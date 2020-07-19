موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

تقدّم مافيريك فينياليس درّاج ياماها إلى الصدارة متجاوزًا كوارتارارو، إذ سرعان ما حاول بناء فارق مستعينًا بالتماسك الإضافي على إطاره الأمامي "سوفت" الذي غامر بالانطلاق عليه رفقة زميله فالنتينو روسي.

لكنّ ماركيز دخل في معركة مع درّاج ياماها في اللفّة الثالثة، لكنّه خرج عن المسار في محاولة تجاوزه الأولى، قبل أن يحصل على مبتغاه بالتوجّه إلى منعطف بيدروسا.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الحفاظ على وتيرته في الصدارة، فقد ماركيز السيطرة على القسم الأمامي لدراجته هوندا خلال المنعطف الرابع، حيث تمكّن ببراعة من الحفاظ على توازن الدراجة بعد خروجه عن المسار ليعود في المركز الـ 16 ويتقدم فينياليس إلى الصدارة.

مع ذلك، بدأ درّاج ياماها يعاني مع إطار "سوفت" الأمامي، ما سمح لكوارتارارو وجاك ميلر بالاقتراب منه، قبل أن يقتنص الأوّل الصدارة عند المنعطف الأخير من اللفّة التاسعة، بينما شقّ ماركيز طريقه إلى المركز العاشر.

ووسّع كوارتارارو صدارته إلى 6 ثوانٍ في إحدى مراحل السباق، إذ ومع بقاء 5 لفات على النهاية كان بطل العالم ماركيز قد تقدّم ليُطيخ بميلر من المركز الثالث ويلاحق فينياليس.

وفي اللفّة 22، فقد ماركيز السيطرة على القسم الخلفي لدرّاجته خلال المنعطف الثالث ليسقط من على درّاجته، ويتمّ نقله عبر سيارة إسعاف خارج الحلبة.

في المقابل، واصل كوارتارارو سباقه ليسجل فوزًا أولًا مريحًا، ويُنهي صيامًا للدرّاجين الفرنسيين عن الفوز يعود إلى جائزة فالنسيا الكبرى في 1999.

كما أنّ ذلك الفوز الأوّل كذلك لفريق زبون لياماها في الموتو جي بي.

وقد حافظ فينياليس على مركز الوصافة في الوقت الذي وضع فيه أندريا دوفيزيوزو فريقه المصنعي دوكاتي على منصّة التتويج بعد تجاوزه لميلر.

المركز الخامس كان من نصيب فرانكو موربيديللي أمام بول إسبارغارو، فرانشيسكو بانيايا و ميغيل أوليفيرا.

فيما أكمل دانيلو بيتروشي وتاكاكي ناكاغامي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ فالنتينو روسي قد انسحب من السباق بسبب مشاكل تقنية.

نتيجة السباق: