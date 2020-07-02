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موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب

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موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب
02-07-2020

سيُواجه فابيو كوارتارارو درّاج فريق بيتروناس ياماها جلسة استماع من قبل الاتّحاد الدولي للدرّاجات الناريّة "فيم" خلال جائزة إسبانيا الكبرى لخرقه قوانين التجارب الخاصة في الموتو جي بي.

أصدرت "فيم" صباح الخميس بيانًا أشارت فيه إلى تلقّيها احتجاجًا على خرق درّاج وفريقه قوانين التجارب الخاصة.

وتفرض قوانين الموتو جي بي عدم استخدام الدرّاجات المصنعيّة في التجارب الخاصة، وأنّ أيّة تجارب من ذلك النوع يجب أن تُقام باستخدام درّاجة إنتاج خاصة بالطرقات.

كما يُمنع الدرّاجون من خوض تجارب على حلبات ستستضيف سباقات في غضون أسبوعين.

وجاء في البيان: "سيتمّ الاستماع إلى الدرّاجين الذين قد يكونوا خرقوا القوانين وسيُجرى ذلك في جائزة إسبانيا الكبرى 2020 على حلبة خيريز وذلك من أجل الاستماع للأطراف المعنيّة والسماح بتوفير وقتٍ إضافيٍ للتحقيق في التفاصيل".

وأكمل: "لا يُمكن لـ فيم الإدلاء بأيّة تعليقات إضافيّة حيال هذه المسألة في الوقت الراهن".

لكن يُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن يكشف بأنّ الدرّاج المعنيّ هو كوارتارارو الذي أثار الإعجاب بموسمه الرائع في 2019.

وكان الفرنسيّ قد خاض يومَي تجارب على حلبة بول ريكار الفرنسيّة على متن درّاجة ياماها "آر1" للسوبربايك وكان عددٌ من طاقم الفريق حاضرين معه للتحضير للعودة إلى التسابق في الموتو جي بي في 19 يوليو.

ويُعتقد بأنّ درّاجة "آر1" التي استخدمها كوارتارارو قد تمّ تزويدها بمكوّنات أداء اعتُبرت متعارضة مع قوانين "فيم" بخصوص التجارب الخاصة.

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