موتو جي بي: كوارتارارو يُهيمن على سباق سيلفرستون ويبتعد أكثر في صدارة البطولة

حافظ بول إسبارغارو على الصدارة في حين تقدّم كوارتارارو وأليكس إسبارغارو على فرانشيسكو بانيايا، قبل أن يستغلّ الأخيران سرعتهما على الخطّ المستقيم لتجاوز كوارتارارو.

لكنّ المنعطف التاسع كان شاهدًا على حادث جمع مارك ماركيز بخورخي مارتن، حيث سقط الأوّل على الخطّ الداخليّ وأطاح بدرّاج براماك دوكاتي معه.

وبدأ كوارتارارو بتحقيق تقدّم منذ اللفّة الثالثة، حيث تجاوز بانيايا في مرحلة أولى ومن ثمّ أليكس وأتبعه بالمتصدّر بول إسبارغارو درّاج الفريق المصنعي لهوندا الذي بدأ بالتراجع إثر ذلك.

وشرع درّاج ياماها منذ ذلك الحين في الابتعاد وحيدًا في الأمام.

في الأثناء حقّق أليكس رينز المنطلق من المركز العاشر تقدّمًا مثيرًا، ليصل إلى المركز الثاني أمام الشقيقَين إسبارغارو مع بقاء 9 لفّات على النهاية ضمن أداءٍ يُذكّرنا بسباقه الباهر على ذات الحلبة في 2019.

وحافظ كوارتارارو على صدارته المريحة إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الخامس هذا الموسم وموسّعًا أفضليّته أكثر فأكثر لصدارة البطولة إلى 65 نقطة.

وذهب المركز الثاني إلى رينز درّاج سوزوكي، في حين عرف المركز الثالث معركة حامية بين أليكس إسبارغارو وجاك ميلر في اللفّة الأخيرة شهدت تبادلهما المراكز عدّة مرّات، لكنّ الكلمة الأخيرة ذهبت إلى أليكس الذي ضمن منصّة تتويج أبريليا الأولى التاريخيّة في الحقبة الحديثة لأبريليا، حيث عمّت الفرحة كامل صفوف الفريق.

أمّا بول إسبارغارو المنطلق من المركز الأوّل فقد حلّ خامسًا في النهاية أمام براد بيندر درّاج كاي تي ام.

وتواجد إيكر ليكونا في المركز السابع مباشرة أمام أليكس ماركيز بعد أن تجاوزه في اللفّة الأخيرة، في حين اكتفى حامل اللقب جوان مير بالمركز التاسع، بالرغم من أنّ هذه النتيجة دفعته إلى المركز الثاني في الترتيب العام أمام يوهان زاركو في حين أكمل دانيلو بيتروشي ترتيب العشرة الأوائل في السباق.

نتيجة السباق: