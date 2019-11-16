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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يواصل فرض سيطرته في فالنسيا ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة

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موتو جي بي: كوارتارارو يواصل فرض سيطرته في فالنسيا ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة
16-11-2019

أبى فابيو كوارتارارو التخلّي عن صدارة جدول الأزمنة في التجارب الحرّة لجائزة فالنسيا الكبرى، إذ سجّل الزمن الأسرع كذلك في الحصّة الثالثة بفارق 0.224 ثانية عن مارك ماركيز.

صعد كوارتارارو إلى الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة مع زمن بلغ دقيقة و30.232 ثانية، ليتوجّه إلى تصفيات ما بعد الظهر في مقدمة ركب الدرّاجين.

تقدّم ماركيز إلى الصدارة بعد مرور خمس دقائق من الحصّة مع توقيت بلغ دقيقة و31.631 ثانية، والذي حسّنه الإسباني بستّة أعشار من الثانية قبل أن يصبح أوّل درّاج يحسّن زمنه الإجمالي بتوقيت وقدره دقيقة و30.898 ثانية، بفارق 0.163 ثانية فقط عن أفضل أزمنة كوارتارارو يوم أمس الجمعة.

وقد وضع ذلك الزمن ماركيز في المركز الثالث الإجمالي، وفي صدارة التجارب الثالثة حتّى مراحلها الأخيرة قبل أن يتناوب على الصدارة درّاجي ياماها المصنعيين مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي ومن ثمّ درّاج براماك جاك ميلر.

لكنّ كلمة الحسم كانت لكوارتارارو الذي لم يتمكّن أحد من التقدّم عليه حتّى نهاية الحصّة، مع تقدّم ماركيز إلى المركز الثاني في محاولته الأخيرة مع زمن بلغ دقيقة و30.456 ثانية.

ميلر حافظ على المركز الثالث أمام روسي وفرانكو موربيديللي، بينما تراجع فينياليس إلى المركز السادس.

ثنائي دوكاتي المصنعي دانيلو بيتروشي وأندريا دوفيزيوزو تواجد خلف درّاج ياماها، فيما كان جوان مير درّاج سوزوكي الوحيد الذي سيمرّ مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات بعد تراجع زميله أليكس رينز إلى المركز الـ 12.

كال كراتشلو حجز آخر المراكز العشرة الأولى أمام بول إسبارغارو رُغم سقوط درّاج "ال سي آر هوندا" عند المنعطف العاشر الأيمن في منتصف الحصّة.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:30.232  
2 93 Spain مارك ماركيز 22 1:30.456 0.224
3 43 Australia جاك ميلر 19 1:30.543 0.311
4 46 Italy فالنتينو روسي 22 1:30.630 0.398
5 21 Italy فرانكو موربيديلي 22 1:30.723 0.491
6 12 Spain مافيريك فينياليس 20 1:30.735 0.503
7 9 Italy دانيلو بيتروشي 21 1:30.847 0.615
8 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 22 1:30.851 0.619
9 36 Spain جوان مير 23 1:30.958 0.726
10 35 United Kingdom كال كراتشلو 19 1:30.996 0.764
11 44 Spain بول إسبارغارو 20 1:31.039 0.807
12 42 Spain أليكس رينز 23 1:31.093 0.861
13 5 France يوهان زاركو 22 1:31.205 0.973
14 99 Spain خورخي لورينزو 19 1:31.383 1.151
15 29 Italy أندريا يانوني 22 1:31.667 1.435
16 51 Italy ميكيلي بيرو 19 1:31.671 1.439
17 17 Czech Republic كاريل أبراهام 19 1:31.786 1.554
18 41 Spain أليكس إسبارغارو 13 1:31.868 1.636
19 53 Spain تيتو راباط 24 1:32.265 2.033
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