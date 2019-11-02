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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أولاً في سيبانغ وماركيز يتعرض لحادثة

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موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أولاً في سيبانغ وماركيز يتعرض لحادثة
02-11-2019

سينطلق فابيو كوارتارارو من قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة ماليزيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد أن تفوق على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية التي شهدت تعرض مارك ماركيز لحادثة عنيفة.

سجل الفرنسي زمناً مذهلاً قدره دقيقة و58.303 ثانية ليخطف قطب الانطلاق الأول من مافيريك فينياليس.

وباتت تلك أسرع لفة تمّ تسجيلها خلال عطلة نهاية جولة "موتو جي بي" في سيبانغ، حيث جاءت عندما كان فينياليس يحتفل بالفعل معتقداً أنه حقق الزمن الأسرع.

بينما أكمل فرانكو موربيديللي الصف الأول لصالح ياماها بالمركز الثالث.

وأمضى كوارتارارو  معظم الحصة يحاول إبعاد ماركيز عنه كي لا يستفيد من عامل السحب، إذ التصق بطل العالم به في كل مرة كان يخرج فيها الفرنسي إلى الحلبة.

وقام كوارتارارو بأفضل ما لديه بتأخير لفته الحاسمة الأخيرة على أمل استسلام ماركيز، قبل أن يتعرض لحادثته قبل انتهاء الحصة بدقيقتين في المنعطف الثاني.

وخرج ماركيز من الحادثة سليماً، لكنه أنهى بالمركز 11 نظراً لعدم تسجيله أي مركز في طلعته الأخيرة.

ما يعني أن بطل العالم سينطلق بأسوأ مركز له منذ جائزة إيطاليا الكبرى 2015.

المركز الرابع كان من نصيب جاك ميلر، إلى جانب كال كراتشلو وفالنتينو روسي.

أليكس رينز، دانيلو بيتروشي ويوهان زاركو وكذلك أندريا دوفيزيوزو أكملوا جميعهم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وسينطلق خورخي لورينزو من المركز 18 وذلك بعد  أن ابتعد كثيراً في الوتيرة خلال القسم الأول.

نتيجة التصفيات

المركز الدراج الدراجة الزمن الفارق
1 France فابيو كوارتارارو ياماها 01:58.303  
2 Spain مافيريك فينياليس ياماها 01:58.406 00.103
3 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 01:58.432 00.129
4 Australia جاك ميلر دوكاتي 01:58.725 00.422
5 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 01:58.951 00.648
6 Italy فالنتينو روسي ياماها 01:59.000 00.697
7 Spain أليكس رينز سوزوكي 01:59.090 00.787
8 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 01:59.097 00.794
9 France يوهان زاركو هوندا 01:59.139 00.836
10 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 01:59.173 00.870
11 Spain مارك ماركيز هوندا 01:59.178 00.875
12 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 01:59.640 01.337
13 Spain جوان مير سوزوكي 01:59.374 01.071
14 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 01:59.435 01.132
15 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 01:59.812 01.509
16 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 02:00.072 01.769
17 Italy أندريا يانوني أبريليا 02:00.205 01.902
18 Spain خورخي لورينزو هوندا 02:00.478 02.175
19 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 02:00.644 02.341
20 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 02:01.045 02.742
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السبت ١٦ نوفمبر
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09:55
التجارب الحرة الرابعة
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السبت ١٦ نوفمبر
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13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
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الأحد ١٧ نوفمبر
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