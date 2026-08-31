أوضح فابيو كوارتارارو أنه لن يساعد ياماها بعد الآن في أعمال التطوير المتعلقة بموسم موتو جي بي 2027، بعدما حُرم من فرصة اختبار إطارات بيريللي الجديدة.

وأدلى بطل عام 2021 بهذا التصريح عقب جائزة أراغون الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شعر بأنه اختُزل إلى دور "دراج اختبارات" بينما كانت ياماها تقيّم العديد من المكونات الجديدة.

وسيغادر كوارتارارو ياماها بعد ثمانية مواسم لينضم إلى هوندا العام المقبل، بعدما فقد تمامًا ثقته في قدرة الشركة المصنعة التي تتخذ من إيواتا مقرًا لها على قلب أوضاع دراجتها المتعثرة في موتو جي بي.

وبعد أن أمضى النصف الأول من الموسم مستخدمًا محركًا جديدًا يفتقر إلى القوة، طورته ياماها استعدادًا للانتقال إلى لوائح سعة 850 سي سي العام المقبل، يشعر الدراج البالغ من العمر 27 عامًا أن الوقت قد حان لوضع حد لمشاركته في تطوير الدراجة.

"فيما يتعلق بالمستقبل، لست في موقف يسمح لي بالمساعدة. ولأسباب شخصية، لا أريد المساعدة"، قال.

"نحن نحاول تحقيق تقدم هذا العام. لكن في نهاية المطاف، إذا لم تتحسن الأمور، فليس هناك الكثير مما يمكننا فعله".

وأوضح كوارتارارو أن إحباطه نابع من رفض ياماها السماح له بالمشاركة في الاختبار الذي سيقام خلال الموسم في سبتمبر على حلبة ريد بُل رينغ، حيث سيُسمح لدراجي السباقات باختبار مركبات إطارات بيريللي الجديدة لعام 2027 للمرة الثانية فقط.

وعندما طُلب منه توضيح ما قصده بـ"الأسباب الشخصية"، أضاف كوارتارارو: "لتوضيح الأمور، الأمر هو... لا أعرف ما إذا كان ينبغي لي قول هذا، لكنني سأقوله على أي حال: كنت أريد إجراء الاختبارات في النمسا. لكن للأسف، ياماها لا تريد مني القيادة على إطارات بيريللي. كنت أريد القيام بشيء ما، لكنهم لن يسمحوا لي".

"شخصيًا، لا أريد تطوير الدراجة لدراجي موسم 2027. لذلك، إذا استطعنا تحسين شيء ما لهذا العام، فسأقوم بذلك. لكنني لن أدفع نفسي إلى أقصى الحدود وأتصرف كدراج اختبارات كما فعلت في نهاية هذا الأسبوع".

وبالنسبة إلى الدراجين، فإن الحصول على أي خبرة على الإطارات الجديدة أمر بالغ الأهمية، نظرًا إلى مدى اختلافها المتوقع عن إطارات ميشلان الحالية.

لكن الشركات المصنعة كانت أكثر تحفظًا بشأن السماح لدراجيها الراحلين بالمشاركة في هذه الاختبارات التي تقام خلال الموسم، لأن ذلك يعني أيضًا السماح لهم بتجربة دراجاتها الجديدة بسعة 850 سي سي، واحتمال نقل أسرار إلى الشركات المصنعة الأخرى.

ومع ذلك، خلال الاختبار الرسمي الأول لعام 2027 في برنو في يونيو، سمحت هوندا لدراجيها الحاليين لوكا ماريني وجوان مير باختبار حزمة 2027 الخاصة بها، بما في ذلك إطارات بيريللي، رغم أن كليهما سينتقل إلى علامتين منافستين العام المقبل.

وبالمثل، قاد بيدرو أكوستا عملية تطوير دراجة كيه تي إم لعام 2027 في جمهورية التشيك، حتى مع استعداده للانضمام إلى فريق دوكاتي المصنعي العام المقبل.

فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ الصورة من قبل: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

لماذا شعر كوارتارارو بهذا القدر من الإحباط في أراغون؟

كُلف كوارتارارو باختبار مجموعة واسعة من التطويرات طوال عطلة نهاية أسبوع أراغون، بما في ذلك هيكل جديد. لكن في حين أوحى إدخال قطع جديدة بأن ياماها لا تزال تسعى إلى تقليص الفارق مع المقدمة، شعر كوارتارارو بأن الاتجاه الجديد لم يؤدِ إلا إلى تراجع الفريق إلى الخلف.

كما زادت أعمال الاختبارات المكثفة من تعقيد ما كان متوقعًا أصلًا أن يكون إحدى أصعب عطلات نهاية الأسبوع بالنسبة إلى كوارتارارو، وانتهى به الأمر إلى احتلال المركز الأخير في سباق الأحد، بفارق أكثر من 50 ثانية عن الفائز مارك ماركيز.

وعندما سُئل عن تقييمه للهيكل الجديد يوم السبت، قال: "إنه أسوأ. يوم الجمعة، قلت إنه أسوأ. أرادوا المقارنة مرة أخرى هذا الصباح. وكان أسوأ".

"كنت أشبه بدراج اختبارات أكثر في نهاية هذا الأسبوع. اختبرنا الهيكل ثلاث مرات، لكنه لم يكن يعمل. كان لدينا أيضًا وصلة جديدة. ولم تكن هناك أي تحسينات".

"قدت الدراجة القياسية بشكل أساسي. لكن عندما تنتقل من هيكل إلى آخر، حتى لو لم يكن الفارق كبيرًا جدًا... فإن الإحساس ليس موجودًا أصلًا، لكنني كنت مرتبكًا بعض الشيء. لكن ما حدث قد حدث، ونحن نحاول العثور على المزيد من الأداء".