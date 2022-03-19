موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في إندونيسيا وماركيز في المركز الـ 15 بعد حادثين

بعد بداية مروّعة لحملة الدفاع عن لقبه في قطر، حيث تأهّل في المركز الـ 11 وتاسعًا في السباق هناك، أحرز كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل الأوّل له منذ جائزة كتالونيا الكبرى 2021 بتفوّقه بفارق 0.213 ثانية على خورخي مارتن درّاج براماك دوكاتي.

وتأخّرت التصفيات بـ 20 دقيقة بعد رفع العلم الأحمر في التجارب الحرّة الرابعة نتيجة اشتعال درّاجة سوزوكي الخاصة بأليكس رينز.

وبعد أن عبر إلى القسم الثاني، وضع فرانشيسكو بانيايا درّاجة دوكاتي المصنعيّة في الصدارة في المراحل الأولى من القسم الثاني بعد تسجيله لـ 1:31.615 دقيقة.

لكن سرعان ما تقدّم عليه كوارتارارو الذي سجّل 1:31.227 دقيقة بعد لحظات من سقوط زميله فرانكو موربيديللي عند المنعطف الخامس.

وتمكّن كوارتارارو من تحسين زمنه في الطلعة الثانية مُسجّلًا 1:31.067 دقيقة وضمن من خلاله قطب الانطلاق الأوّل.

وسينطلق الفرنسي أمام ثنائيّ براماك دوكاتي مارتن ويوهان زاركو، في حين حقّق براد بيندر والفائز بالسباق الماضي إنيا باستيانيني مكاسب في اللحظات الأخيرة ليحتلّا المركزين الرابع والخامس على التوالي، في حين تراجع بانيايا إلى المركز السادس.

وكان المركز السابع من نصيب ميغيل أوليفيرا الذي سينطلق أمام رينز، في حين لم يكن جاك ميلر قادرًا على تحقيق مركزٍ أفضل من التاسع، بينما أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل لصالح أبريليا.

وكانت مفاجأة التصفيات قد جاءت في قسمها الأوّل، حيث فشل ثنائيّ هوندا مارك ماركيز وبول إسبارغارو وكذلك جوان مير درّاج سوزوكي في العبور إلى القسم الثاني.

ويبدو أنّ تغيير بنية الإطارات الخلفيّة للتعامل مع حرارة إندونيسيا العالية قد أثّر على هوندا وسوزوكي أكثر من الآخرين.

واختار ماركيز استراتيجيّة التوقّفين في التصفيات، لكنّه سقط عند المنعطف الـ 13 على درّاجته الأولى.

وفي حين أنّه عاد إلى خطّ الحظائر وانتقل إلى درّاجته الثانية، إلّا أنّه سقط مجدّدًا عند المنعطف الـ 12 في لفّته الأخيرة وهو ما تركه في المركز الـ 15 نتيجة لذلك.