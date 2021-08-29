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موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة

أحرز الفرنسي فابيو كوارتارارو انتصارًا جديدًا ضمن جائزة بريطانيا الكبرى بعد هيمنته على أغلب فتراته ليبتعد أكثر في صدارة بطولة الموتو جي بي مستغلًا تأخّر منافسيه على اللقب.

موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة

حافظ بول إسبارغارو على الصدارة في حين تقدّم كوارتارارو وأليكس إسبارغارو على فرانشيسكو بانيايا، قبل أن يستغلّ الأخيران سرعتهما على الخطّ المستقيم لتجاوز كوارتارارو.

لكنّ المنعطف التاسع كان شاهدًا على حادث جمع مارك ماركيز بخورخي مارتن، حيث سقط الأوّل على الخطّ الداخليّ وأطاح بدرّاج براماك دوكاتي معه.

وبدأ كوارتارارو بتحقيق تقدّم منذ اللفّة الثالثة، حيث تجاوز بانيايا في مرحلة أولى ومن ثمّ أليكس وأتبعه بالمتصدّر بول إسبارغارو درّاج الفريق المصنعي لهوندا الذي بدأ بالتراجع إثر ذلك.

وشرع درّاج ياماها منذ ذلك الحين في الابتعاد وحيدًا في الأمام.

في الأثناء حقّق أليكس رينز المنطلق من المركز العاشر تقدّمًا مثيرًا، ليصل إلى المركز الثاني أمام الشقيقَين إسبارغارو مع بقاء 9 لفّات على النهاية ضمن أداءٍ يُذكّرنا بسباقه الباهر على ذات الحلبة في 2019.

وحافظ كوارتارارو على صدارته المريحة إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الخامس هذا الموسم وموسّعًا أفضليّته أكثر فأكثر لصدارة البطولة إلى 65 نقطة.

وذهب المركز الثاني إلى رينز درّاج سوزوكي، في حين عرف المركز الثالث معركة حامية بين أليكس إسبارغارو وجاك ميلر في اللفّة الأخيرة شهدت تبادلهما المراكز عدّة مرّات، لكنّ الكلمة الأخيرة ذهبت إلى أليكس الذي ضمن منصّة تتويج أبريليا الأولى التاريخيّة في الحقبة الحديثة لأبريليا، حيث عمّت الفرحة كامل صفوف الفريق.

أمّا بول إسبارغارو المنطلق من المركز الأوّل فقد حلّ خامسًا في النهاية أمام براد بيندر درّاج كاي تي ام.

وتواجد إيكر ليكونا في المركز السابع مباشرة أمام أليكس ماركيز بعد أن تجاوزه في اللفّة الأخيرة، في حين اكتفى حامل اللقب جوان مير بالمركز التاسع، بالرغم من أنّ هذه النتيجة دفعته إلى المركز الثاني في الترتيب العام أمام يوهان زاركو في حين أكمل دانيلو بيتروشي ترتيب العشرة الأوائل في السباق.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 -  
2   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 2.663 2.663
3   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 4.105 1.442
4   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 4.254 0.149
5   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 8.462 4.208
6   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 12.189 3.727
7   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 20 13.560 1.371
8   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 14.044 0.484
9   36 Spain جوان مير سوزوكي 20 16.226 2.182
10   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 16.287 0.061
11   5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 16.339 0.052
12   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 17.696 1.357
13   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 18.285 0.589
14   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 20.913 2.628
15   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 21.018 0.105
16   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 22.022 1.004
17   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 20 23.232 1.210
18   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 29.758 6.526
19   96 United Kingdom جاك ديكسون ياماها 20 50.845 21.087
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 1    
  انسحب 93 Spain مارك ماركيز هوندا 0    
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