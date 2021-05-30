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موتو جي بي: كوارتارارو يهدي قطب الانطلاق الأوّل في موجيللي لدوباسكييه

وصف فابيو كوارتارارو درّاج ياماها قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه ضمن جائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي "بأنّه من بين أفضل لفّاته على الإطلاق" وأهداه إلى جايسون دوباسكييه درّاج الموتو 3 الذي تعرّض لإصابة خطيرة.

موتو جي بي: كوارتارارو يهدي قطب الانطلاق الأوّل في موجيللي لدوباسكييه

لا يزال الدرّاج السويسري في حالة حرجة للغاية في مستشفى فلورنسا على إثر الحادث المروّع الذي تعرّض له في تصفيات الموتو 3.

واعترف كوارتارارو أنّه كان من الصعب عليه في البداية استرجاع تركيزه عندما تأخّرت التجارب الحرّة الرابعة بسبب ذلك الحادث، لكنّه شقّ طريقه لاحقًا ليُحقّق قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي جديد على حلبة موجيللو بلغ 1:45.187 دقيقة.

وقال الفرنسي: "عندما سجّلت 1:45.6 دقيقة هذا الصباح ورأيت أنّ بانيايا أسرع منّي بعُشرين من الثانية فقلت في نفسي: واو، سنقترب من 1:44 دقيقة في التصفيات".

وأضاف: "ارتكبت خطأً في لفّتي الأولى في الحقيقة وأشعر أنّ الإطار يكون جيّدًا في اللفّة الأولى فقط على هذه الحلبة".

وأردف: "لكنّها كانت واحدة من أفضل اللفّات في حياتي على الأرجح وأريد إهداءها لجايسون. آمل أن نسمع أخبارًا جيّدة بشأنه".

أمّا بانيايا درّاج دوكاتي، الذي تأهّل ثانيًا، فقد قال يوم الجمعة أنّه يتوقّع أن يتنافس سبعة أو ثمانية درّاجين على الفوز بسباق الأحد.

ويتوقّع كوارتارارو سباقًا فوضويًا كذلك، لكنّه واثقٌ من أنّ ياماها ستكون ضمن دائرة المنافسة منذ البداية الآن بعد تركيب أداة خفض المقدّمة عند الانطلاقة.

وقال بخصوص ذلك: "أجل، هناك الكثير من الدرّاجين المتمتّعين بوتيرة جيّدة في الحقيقة. لكنّ بيكو (بانيايا)، ويوهان زاركو وأليكس رينز وأنا نتمتّع بوتيرة رائعة وأنا سعيدٌ بوجود أداة خفض المقدّمة لدينا أخيرًا".

وأردف: "عانيت في بداية التجارب الأولى على صعيد استخدامه، كما أنّ الكبح للمنعطف الأوّل كان غريبًا لأنّك تشعر أنّ الدرّاجة منخفضة جدًا".

وأكمل: "لكن في التصفيات فقد قدّمت انطلاقة رائعة وسنواصل كسب الثقة خطوة بخطوة. أشعر أنّ انطلاقة السباق ستكون رائعة".

كما تطرّق كوارتارارو للحديث عن المسألة المثيرة للجدل إثر ما قام به مارك ماركيز تجاه مافيريك فينياليس درّاج ياماها الآخر في القسم الأوّل من التصفيات، حيث يعتقد بأنّ ما فعله ماركيز "على الحدود القصوى".

وكان فينياليس قد قال منذ ذلك الحين أنّ لا علاقة لماركيز بخروجه من القسم الأوّل، بينما اعتذر ماركيز على أفعاله.

وقال كوارتارارو حيال ما فعله ماركيز: "كان ذلك قريبًا من الحدود بصدق. واجهت الأمر ذاته في ماليزيا في 2019، لكن ليس بذلك الحد".

وأكمل: "أرى ذلك على الحدود القصوى كون مافيريك دخل إلى خطّ الحظائر وتبعه ماركيز كذلك".

وأردف: "ليس ذلك عملي، لا أحكم على أيّ أحد. لكن كان من الغريب رؤية ذلك".

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