تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال
موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

من قبل:

أحرز فابيو كورتارارو الفوز بسباق جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي بعد أن أحكم قبضته على الصدارة واستفاد من سقوط أبرز منافسيه أليكس رينز، في حين حلّ مارك ماركيز سابعًا ضمن عودته من الإصابة.

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

بالرغم من خسارته لخمسة مراكز عند الانطلاقة، حافظ كوارتارارو على هدوئه وعاد للتقدّم بشكلٍ تدريجي في اللفّات الافتتاحيّة إلى أن انتزع الصدارة قرب اللفّة العاشرة وبدأ بالابتعاد مع رينز درّاج سوزوكي.

لكنّ سقوط الأخير سهّل مهمّة درّاج ياماها للظفر بفوزه الثاني على التوالي ضمن السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم، وهو ما ساعده على انتزاع صدارة الترتيب العام مستفيدًا كذلك من سقوط يوهان زاركو المتصدّر السابق.

وعوّض فرانشيسكو بانيايا خيبة أمل شطب زمنه في التصفيات ليتقدّم من المركز الـ 11 إلى الثاني، بينما أكمل حامل اللقب جوان مير ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها الذي كان ضمن دائرة المنافسة على منصّة التتويج في اللفّات الأخيرة.

أمّا براد بيندر فقد كان أفضل درّاجي كاي تي ام بحلوله خامسًا أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

وضمن سباقه الأول بعد قرابة 9 أشهر من الغياب، حلّ ماركيز سابعًا مباشرة أمام شقيقه أليكس، بينما أكمل إنيا باستيانيني وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

واجه فابيو كوارتارارو انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل ما سمح لزاركو ورينز ومير وماركيز وميلر بالتقدّم عليه.

لكنّ بداية اللفّة الثانية شهدت احتكاك ماركيز بالقسم الخلفي لدرّاجة مير ليضطرّ لإنقاذ درّاجته وإبطاء ميلر خلفه ما سمح لكوارتارارو بتجاوزهما.

وبدأ ماركيز بالتراجع إلى الخلف وخسارة المراكز سريعًا.

بالتوازي مع ذلك نجح كوارتارارو في تجاوز مير وانتزاع المركز الثالث خلال اللفّة الثالثة في الوقت الذي خطف فيه رينز الصدارة من براثن زاركو قرب نهاية اللفّة الرابعة.

وبقيت المنافسة على أشدّها في الأمام مع تبادل المراكز بشكلٍ متواصل، في حين تعرّض ميلر لحادث في بداية اللفّة السادسة بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من درّاجته.

وبدأ كوارتارارو ورينز بالابتعاد في الصدارة مع بلوغ اللفّة العاشرة في ظلّ تسجيلهما لأسرع اللفّات، وكان من الواضح أنّ معركة حامية للغاية ستجمع بينهما في اللفّات الختاميّة من عمر السباق.

وبعد انطلاقه من المركز الـ 11 على إثر شطب زمنه الذي وضعه في قطب الانطلاق الأوّل، كان بانيايا درّاج دوكاتي بصدد تحقيق تقدّم لافت مع تقدّم السباق، حيث وصل إلى المركز السادس بانتصافه.

لكنّ المفاجأة جاءت مع بقاء 7 لفّات على النهاية عندما فقد رينز السيطرة على مقدّمة درّاجته عند المنعطف الخامس، حيث سقط الإسباني ولم يتمكّن من المواصلة، ما ترك كوارتارارو يُغرّد وحيدًا في الصدارة بفارق أكثر من 4 ثوانٍ عن زاركو أقرب ملاحقيه.

واتّجهت الأنظار حينها صوب معركة المركز الثاني في ظلّ تغطية 0.6 ثانية لكلٍ من زاركو، ومير وبانيايا.

لكنّ الأخير لم يضع الكثير من الوقت وسرعان ما تجاوزهما منتزعًا المركز الثاني.

ولم تمض سوى لحظات قليلة حتّى سقط زاركو درّاج براماك وضيّع فرصة حفاظه على صدارة البطولة.

وعادت معركة المركز الثاني لتحتدم مجدّدًا في ظلّ ضغط مير على بانيايا وانضمام موربيدللي لهما مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

لكنّ الوضع بقي ثابتًا عبر الجميع خطّ النهاية على ذات الترتيب.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق الانسحاب النقاط
1   20 France فابيو كوارتارارو 25 -     25
2   63 Italy فرانشيسكو بانيايا 25 4.809 4.809   20
3   36 Spain جوان مير 25 4.948 4.948   16
4   21 Italy فرانكو موربيديلي 25 5.127 5.127   13
5   33 South Africa براد بيندر 25 6.668 6.668   11
6   41 Spain أليكس إسبارغارو 25 8.885 8.885   10
7   93 Spain مارك ماركيز 25 13.208 13.208   9
8   73 Spain أليكس ماركيز 25 17.992 17.992   8
9   23 Italy إنيا باستيانيني 25 22.369 22.369   7
10   30 Japan تاكاكي ناكاغامي 25 23.676 23.676   6
11   12 Spain مافيريك فينياليس 25 23.761 23.761   5
12   10 Italy لوكا ماريني 25 29.660 29.660   4
13   9 Italy دانيلو بيتروشي 25 29.836 29.836   3
14   32 Italy لورينزو سافادوري 25 38.941 38.941   2
15   27 Spain إيكر ليكونا 25 50.642 50.642   1
16   88 Portugal ميغيل أوليفيرا 24 17.176 1 Lap    
  dnf 5 France يوهان زاركو 19     الانسحاب  
  dnf 42 Spain أليكس رينز 18     الانسحاب  
  dnf 46 Italy فالنتينو روسي 14     الانسحاب  
  dnf 43 Australia جاك ميلر 5     الانسحاب  
  dnf 44 Spain بول إسبارغارو 4     الانسحاب  
المشاركات
التعليقات
روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

المقال السابق

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

59دقيقة
2
فورمولا 1

رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل

3
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

4
فورمولا 1

وولف: أليسون لا يريد منصب مدير الفريق في مرسيدس

5
فورمولا 1

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل

أحدث الأخبار
موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال
موتو جي بي

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

21س
موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

17-04-2021
موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال
موتو جي بي

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

17-04-2021
موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

17-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فيرشتابن يضع ريد بُل في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يضع ريد بُل في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في إيمولا

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021 جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

وولف: أليسون لا يريد منصب مدير الفريق في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: أليسون لا يريد منصب مدير الفريق في مرسيدس

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: على الفورمولا واحد أن تنسب إلى هاميلتون نجاحاته وألقابه مع مرسيدس

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: خورخي مارتين يدخل المستشفى بعد حادثته العنيفة في البرتغال

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.