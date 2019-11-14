موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً

انضم لورينزو إلى هوندا موسم 2019، لكنه عانى من الإصابة ومن صعوبات في التأقلم مع الدراجة، حتى أنه لم يصل إلى المراكز العشرة الأولى مطلقاً.

وبعد إعلان التزامه البقاء مع هوندا للموسم المقبل بعد فشل مساعي مفاوضاتٍ مع دوكاتي لإمكانية عودته، تصاعدت التكهنات حيال اعتزال الإسبانيّ مع نهاية هذا الموسم.

اليوم الخميس في فالنسيا، دعت دورنا مروّج البطولة إلى مؤتمر صحفي استثنائي لدراج هوندا، فيما يبدو أنه تأكيد لتلك التكهنات السارية.

حيث قال شارحاً أسباب قراره: "لطالما اعتقدتُ أن هناك أربع محطات هامة في مسيرة الدراج: أولها، عندما تخوض أول سباق لك، الثانية عندما تحرز أول فوزٍ، والثالثة عندما تحرز أول لقب، وليس بوسع الجميع تحقيق اللقب، لكن بعضنا نجح في ذلك".

وأكمل: "من ثم، هناك محطة الاعتزال. كما تتوقعون جميعاً، أنا هنا لإعلان وصولي إلى هذه المرحلة. سيكون هذا آخر سباق لي في ’موتو جي بي’، ومع نهايته سأعتزل مسيرتي كدراج محترف".

شارك لورينزو في أول سباق جائزة كبرى له ضمن فئة "125 سي سي" عندما كان بعمر 15 عاماً في 2002، وأحرز أول فوز له الموسم التالي في البرازيل.

من ثم أضاف إلى مجموعة انتصاراته ثلاثة على طريق تحقيق المركز الرابع ضمن الترتيب العام، قبل أن ينتقل إلى فئة "250 سي سي" عام 2005.

وبالرغم من تحقيقه ست منصات تتويج، لكنّ طبع لورينزو الشرس أدى إلى حرمانه من المشاركة في جائزة ماليزيا الكبرى لذاك الموسم.

أحرز لورينزو لقبَين متتالين ضمن فئة "250 سي سي" موسمَي 2006 و2007 قبل أن يترقى إلى المشاركة في "موتو جي بي" موسم 2008 مع ياماها، بعقد تمّ توقيعه قبل عامَين.

أحرز لورينزو قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى له في قطر، ومن ثم حقق فوزه الأول في البرتغال ضمن موسم تعرض فيه لعدة إصابات.

كما واجه منافسة في مواجهة زميله فالنتينو روسي على لقب موسم 2009 الذي شهد معارك بينهما.

تواصلت معاركهما في موسم 2010، لكن كسر قدم الإيطالي في وقت مبكر من الموسم منحه فرصة حسم أول لقب له في "موتو جي بي" قبل جولة من نهاية الموسم.

ونجح بهزيمة داني بيدروسا على لقب 2012، كما خاض معارك طوال الموسم في مواجهة فالنتينو روسي عام 2015 على طريق حسم لقبه الثالث في موتو جي بي، ما جعله الدراج الوحيد الذي هزم مارك ماركيز منذ انضمام الأخير إلى الفئة الأولى في 2013.

انتقل لورينزو إلى دوكاتي خلال موسم 2017 بعد تسع سنوات مع ياماها، وبالرغم من معاناته في التأقلم مع الدراجة في عامه الأول، لكنه أحرز ثلاثة انتصارات في 2018، وكان من المتوقع أن يضيف المزيد لولا إصابة رسغه أواخر الموسم.

وسينهي لورينزو مسيرته الطويلة التي تضمنت 68 فوزاً، 47 منها في موتو جي بي، وخمسة ألقاب بالمجمل، كأحد أعظم الدراجين في البطولة بالرغم من موسمه الحالي المتواضع عام 2019.