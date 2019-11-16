موتو جي بي: كوارتارارو يواصل فرض سيطرته في فالنسيا ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة

صعد كوارتارارو إلى الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة مع زمن بلغ دقيقة و30.232 ثانية، ليتوجّه إلى تصفيات ما بعد الظهر في مقدمة ركب الدرّاجين.

تقدّم ماركيز إلى الصدارة بعد مرور خمس دقائق من الحصّة مع توقيت بلغ دقيقة و31.631 ثانية، والذي حسّنه الإسباني بستّة أعشار من الثانية قبل أن يصبح أوّل درّاج يحسّن زمنه الإجمالي بتوقيت وقدره دقيقة و30.898 ثانية، بفارق 0.163 ثانية فقط عن أفضل أزمنة كوارتارارو يوم أمس الجمعة.

وقد وضع ذلك الزمن ماركيز في المركز الثالث الإجمالي، وفي صدارة التجارب الثالثة حتّى مراحلها الأخيرة قبل أن يتناوب على الصدارة درّاجي ياماها المصنعيين مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي ومن ثمّ درّاج براماك جاك ميلر.

لكنّ كلمة الحسم كانت لكوارتارارو الذي لم يتمكّن أحد من التقدّم عليه حتّى نهاية الحصّة، مع تقدّم ماركيز إلى المركز الثاني في محاولته الأخيرة مع زمن بلغ دقيقة و30.456 ثانية.

ميلر حافظ على المركز الثالث أمام روسي وفرانكو موربيديللي، بينما تراجع فينياليس إلى المركز السادس.

ثنائي دوكاتي المصنعي دانيلو بيتروشي وأندريا دوفيزيوزو تواجد خلف درّاج ياماها، فيما كان جوان مير درّاج سوزوكي الوحيد الذي سيمرّ مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات بعد تراجع زميله أليكس رينز إلى المركز الـ 12.

كال كراتشلو حجز آخر المراكز العشرة الأولى أمام بول إسبارغارو رُغم سقوط درّاج "ال سي آر هوندا" عند المنعطف العاشر الأيمن في منتصف الحصّة.

نتيجة التجارب: