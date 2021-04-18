موتو جي بي: كوارتارارو يفوز في البرتغال وينتزع صدارة الترتيب العام وماركيز سابعًا

بالرغم من خسارته لخمسة مراكز عند الانطلاقة، حافظ كوارتارارو على هدوئه وعاد للتقدّم بشكلٍ تدريجي في اللفّات الافتتاحيّة إلى أن انتزع الصدارة قرب اللفّة العاشرة وبدأ بالابتعاد مع رينز درّاج سوزوكي.

لكنّ سقوط الأخير سهّل مهمّة درّاج ياماها للظفر بفوزه الثاني على التوالي ضمن السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم، وهو ما ساعده على انتزاع صدارة الترتيب العام مستفيدًا كذلك من سقوط يوهان زاركو المتصدّر السابق.

وعوّض فرانشيسكو بانيايا خيبة أمل شطب زمنه في التصفيات ليتقدّم من المركز الـ 11 إلى الثاني، بينما أكمل حامل اللقب جوان مير ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها الذي كان ضمن دائرة المنافسة على منصّة التتويج في اللفّات الأخيرة.

أمّا براد بيندر فقد كان أفضل درّاجي كاي تي ام بحلوله خامسًا أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

وضمن سباقه الأول بعد قرابة 9 أشهر من الغياب، حلّ ماركيز سابعًا مباشرة أمام شقيقه أليكس، بينما أكمل إنيا باستيانيني وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

واجه فابيو كوارتارارو انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل ما سمح لزاركو ورينز ومير وماركيز وميلر بالتقدّم عليه.

لكنّ بداية اللفّة الثانية شهدت احتكاك ماركيز بالقسم الخلفي لدرّاجة مير ليضطرّ لإنقاذ درّاجته وإبطاء ميلر خلفه ما سمح لكوارتارارو بتجاوزهما.

وبدأ ماركيز بالتراجع إلى الخلف وخسارة المراكز سريعًا.

بالتوازي مع ذلك نجح كوارتارارو في تجاوز مير وانتزاع المركز الثالث خلال اللفّة الثالثة في الوقت الذي خطف فيه رينز الصدارة من براثن زاركو قرب نهاية اللفّة الرابعة.

وبقيت المنافسة على أشدّها في الأمام مع تبادل المراكز بشكلٍ متواصل، في حين تعرّض ميلر لحادث في بداية اللفّة السادسة بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من درّاجته.

وبدأ كوارتارارو ورينز بالابتعاد في الصدارة مع بلوغ اللفّة العاشرة في ظلّ تسجيلهما لأسرع اللفّات، وكان من الواضح أنّ معركة حامية للغاية ستجمع بينهما في اللفّات الختاميّة من عمر السباق.

وبعد انطلاقه من المركز الـ 11 على إثر شطب زمنه الذي وضعه في قطب الانطلاق الأوّل، كان بانيايا درّاج دوكاتي بصدد تحقيق تقدّم لافت مع تقدّم السباق، حيث وصل إلى المركز السادس بانتصافه.

لكنّ المفاجأة جاءت مع بقاء 7 لفّات على النهاية عندما فقد رينز السيطرة على مقدّمة درّاجته عند المنعطف الخامس، حيث سقط الإسباني ولم يتمكّن من المواصلة، ما ترك كوارتارارو يُغرّد وحيدًا في الصدارة بفارق أكثر من 4 ثوانٍ عن زاركو أقرب ملاحقيه.

واتّجهت الأنظار حينها صوب معركة المركز الثاني في ظلّ تغطية 0.6 ثانية لكلٍ من زاركو، ومير وبانيايا.

لكنّ الأخير لم يضع الكثير من الوقت وسرعان ما تجاوزهما منتزعًا المركز الثاني.

ولم تمض سوى لحظات قليلة حتّى سقط زاركو درّاج براماك وضيّع فرصة حفاظه على صدارة البطولة.

وعادت معركة المركز الثاني لتحتدم مجدّدًا في ظلّ ضغط مير على بانيايا وانضمام موربيدللي لهما مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

لكنّ الوضع بقي ثابتًا عبر الجميع خطّ النهاية على ذات الترتيب.

نتيجة السباق: