطف الثاني.

أمّا لوكا ماريني فقد تواجد في المركز السابع في النهاية بالرغم من تعرّضه لحادث عند المنعطف السادس، وتقدّم الإيطالي الشاب على مواطنه فرانكو موربيديللي، حيث حلّ الأخير أمام بول إسبارغارو المدافع الوحيد عن ألوان الفريق المصنعيّ لهوندا بعد اختياره عدم تعويض مارك ماركيز بدرّاج الاختبارات ستيفان برادل نهاية هذا الأسبوع.

نتيجة الحصّة: