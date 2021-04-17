موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

بعد تراجعه في التجارب الحرّة الثالثة خارج ترتيب العشرة الأوائل المزدوج، قدّم مارك ماركيز أداءً قويًا في القسم الأوّل من التصفيات ليعبر رفقة مير إلى القسم الثاني الحاسم.

لكن لدى عودته إلى مرآب فريقه فقد قام بمحاولة تسريح يده اليمنى التي يبدو أنّها بدأت تعاني من بعض الإجهاد مثلما توقّع هو بالأمس.

ومع نهاية الطلعات الأولى فقد سجّل كوارتارارو الزمن الأسرع البالغ 1:39.028 دقيقة لصالح ياماها.

في الأثناء تعرّض يوهان زاركو لحادث، لكنّ الوقت كان كافيًا لعودته لاستخدام الدرّاجة الثانية.

وعاد الدرّاجون في الدقائق الأخيرة لتحسين أزمنتهم، وفي حين أنّ كوارتارارو حسّن زمنه في الصدارة، فإنّ بانيايا كان يُحلّق على متن درّاجة دوكاتي عندما سجّل 1:38.494 دقيقة وهو زمنٌ قياسيٌ جديد لدرّاجة موتو جي بي على حلبة بورتيماو.

وبدا أنّ الإيطالي الشاب ضمن قطب الانطلاق الأوّل بعد عدم تمكّن أيّ درّاجٍ آخر من مجاراة زمنه.

لكنّ إدارة السباق أعلنت بعد ذلك بقليل شطب زمنه لأنّه جاء خلال منطقة أعلام صفراء بسبب حادث ميغيل أوليفيرا.

لذا سينطلق كورتارارو من المركز الأوّل، بينما ضمن أليكس رينز انطلاقه من الصفّ الأوّل بحلوله ثانيًا على متن درّاجته سوزوكي.

وتمكّن زاركو من تحسين زمنه على درّاجته الثانية ليحلّ ثالثًا ضمن آخر مراكز الصفّ الأوّل.

وسينطلق الفرنسيّ أمام جاك ميلر درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي، الذي سينضمّ إليه في الصفّ الثاني كلٌ من فرانكو موربيديللي وماركيز ضمن عودته الباهرة، بالرغم من أنّ الأخير كاد أن يتعرّض لحادثٍ عند المنعطف الأخير.

وحلّ أليكس إسبارغارو سابعًا أمام لوكا ماريني، بينما أكمل جوان مير حامل اللقب وأوليفيرا ترتيب العشرة الأوائل.

شبكة الانطلاق: