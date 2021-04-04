موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة

بالرغم من انطلاقه من الصفّ الثاني فإنّ كوارتارارو قدّم وتيرة قويّة وثابتة في السباق وتمكّن من شقّ طريقه بشكلٍ تدريجي نحو الصدارة.

وفي حين أنّه كان تحت تهديد أفضليّة السرعة القصوى لدوكاتي على الخطوط المستقيمة، فإنّه استغلّ سرعته في المنعطفات لبناء فارقٍ للبقاء بعيدًا على الخطّ المستقيم وهو ما سمح له بتحقيق الفوز.

وبعد المعركة الحامية التي جمعت بينهما، خطف يوهان زاركو المركز الثاني أمام زميله خورخي مارتن المنطلق من المركز الأوّل، حيث ضمن بذلك الإسباني الشاب منصّة تتويجه الأولى ضمن سباقه الثاني فقط في البطولة.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا أمام جوان مير حامل اللقب، بينما ذهب المركز الثامن إلى براد بيندر الذي تقدّم على جاك ميلر، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

بالرغم من معاناته من الكثير من الاهتزازات في مقدّمة درّاجته، إلّا أنّ مارتن حافظ على الصدارة عند الانطلاقة أمام زميله زاركو في حين قفز أليكس إسبارغارو من المركز السابع إلى الثالث.

ومع بداية اللفّة الثانية فقد تقدّم رينز على ميغيل أوليفيرا صاحب المركز الرابع وسجّل أسرع لفّة في السباق حينها ضاغطًا على إسبارغارو الثالث.

وبالفعل نجح في تجاوزه في منتصف اللفّة التالية ولم يضع الكثير من الوقت وبدأ بتسليط الضغط على زاركو.

ودخل الثنائيّ إثر ذلك في معركة أخذ ورد وتبادل متواصل للمراكز، حيث كانت سوزوكي أسرع في المنعطفات، بينما كانت أفضليّة دوكاتي على الخطّ المستقيم جليّة مثل المعتاد.

وبدا أنّ الإثارة ازدادت في منتصف السباق في ظلّ تغطية ثانية ونصف للتسعة الأوائل الذين كانوا في ركبٍ واحد.

إذ اقترب درّاجو دوكاتي وياماها وجوان مير وإسبارغارو من ثلاثيّ الصدارة، حيث انتزع بانيايا المركز الثالث من رينز مع بقاء 10 لفّات على النهاية.

بالتوازي مع ذلك أقدم مير على تجاوز ميلر، لكنّ إطاره الأمامي احتكّ بساق الأسترالي ودفعه بعيدًا.

وعادت مناوشة لتجمع بينهما عند الخروج من المنعطف الأخير على سرعة عالية، ولوّح ميلر بيده للإسباني معبّرًا عن غضبه الشديد. ولم تمض إلّا لحظات قليلة حتّى أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

وتواصلت المفاجآت وهذه المرّة عبر خطأ بانيايا مع بقاء 6 لفّات على النهاية عندما أخطأ الكبح وتراجع إلى المركز السابع خلف فينياليس، في الوقت الذي ورث فيه كوارتارارو المركز الثالث أمام ميلر ورينز.

وبعد معاناته في المراحل الأخيرة من سباق الأسبوع الماضي، بدا كوارتارارو أكثر قوّة هذه المرّة حيث انتزع الصدارة مع بقاء 5 لفّات على النهاية، بالرغم من أنّه عاد ليخسر المركز الأوّل مباشرة على الخطّ المستقيم مع بداية اللفّة التالية.

وعاد الفرنسي للتفوّق في المنعطفات وانتزاع المركز الأوّل في الوقت الذي أخطأ فيه مير وتراجع إلى المركز التاسع.

بدوره تقدّم فينياليس الفائز بالجولة الافتتاحيّة على زاركو في تلك اللفّة وبدأ بالضغط على مارتن قبل أن يُخطئ الكبح في المنعطف الأخير.

ونجح كوارتارارو هذه المرّة في بناء فارقٍ في سلسلة المنعطفات ليبقى بعيدًا على الخطّ المستقيم.

ودخل ثنائيّ براماك دوكاتي في معركة حامية في اللفّة الأخيرة، لكنّ مارتن حلّ في المركز الثالث ضمن سباقه الثاني في البطولة.

نتيجة السباق: