موتو جي بي: لورينزو يتجه للمشاركة في اليوم الختامي لتجارب سيبانغ

صرح لين جارفيس مدير فريق ياماها لموقع "موتوجي بي.كوم" أن بطل العالم ثلاث مرات سيعود على متن دراجة "أم1" خلال اليوم الأخير لتجارب سيبانغ.

فقال: "نحن نتوقع منه القيادة مجدداً في الغد، تلك هي الخطة. بصراحة عمل خورخي هنا ليس لاختبار الدراجة، بل لتجربتها بما يناسبه، كي يرفع سرعته، ويشعر بالارتياح على متنها".

وأكمل: "لقد مرت ثلاث سنوات منذ آخر مشاركات خورخي مع ياماها، لذا نود منه الشعور بالراحة التامة على متن دراجتنا. أما عمله الحقيقي كدراج اختبارات سيبدأ شهر أبريل/نيسان على الأرجح".

يشار إلى أن لورينزو سجل ثامن أسرع الأزمنة خلال آخر أيام التجارب الأولية الثلاثاء الماضي، حيث أكمل 46 لفة منهياً يومه بفارق تجاوز الثانية الواحدة خلف بول إسبارغارو المتصدر.