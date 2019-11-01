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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمناً قياسياً جديداً خلال التجارب الحرة الثانية في سيبانغ

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موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمناً قياسياً جديداً خلال التجارب الحرة الثانية في سيبانغ
01-11-2019

حطم فابيو كوارتارارو توقيته الشخصي القياسي الأسرع على حلبة سيبانغ، وذلك خلال التجارب الحرة الثانية لجولة ماليزيا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

بعد أن سجل دقيقة و59.027 ثانية خلال الحصة الصباحية، كسر الفرنسي الرقم القياسي مرة أخرى خلال التجارب الثانية.

إذ لم يكن فقط أول دراج يكسر حاجز الدقيقة و59 ثانية، لكنه كسره وبفارق مريح مع زمن مذهل بلغ دقيقة و58.576 ثانية.

ومع ابتعاد أقرب ملاحقيه أندريا دوفيزيوزو بفارق ستة أعشار الثانية، بات كوارتارارو يمتلك أسرع لفتين في سيبانغ باسمه.

المركزان الثالث والرابع كانا من نصيب فالنتينو روسي وفرانكو موربيديللي، وذلك بعد استعمال الإطارات "سوفت" في وقت متأخر من الحصة.

جاك ميلر أنهى الحصة خامساً، بالرغم من ابتعاده عن وتيرة المتصدر بفارق ثانية، أمام أليكس إسبارغارو وكال كراتشلو.

المركز الثامن حققه فرانشيسكو بانايا، لكن زمنه لا يكفي ليقدم له تأهلاً تلقائياً إلى القسم الثاني.

مافيريك فينياليس أحرز بالمركز التاسع، بينما اكتفى بطل العالم مارك ماركيز كذلك بالمركز 13 الإجمالي، لكنه ما زال سيصل إلى القسم الثاني بفضل زمنه في الحصة الأولى.

 

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