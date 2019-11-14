موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
04 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
18 أكتوبر
-
20 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
25 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً
14-11-2019

أعلن خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات في "موتو جي بي" إنهاء مسيرته مع نهاية أسوأ موسم له في بطولة العالم للدراجات النارية.

انضم لورينزو إلى هوندا موسم 2019، لكنه عانى من الإصابة ومن صعوبات في التأقلم مع الدراجة، حتى أنه لم يصل إلى المراكز العشرة الأولى مطلقاً.

وبعد إعلان التزامه البقاء مع هوندا للموسم المقبل بعد فشل مساعي مفاوضاتٍ مع دوكاتي لإمكانية عودته، تصاعدت التكهنات حيال اعتزال الإسبانيّ مع نهاية هذا الموسم.

اليوم الخميس في فالنسيا، دعت دورنا مروّج البطولة إلى مؤتمر صحفي استثنائي لدراج هوندا، فيما يبدو أنه تأكيد لتلك التكهنات السارية.

حيث قال شارحاً أسباب قراره: "لطالما اعتقدتُ أن هناك أربع محطات هامة في مسيرة الدراج: أولها، عندما تخوض أول سباق لك، الثانية عندما تحرز أول فوزٍ، والثالثة عندما تحرز أول لقب، وليس بوسع الجميع تحقيق اللقب، لكن بعضنا نجح في ذلك".

وأكمل: "من ثم، هناك محطة الاعتزال. كما تتوقعون جميعاً، أنا هنا لإعلان وصولي إلى هذه المرحلة. سيكون  هذا آخر سباق لي في ’موتو جي بي’، ومع نهايته سأعتزل مسيرتي كدراج محترف".

شارك لورينزو في أول سباق جائزة كبرى له ضمن فئة "125 سي سي" عندما كان بعمر 15 عاماً في 2002، وأحرز أول فوز له الموسم التالي في البرازيل.

من ثم أضاف إلى مجموعة انتصاراته ثلاثة على طريق تحقيق المركز الرابع ضمن الترتيب العام، قبل أن ينتقل إلى فئة "250 سي سي" عام 2005.

وبالرغم من تحقيقه ست منصات تتويج، لكنّ طبع لورينزو الشرس أدى إلى حرمانه من المشاركة في جائزة ماليزيا الكبرى لذاك الموسم.

أحرز لورينزو لقبَين متتالين ضمن فئة "250 سي سي" موسمَي 2006 و2007 قبل أن يترقى إلى المشاركة في "موتو جي بي" موسم 2008 مع ياماها، بعقد تمّ توقيعه قبل عامَين.

أحرز لورينزو قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى له في قطر، ومن ثم حقق فوزه الأول في البرتغال ضمن موسم تعرض فيه لعدة إصابات.

كما واجه منافسة في مواجهة زميله فالنتينو روسي على لقب موسم 2009 الذي شهد معارك بينهما.

تواصلت معاركهما في موسم 2010، لكن كسر قدم الإيطالي في وقت مبكر من الموسم منحه فرصة حسم أول لقب له في "موتو جي بي" قبل جولة من نهاية الموسم.

ونجح بهزيمة داني بيدروسا على لقب 2012، كما خاض معارك طوال الموسم في مواجهة فالنتينو روسي عام 2015 على طريق حسم لقبه الثالث في موتو جي بي، ما جعله الدراج الوحيد الذي هزم مارك ماركيز منذ انضمام الأخير إلى الفئة الأولى في 2013.

انتقل لورينزو إلى دوكاتي خلال موسم 2017 بعد تسع سنوات مع ياماها، وبالرغم من معاناته في التأقلم مع الدراجة في عامه الأول، لكنه أحرز ثلاثة انتصارات في 2018، وكان من المتوقع أن يضيف المزيد لولا إصابة رسغه أواخر الموسم.

وسينهي لورينزو مسيرته الطويلة التي تضمنت 68 فوزاً، 47 منها في موتو جي بي، وخمسة ألقاب بالمجمل، كأحد أعظم الدراجين في البطولة بالرغم من موسمه الحالي المتواضع عام 2019.

المقال التالي
لورينزو بصدد إعلان اعتزاله "موتو جي بي" في الساعات المقبلة

المقال السابق

لورينزو بصدد إعلان اعتزاله "موتو جي بي" في الساعات المقبلة

المقال التالي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
قائمة السائقين خورخي لورينزو تسوق الآن

منصة السباق

جائزة فالنسيا الكبرى

جائزة فالنسيا الكبرى

١٥ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
08:10
14:10
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرة الرابعة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
07:30
13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
08:00
14:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث الأخبار

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
MGP

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
MGP

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
MGP

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
MGP

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
MGP

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.