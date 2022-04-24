موتو جي بي: كوارتارارو يهيمن على السباق ويتصدر الترتيب العام في البرتغال

لم يحرز كوارتارارو أي فوز منذ سيلفرستون 2021 شهر أغسطس/آب الماضي، لكنه تجاوز المتصدر جوان مير في اللفة الرابعة ليحرز فوزاً هاماً جداً له ضمن موسم صعب حتى الآن.

وكان مير قد شق طريقه خلال الانطلاقة من المركز الثاني على الشبكة إلى الصدارة، بينما تقدم كوارتارارو من المركز الخامس حتى الثالث.

وبين البطلين كان يوهان زاركو دراج براماك حامل قطب الانطلاق الأول، لكن كوارتارارو انتزع منه المركز في المنعطف الثالث بينما ابتعد مولر في الصدارة.

تراجع زاركو قليلاً إلى المركز الخامس خلف أليكس ماركيز، لكنه سرعان ما عاد إلى مراكز منصة التتويج لاحقاً.

قلص كوارتارارو من أفضلية مير في اللفة الثانية، ومع تجاوزه بدأ في توسيع فارق الصدارة سريعاً بينما وقع مير في براثن زاركو الذي نجح في التجاوز.

وبات على مير الآن صد هجمات ميلر على آخر مراكز منصة التتويج، الذي بذل جهده لكنه خسر السيطرة على مقدمة دراجة دوكاتي ليطيح بدراج سوزوكي. لتصبح الحادثة قيد التحقيق.

وهذا ما دفع بدراج أبريليا أليكس اسبارغارو حتى المركز الثالث، حيث خاض معارك مبكرة مع أليكس ماركيز، ميغيل أوليفييرا وأليكس رينز، الذي تقدم إلى المركز الخامس.

في المقدمة، هيمن كوارتارارو على السباق مع فارق تجاوز ست ثوانٍ في الصدارة أمام زاركو، ليقطع خط النهاية أولاً محرزاً أول فوز له في حملة الدفاع عن لقبه.

زاركو تعرض لبعض الضغط من أليكس اسبارغارو في اللفات الأخيرة، لكنه نجح بعبور العلم المرقط أمامه.

أداء رينز منحه المركز الرابع ليصبح متعادلاً في النقاط مع كوارتارارو في صدارة الترتيب العام.

أما البطل المحلي ميغيل أوليفييرا فأكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مارك ماركيز تقدم على أخيه أليكس ماركيز عند عبور خط النهاية بفارق 0.02 ثانية حيث خاضا معركة قوية على المركز السادس.

وكان بطل العالم ست مرات قد خاض معركة قوية كذلك مع بول اسبارغارو في بداية السباق، لكنه تفوق عليه، بينما تراجع الأخير حتى المركز التاسع خلف فرانشيسكو بانيايا حيث جمعتهما حادثة في اللفة الأخيرة.

وأكمل مافيريك فينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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