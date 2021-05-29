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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمنًا قياسيًا لينطلق أولًا في موجيللو

تمكّن فابيو كوارتارارو درّاج ياماها من تسجيل زمنًا قياسيًا جديدًا على حلبة موجيللو لينطلق أولًا في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في الموتو جي بي، في الوقت الذي تواصلت فيها دراما زميله مافيريك فينياليس.

موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمنًا قياسيًا لينطلق أولًا في موجيللو

تمّ تأجيل انطلاق تصفيات الموتو جي بي عقب الحادثة العنيفة التي شهدتها تصفيات الموتو3، والتي تمّ على إثرها نقل الدرّاج السويسري جايسون دوباسكوير عبر المروحية إلى المستشفى في فلورنس.

ومع انطلاق تصفيات الفئة العُليا، كان جاك ميلر أول المتصدرين لجدول الأزمنة مع دقيقة و45.796 ثانية على متن دراجته المصنعية دوكاتي، لكن سرعان مع خسر الصدارة لصالح أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا مع دقيقة و45.651 ثانية.

مع ذلك، لم يصمد ذلك الزمن طويلًا أيضاً، مع تقدّم كوارتارارو إلى الصدارة بدقيقة و45.481 ثانية، الزمن الذي حسّنه في محاولته قبل الأخيرة إلى توقيت قياسي جديد لحلبة موجيللو مع دقيقة و45.187 ثانية.

وقد ظل ذلك هو الزمن الأسرع حتى نهاية الحصة، ليحصد الفرنسي قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة هذا الموسم بفارق 0.2230 ثانية أمام أقرب ملاحقيه فرانشيسكو بانيايا.

يوهان زاركو حلّ ثالثًا على متن درّاجته براماك دوكاتي وأمام أليكس إسباغارو وجاك ميلر الذي اكتفى بالمركز الخامس مع دقيقة و45.5982 ثانية أمام براد بيندر درّاج "كاي تي ام".

المركز السابع ذهب إلى درّاج "كاي تي ام" الآخر ميغيل أوليفيرا أمام ثنائي سوزوكي أليكس رينز وجوان مير.

في حين أكمل فرانكو موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي" وثنائي هوندا المصنعي مارك ماركيز وبول إسبارغار ترتيب المراكز الـ 12 الأولى.

فيما تواصلت دراما فينياليس مع ياماها ليكتفي بالمركز الـ 13 على شبكة الانطلاق في إيطاليا.

أمّا فالنتينو روسي فقد استمرت معاناته في جولة موطنه، حيث سينطلق درّاج "بيتورناس اس آر تي" من المركز الـ 19.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 1:45.187  
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 1:45.417 0.230
3 5 France يوهان زاركو 1:45.432 0.245
4 41 Spain أليكس إسبارغارو 1:45.538 0.351
5 43 Australia جاك ميلر 1:45.598 0.411
6 33 South Africa براد بيندر 1:45.743 0.556
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 1:45.745 0.558
8 42 Spain أليكس رينز 1:45.996 0.809
9 36 Spain جوان مير 1:46.076 0.889
10 21 Italy فرانكو موربيديلي 1:46.084 0.897
11 93 Spain مارك ماركيز 1:46.125 0.938
12 44 Spain بول إسبارغارو 1:46.393 1.206
13 12 Spain مافيريك فينياليس 1:46.045 0.858
14 23 Italy إنيا باستيانيني 1:46.129 0.942
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 1:46.195 1.008
16 51 Italy ميكيلي بيرو 1:46.302 1.115
17 10 Italy لوكا ماريني 1:46.481 1.294
18 9 Italy دانيلو بيتروشي 1:46.548 1.361
19 46 Italy فالنتينو روسي 1:46.770 1.583
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موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي لحلبة موجيللو ويتصدر التجارب الحرة الثالثة

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