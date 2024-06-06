موتو جي بي: لماذا رفض ماركيز منافسة مارتن على الحلبة على مقعد دوكاتي

تم الإعلان عن أن ماركيز، بطل بطولة العالم للدراجات النارية ست مرات، سينتقل من غريسيني للانضمام إلى فريق دوكاتي الرسمي العام المقبل، ليُجاور فرانشيسكو بانيايا في تشكيلة كل النجوم.

ومثّل ذلك تتويجًا لسلسلة من الأحداث التي وقعت على مدار الأيام السبعة الماضية، والتي غيرت تمامًا مسار مسيرته ومسار متصدّر البطولة الحالي خورخي مارتن.

ففي البداية، اختارت دوكاتي درّاج براماك مارتن ليشغل المقعد الذي سيخليه إينيا باستيانيني المنتهية ولايته إنّ صحّ التعبير، وتم إبلاغ الدراج البالغ من العمر 26 عامًا بهذه الخطوة من قبل إدارة العلامة الإيطالية. ومع ذلك، كان هذا الخيار متوقفًا على قبول ماركيز عرض الانضمام إلى براماك مع الحصول على دعمٍ مصنعيّ، وهو الأمر الذي استبعده درّاج هوندا السابق خلال المؤتمر الصحفي الخاص بسباق جائزة إيطاليا الكبرى.

وفي محاولتها لإبقاء كلا الدراجين معها، توصلت دوكاتي إلى حل يتضمن وضع الإسبانيين في مواجهة بعضهما البعض على المسار، مع حصول الفائز على المقعد المصنعيّ لعام 2025. لذا، على الرغم من اختيار مارتن في الأصل للمقعد، فإنّ ماركيز كان سيحصل على ترقية تلقائية في حال فوزه بلقب 2024.

لكنّ صاحب الـ 31 عامًا رفض هذا الخيار، ووسط خطر نقل موهبته وقوته التسويقية إلى مصنع آخر، تراجعت دوكاتي عن قرارها الأصلي واختارت التوقيع مع ماركيز للانضمام إلى بانيايا في عام 2025.

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لم يكن مارتن معجبًا بتغيير موقف دوكاتي وأدار ظهره للصانع الإيطالي، حيث وقع عقدًا مع أبريليا يوم الاثنين بعد سباق موجيلو.

وضمن أول مقابلة له منذ الإعلان، أوضح ماركيز أنه لا يشعر أنه يمتلك الآلية المناسبة لمواجهة مارتن وجهاً لوجه في صراع اللقب عام 2024. يتنافس متسابق "غريسيني" بدرّاجة العام الماضي، في حين يمتلك مواطنه دراجة ديسموسيديتشي بأحدث المواصفات، مع كون براماك الفريق الوحيد المدعوم من المصنع في تشكيلة دوكاتي.

وقال لقناة "سير" في إسبانيا: "الأمر بسيط. إذا كان عليك تحقيق ذلك على المضمار، فيجب أن يكون لديك نفس الأسلحة، والآن لا أملكها".

وأضاف: "لكن هذا ليس عذرًا وأنا أثبت أنني قادر على المنافسة. الرياضيون ليس لديهم عقود رياضية فحسب، بل هناك [صفقات] أخرى مع الرعاة الذين تابعوني طوال مسيرتي المهنية، وتغلق شركة متعددة الجنسيات [اتفاقيات الرعاية الخاصة بها] في سبتمبر للسنتين المقبلتين ولا يمكنها الانتظار. لقد كان الأمر غير ممكن".

وأشاد ماركيز بالدور الذي لعبه المدير العام لدوكاتي جيجي دالينيا خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن يؤكد على أهمية نتائجه في أوائل عام 2024 في الحصول على المقعد المصنعيّ.

وقال: "إذا كنت في دوكاتي فهذا بسبب جيجي. البطاقة الأكثر وزنًا هي المسار، ومهندسو دوكاتي، كما أخبروني، يرون تقدمي مع دراجة 2023 والتي كان وزنها أكبر بكثير من البقية".