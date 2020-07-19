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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

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موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز
19-07-2020

تمكّن فابيو كوارتارارو من تسجيل فوزٍ أول تاريخي في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى، في الوقت الذي تعرّض فيه مارك ماركيز لحادثة كبيرة في المراحل الختامية من السباق.

تقدّم مافيريك فينياليس درّاج ياماها إلى الصدارة متجاوزًا كوارتارارو، إذ سرعان ما حاول بناء فارق مستعينًا بالتماسك الإضافي على إطاره الأمامي "سوفت" الذي غامر بالانطلاق عليه رفقة زميله فالنتينو روسي.

لكنّ ماركيز دخل في معركة مع درّاج ياماها في اللفّة الثالثة، لكنّه خرج عن المسار في محاولة تجاوزه الأولى، قبل أن يحصل على مبتغاه بالتوجّه إلى منعطف بيدروسا.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الحفاظ على وتيرته في الصدارة، فقد ماركيز السيطرة على القسم الأمامي لدراجته هوندا خلال المنعطف الرابع، حيث تمكّن ببراعة من الحفاظ على توازن الدراجة بعد خروجه عن المسار ليعود في المركز الـ 16 ويتقدم فينياليس إلى الصدارة.

مع ذلك، بدأ درّاج ياماها يعاني مع إطار "سوفت" الأمامي، ما سمح لكوارتارارو وجاك ميلر بالاقتراب منه، قبل أن يقتنص الأوّل الصدارة عند المنعطف الأخير من اللفّة التاسعة، بينما شقّ ماركيز طريقه إلى المركز العاشر.

ووسّع كوارتارارو صدارته إلى 6 ثوانٍ في إحدى مراحل السباق، إذ ومع بقاء 5 لفات على النهاية كان بطل العالم ماركيز قد تقدّم ليُطيخ بميلر من المركز الثالث ويلاحق فينياليس.

وفي اللفّة 22، فقد ماركيز السيطرة على القسم الخلفي لدرّاجته خلال المنعطف الثالث ليسقط من على درّاجته، ويتمّ نقله عبر سيارة إسعاف خارج الحلبة.

في المقابل، واصل كوارتارارو سباقه ليسجل فوزًا أولًا مريحًا، ويُنهي صيامًا للدرّاجين الفرنسيين عن الفوز يعود إلى جائزة فالنسيا الكبرى في 1999.

كما أنّ ذلك الفوز الأوّل كذلك لفريق زبون لياماها في الموتو جي بي.

وقد حافظ فينياليس على مركز الوصافة في الوقت الذي وضع فيه أندريا دوفيزيوزو فريقه المصنعي دوكاتي على منصّة التتويج بعد تجاوزه لميلر.

المركز الخامس كان من نصيب فرانكو موربيديللي أمام بول إسبارغارو، فرانشيسكو بانيايا و ميغيل أوليفيرا.

فيما أكمل دانيلو بيتروشي وتاكاكي ناكاغامي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ فالنتينو روسي قد انسحب من السباق بسبب مشاكل تقنية.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق
1   20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 25 -  
2   12 Spain مافيريك فينياليس Yamaha 25 4.603 4.603
3   4 Italy أندريا دوفيزيوزو Ducati 25 5.946 5.946
4   43 Australia جاك ميلر Ducati 25 6.668 6.668
5   21 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 25 6.844 6.844
6   44 Spain بول إسبارغارو KTM 25 6.938 6.938
7   63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 25 13.027 13.027
8   88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 25 13.441 13.441
9   9 Italy دانيلو بيتروشي Ducati 25 19.651 19.651
10   30 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 25 21.553 21.553
11   5 France يوهان زاركو Ducati 25 25.100 25.100
12   73 Spain أليكس ماركيز Honda 25 27.350 27.350
13   33 South Africa براد بيندر KTM 25 29.640 29.640
14   53 Spain تيتو راباط Ducati 25 32.898 32.898
15   38 United Kingdom برادلي سميث Aprilia 25 39.682 39.682
  dnf 93 Spain مارك ماركيز Honda 21    
  dnf 27 Spain إيكر ليكونا KTM 19    
  dnf 46 Italy فالنتينو روسي Yamaha 18    
  dnf 41 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 2    
  dnf 36 Spain جوان مير Suzuki 1    
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