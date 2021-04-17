تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال
موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

ورث فابيو كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل ضمن جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي بعد شطب زمن فرانشيسكو بانيايا بسبب تسجيله لزمنه في الأعلام الصفراء، بينما حلّ مارك ماركيز سادسًا ضمن عودته إلى دائرة المنافسة.

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

بعد تراجعه في التجارب الحرّة الثالثة خارج ترتيب العشرة الأوائل المزدوج، قدّم مارك ماركيز أداءً قويًا في القسم الأوّل من التصفيات ليعبر رفقة مير إلى القسم الثاني الحاسم.

لكن لدى عودته إلى مرآب فريقه فقد قام بمحاولة تسريح يده اليمنى التي يبدو أنّها بدأت تعاني من بعض الإجهاد مثلما توقّع هو بالأمس.

ومع نهاية الطلعات الأولى فقد سجّل كوارتارارو الزمن الأسرع البالغ 1:39.028 دقيقة لصالح ياماها.

في الأثناء تعرّض يوهان زاركو لحادث، لكنّ الوقت كان كافيًا لعودته لاستخدام الدرّاجة الثانية.

وعاد الدرّاجون في الدقائق الأخيرة لتحسين أزمنتهم، وفي حين أنّ كوارتارارو حسّن زمنه في الصدارة، فإنّ بانيايا كان يُحلّق على متن درّاجة دوكاتي عندما سجّل 1:38.494 دقيقة وهو زمنٌ قياسيٌ جديد لدرّاجة موتو جي بي على حلبة بورتيماو.

وبدا أنّ الإيطالي الشاب ضمن قطب الانطلاق الأوّل بعد عدم تمكّن أيّ درّاجٍ آخر من مجاراة زمنه.

لكنّ إدارة السباق أعلنت بعد ذلك بقليل شطب زمنه لأنّه جاء خلال منطقة أعلام صفراء بسبب حادث ميغيل أوليفيرا.

لذا سينطلق كورتارارو من المركز الأوّل، بينما ضمن أليكس رينز انطلاقه من الصفّ الأوّل بحلوله ثانيًا على متن درّاجته سوزوكي.

وتمكّن زاركو من تحسين زمنه على درّاجته الثانية ليحلّ ثالثًا ضمن آخر مراكز الصفّ الأوّل.

وسينطلق الفرنسيّ أمام جاك ميلر درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي، الذي سينضمّ إليه في الصفّ الثاني كلٌ من فرانكو موربيديللي وماركيز ضمن عودته الباهرة، بالرغم من أنّ الأخير كاد أن يتعرّض لحادثٍ عند المنعطف الأخير.

وحلّ أليكس إسبارغارو سابعًا أمام لوكا ماريني، بينما أكمل جوان مير حامل اللقب وأوليفيرا ترتيب العشرة الأوائل.

شبكة الانطلاق:

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 1:38.862   170.565
2 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 1:38.951 0.089 170.411
3 5 France يوهان زاركو دوكاتي 1:38.991 0.129 170.342
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 1:39.061 0.199 170.222
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 1:39.103 0.241 170.150
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 1:39.121 0.259 170.119
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 1:39.169 0.307 170.037
8 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 1:39.386 0.524 169.665
9 36 Spain جوان مير سوزوكي 1:39.398 0.536 169.645
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 1:39.445 0.583 169.565
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:39.482 0.620 169.502
12 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 1:39.807 0.945 168.950
13 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 1:39.530 0.668 169.420
14 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 1:39.710 0.848 169.114
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 1:39.776 0.914 169.002
16 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 1:39.855 0.993 168.868
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 1:39.943 1.081 168.720
18 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 1:40.202 1.340 168.284
19 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 1:40.408 1.546 167.938
20 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 1:40.444 1.582 167.878
21 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا      
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

المقال السابق

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

2
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

3
فورمولا 1

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

5
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو

23س
أحدث الأخبار
موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال
موتو جي بي

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو

23س
موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجولة البرتغال
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجولة البرتغال

16-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.