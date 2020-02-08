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موتو جي بي: لورينزو يتجه للمشاركة في اليوم الختامي لتجارب سيبانغ

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موتو جي بي: لورينزو يتجه للمشاركة في اليوم الختامي لتجارب سيبانغ
08-02-2020

يتجه خورخي لورينزو دراج ياماها الجديد للاختبارات للمشاركة في يوم الأحد الثالث والأخير من تجارب سيبانغ الرسمية، وفق ما أكده المصنع الياباني.

صرح لين جارفيس مدير فريق ياماها لموقع "موتوجي بي.كوم" أن بطل العالم ثلاث مرات سيعود على متن دراجة "أم1" خلال اليوم الأخير لتجارب سيبانغ.

فقال: "نحن نتوقع منه القيادة مجدداً في الغد، تلك هي الخطة. بصراحة عمل خورخي هنا ليس لاختبار الدراجة، بل لتجربتها بما يناسبه، كي يرفع سرعته، ويشعر بالارتياح على متنها".

وأكمل: "لقد مرت ثلاث سنوات منذ آخر مشاركات خورخي مع ياماها، لذا نود منه الشعور بالراحة التامة على متن دراجتنا. أما عمله الحقيقي كدراج اختبارات سيبدأ شهر أبريل/نيسان على الأرجح".

يشار إلى أن لورينزو سجل ثامن أسرع الأزمنة خلال آخر أيام التجارب الأولية الثلاثاء الماضي، حيث أكمل 46 لفة منهياً يومه بفارق تجاوز الثانية الواحدة خلف بول إسبارغارو المتصدر.

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