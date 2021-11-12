موتو جي بي: ليكونا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فالنسيا
تصدّر إيكر ليكونا درّاج تيك 3 كاي تي ام التجارب الحرّة الأولى الممطرة من جائزة فالنسيا الكبرى الختاميّة لهذا الموسم، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الأسطورة فالنتينو روسي السباق الأخير من موسمه.
ستُسجّل نهاية هذا الأسبوع الجولة الأخيرة في مسيرة بطل العالم تسع مرّات فالنتينو روسي الذي سيعتزل الموتو جي بي مع نهاية موسمه الـ 26.
وانهالت الإشادات في البادوك وعالم رياضة المحرّكات بشكلٍ عام على روسي مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.
وبالتطرّق إلى الحصّة الأولى فإنّ الأمطار تهاطلت على نحوٍ غير متوقّع صباح اليوم الجمعة، وهو ما ترك 10 درّاجين فقط بأزمنة في المراحل الأولى من التجارب الحرّة الأولى، قبل أن يدخل البقيّة لاحقًا مع ازدياد حدّة الأمطار.
وتحسّنت الأزمنة تدريجيًا بالطبع إلى أن سجّل ليكونا، الذي سينتقل إلى السوبر بايك مع هوندا العام المقبل، الزمن الأسرع البالغ 1:40.569 دقيقة مع نهاية الحصّة متقدّمًا على ميلر الذي سقط قبل دقائق من النهاية لكنّه لم يتعرّض لأيّ أذى.
وأكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل أمام يوهان زاركو وجوان مير درّاج سوزوكي، بينما حلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا بعد أن سقط هو الآخر قرب منتصف الحصّة عند المنعطف الثاني.
أمّا لوكا ماريني فقد تواجد في المركز السابع في النهاية بالرغم من تعرّضه لحادث عند المنعطف السادس، وتقدّم الإيطالي الشاب على مواطنه فرانكو موربيديللي، حيث حلّ الأخير أمام بول إسبارغارو المدافع الوحيد عن ألوان الفريق المصنعيّ لهوندا بعد اختياره عدم تعويض مارك ماركيز بدرّاج الاختبارات ستيفان برادل نهاية هذا الأسبوع.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|19
|1:40.569
|143.364
|316
|2
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|12
|1:40.724
|0.155
|0.155
|143.143
|322
|3
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|19
|1:40.730
|0.161
|0.006
|143.135
|313
|4
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|20
|1:40.940
|0.371
|0.210
|142.837
|319
|5
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|17
|1:40.943
|0.374
|0.003
|142.833
|318
|6
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|13
|1:41.015
|0.446
|0.072
|142.731
|321
|7
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|14
|1:41.104
|0.535
|0.089
|142.605
|315
|8
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|17
|1:41.200
|0.631
|0.096
|142.470
|313
|9
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|19
|1:41.300
|0.731
|0.100
|142.329
|318
|10
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|19
|1:41.486
|0.917
|0.186
|142.068
|315
|11
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|16
|1:41.512
|0.943
|0.026
|142.032
|318
|12
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|18
|1:41.547
|0.978
|0.035
|141.983
|318
|13
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|14
|1:41.889
|1.320
|0.342
|141.506
|315
|14
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|14
|1:41.974
|1.405
|0.085
|141.388
|316
|15
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|21
|1:42.081
|1.512
|0.107
|141.240
|315
|16
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|16
|1:42.158
|1.589
|0.077
|141.134
|319
|17
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|19
|1:42.168
|1.599
|0.010
|141.120
|312
|18
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|12
|1:42.182
|1.613
|0.014
|141.101
|308
|19
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|6
|1:42.438
|1.869
|0.256
|140.748
|309
|20
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|15
|1:42.767
|2.198
|0.329
|140.297
|321
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|4
|1:52.981
|12.412
|10.214
|127.614
|292
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