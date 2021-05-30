موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

بالرغم من انتصاره القويّ في هذا السباق، فقد كانت علامات الحزن والأسى حاضرة وغابت مظاهر الفرح على إثر وفاة دوباسكييه درّاج فئة الموتو 3.

وبعد أن خسر الصدارة عند الانطلاقة لصالح فرانشيسكو بانيايا، سقط الأخير ليفتح المجال أمام كوارتارارو ليشقّ طريقه نحو انتصاره الثالث هذا الموسم.

وفي حين عبر ميغيل أوليفيرا خطّ النهاية ثانيًا على المسار أمام حامل اللقب جوان مير، فإنّ درّاج كاي تي ام تجاوز حدود المسار ما أدّى إلى تلقيه عقوبة التراجع لمركز.

وذهب المركز الرابع إلى يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي، بينما أكمل براد بيندر ترتيب الخمسة الأوائل.

وحلّ جاك ميلر سادسًا ضمن سباقٍ باهتٍ نسبيًا لدرّاج دوكاتي لكنّه تقدّم على أليكس إسبارغارو الذي يُواصل أداءه الجيّد على متن درّاجة أبريليا.

وبعد مشاكل تصفيات الأمس، لم يكن سباق مافيريك فينياليس زميل كوارتارارو بتلك الروعة واقتصر على المركز الثامن بفارق 17 ثانية عن الصدارة.

وتواجد دانيلو بيتروشي في المركز التاسع بينما اقتنص فالنتينو روسي المركز العاشر من إيكر ليكونا في اللحظات الأخيرة.

مجريات السباق

جاءت الانطلاقة على إثر تعرّض إينيا باستيانيني لحادثة غريبة تمثّلت في سقوطه بالوصول إلى شبكة الانطلاق إثر لفّة التحمية.

وكما هو معتاد فقد حقّق فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي انطلاقة قويّة وانتزع الصدارة من كوارتارارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل عند المنعطف الافتتاحيّ.

ومع بداية اللفّة الثانية فقد تواصلت متاعب ماركيز العائد من الإصابة عندما تعرّض لحادث رفقة فرانكو موربيديللي، وفي حين أنّ موربيديللي كان قادرًا على المواصلة فإنّ ماركيز انسحب من السباق.

وتواصلت المفاجآت بعد منعطفات قليلة عندما سقط المتصدّر بانيايا بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بالدخول إلى المنعطف التاسع تاركًا كوارتارارو في الصدارة.

لكنّ الأخير واجه تحديًا من قبل يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي وتبادلا الصدارة مرارًا في المراحل التالية.

وبعد بضع لفّات بدأ كوارتارارو ببسط سيطرته في الأمام ليبتعد عن زاركو الذي أصبح يرزح تحت ضغط ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام.

وشرع كوارتارارو في الابتعاد وحيدًا في الأمام منذ ذلك الحين، وفي حين صمد زاركو لفترة أمام أوليفيرا، إلّا أنّه بدأ بالخسارة مع دخول السباق لفّاته العشر الأخيرة.

إذ لم يتجاوزه أوليفيرا فحسب، بل تقدّم عليه ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز على التوالي.

لكنّ رينز واصل ارتكاب ذات الأخطاء على صعيد الإطار الأمامي مثلما بات معتادًا منه في السباقات الأخيرة، حيث فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

بالتوازي مع ذلك بدأ مير بالضغط على أوليفيرا لمحاولة سلبه المركز الثاني مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

لكنّ الترتيب بقي ثابتًا على المسار، إلى أن تبيّن بعد عبور خطّ النهاية أنّ أوليفيرا تجاوز حدود المسار ما تسبّب في تلقيه عقوبة التراجع لمركزٍ ما منح مير مركز الوصافة.

نتيجة السباق: