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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

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أحرز فابيو كوارتارارو الفوز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي ليُعزّز صدارته للترتيب العام للبطولة في ظلّ معاناة أغلب منافسيه في سباق مليء بالحوادث.

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

بالرغم من انتصاره القويّ في هذا السباق، فقد كانت علامات الحزن والأسى حاضرة وغابت مظاهر الفرح على إثر وفاة دوباسكييه درّاج فئة الموتو 3.

وبعد أن خسر الصدارة عند الانطلاقة لصالح فرانشيسكو بانيايا، سقط الأخير ليفتح المجال أمام كوارتارارو ليشقّ طريقه نحو انتصاره الثالث هذا الموسم.

وفي حين عبر ميغيل أوليفيرا خطّ النهاية ثانيًا على المسار أمام حامل اللقب جوان مير، فإنّ درّاج كاي تي ام تجاوز حدود المسار ما أدّى إلى تلقيه عقوبة التراجع لمركز.

وذهب المركز الرابع إلى يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي، بينما أكمل براد بيندر ترتيب الخمسة الأوائل.

وحلّ جاك ميلر سادسًا ضمن سباقٍ باهتٍ نسبيًا لدرّاج دوكاتي لكنّه تقدّم على أليكس إسبارغارو الذي يُواصل أداءه الجيّد على متن درّاجة أبريليا.

وبعد مشاكل تصفيات الأمس، لم يكن سباق مافيريك فينياليس زميل كوارتارارو بتلك الروعة واقتصر على المركز الثامن بفارق 17 ثانية عن الصدارة.

وتواجد دانيلو بيتروشي في المركز التاسع بينما اقتنص فالنتينو روسي المركز العاشر من إيكر ليكونا في اللحظات الأخيرة.

مجريات السباق

جاءت الانطلاقة على إثر تعرّض إينيا باستيانيني لحادثة غريبة تمثّلت في سقوطه بالوصول إلى شبكة الانطلاق إثر لفّة التحمية.

وكما هو معتاد فقد حقّق فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي انطلاقة قويّة وانتزع الصدارة من كوارتارارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل عند المنعطف الافتتاحيّ.

ومع بداية اللفّة الثانية فقد تواصلت متاعب ماركيز العائد من الإصابة عندما تعرّض لحادث رفقة فرانكو موربيديللي، وفي حين أنّ موربيديللي كان قادرًا على المواصلة فإنّ ماركيز انسحب من السباق.

وتواصلت المفاجآت بعد منعطفات قليلة عندما سقط المتصدّر بانيايا بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بالدخول إلى المنعطف التاسع تاركًا كوارتارارو في الصدارة.

لكنّ الأخير واجه تحديًا من قبل يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي وتبادلا الصدارة مرارًا في المراحل التالية.

وبعد بضع لفّات بدأ كوارتارارو ببسط سيطرته في الأمام ليبتعد عن زاركو الذي أصبح يرزح تحت ضغط ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام.

وشرع كوارتارارو في الابتعاد وحيدًا في الأمام منذ ذلك الحين، وفي حين صمد زاركو لفترة أمام أوليفيرا، إلّا أنّه بدأ بالخسارة مع دخول السباق لفّاته العشر الأخيرة.

إذ لم يتجاوزه أوليفيرا فحسب، بل تقدّم عليه ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز على التوالي.

لكنّ رينز واصل ارتكاب ذات الأخطاء على صعيد الإطار الأمامي مثلما بات معتادًا منه في السباقات الأخيرة، حيث فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

بالتوازي مع ذلك بدأ مير بالضغط على أوليفيرا لمحاولة سلبه المركز الثاني مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

لكنّ الترتيب بقي ثابتًا على المسار، إلى أن تبيّن بعد عبور خطّ النهاية أنّ أوليفيرا تجاوز حدود المسار ما تسبّب في تلقيه عقوبة التراجع لمركزٍ ما منح مير مركز الوصافة.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 23 -    
2   36 Spain جوان مير سوزوكي 23 3.000 3.000 3.000
3   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 23 2.592 2.592  
4   5 France يوهان زاركو دوكاتي 23 3.535 3.535 0.943
5   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 4.903 4.903 1.368
6   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 6.233 6.233 1.330
7   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 23 8.030 8.030 1.797
8   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 23 17.239 17.239 9.209
9   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 23 23.296 23.296 6.057
10   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 23 25.146 25.146 1.850
11   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 23 25.152 25.152 0.006
12   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 23 26.059 26.059 0.907
13   51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 23 26.182 26.182 0.123
14   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 29.400 29.400 3.218
15   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 23 32.378 32.378 2.978
16   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 37.906 37.906 5.528
17   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 23 50.306 50.306 12.400
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19      
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18      
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1      
  انسحب 93 Spain مارك ماركيز هوندا 1      
  انسحب 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 0      
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
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الكاتب مروان الوافي

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