موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أولاً في سيبانغ وماركيز يتعرض لحادثة
سينطلق فابيو كوارتارارو من قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة ماليزيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد أن تفوق على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية التي شهدت تعرض مارك ماركيز لحادثة عنيفة.
سجل الفرنسي زمناً مذهلاً قدره دقيقة و58.303 ثانية ليخطف قطب الانطلاق الأول من مافيريك فينياليس.
وباتت تلك أسرع لفة تمّ تسجيلها خلال عطلة نهاية جولة "موتو جي بي" في سيبانغ، حيث جاءت عندما كان فينياليس يحتفل بالفعل معتقداً أنه حقق الزمن الأسرع.
بينما أكمل فرانكو موربيديللي الصف الأول لصالح ياماها بالمركز الثالث.
وأمضى كوارتارارو معظم الحصة يحاول إبعاد ماركيز عنه كي لا يستفيد من عامل السحب، إذ التصق بطل العالم به في كل مرة كان يخرج فيها الفرنسي إلى الحلبة.
وقام كوارتارارو بأفضل ما لديه بتأخير لفته الحاسمة الأخيرة على أمل استسلام ماركيز، قبل أن يتعرض لحادثته قبل انتهاء الحصة بدقيقتين في المنعطف الثاني.
وخرج ماركيز من الحادثة سليماً، لكنه أنهى بالمركز 11 نظراً لعدم تسجيله أي مركز في طلعته الأخيرة.
ما يعني أن بطل العالم سينطلق بأسوأ مركز له منذ جائزة إيطاليا الكبرى 2015.
المركز الرابع كان من نصيب جاك ميلر، إلى جانب كال كراتشلو وفالنتينو روسي.
أليكس رينز، دانيلو بيتروشي ويوهان زاركو وكذلك أندريا دوفيزيوزو أكملوا جميعهم ترتيب المراكز العشرة الأولى.
وسينطلق خورخي لورينزو من المركز 18 وذلك بعد أن ابتعد كثيراً في الوتيرة خلال القسم الأول.
نتيجة التصفيات
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|الزمن
|الفارق
|1
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|01:58.303
|2
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|01:58.406
|00.103
|3
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|01:58.432
|00.129
|4
|جاك ميلر
|دوكاتي
|01:58.725
|00.422
|5
|كال كراتشلو
|هوندا
|01:58.951
|00.648
|6
|فالنتينو روسي
|ياماها
|01:59.000
|00.697
|7
|أليكس رينز
|سوزوكي
|01:59.090
|00.787
|8
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|01:59.097
|00.794
|9
|يوهان زاركو
|هوندا
|01:59.139
|00.836
|10
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|01:59.173
|00.870
|11
|مارك ماركيز
|هوندا
|01:59.178
|00.875
|12
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|01:59.640
|01.337
|13
|جوان مير
|سوزوكي
|01:59.374
|01.071
|14
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|01:59.435
|01.132
|15
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|01:59.812
|01.509
|16
|كاريل أبراهام
|دوكاتي
|02:00.072
|01.769
|17
|أندريا يانوني
|أبريليا
|02:00.205
|01.902
|18
|خورخي لورينزو
|هوندا
|02:00.478
|02.175
|19
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|02:00.644
|02.341
|20
|حفيظ سيارين
|كاي تي ام
|02:01.045
|02.742
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موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أولاً في سيبانغ وماركيز يتعرض لحادثة
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السبت ١٦ نوفمبر
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07:30
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السبت ١٦ نوفمبر
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08:10
14:10
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|القسم الثاني من التصفيات
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السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
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08:35
14:35
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