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موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة

خلف فابيو كوارتارارو زميله مافيريك فينياليس نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة الدوحة الكبرى ليُحقّق الفوز على حلبة لوسيل الدوليّة متفوّقًا على ثنائيّ براماك دوكاتي، في الوقت الذي واصلت فيه ياماها تقديم النتائج القويّة في السباقات على عكس العام الماضي.

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة

بالرغم من انطلاقه من الصفّ الثاني فإنّ كوارتارارو قدّم وتيرة قويّة وثابتة في السباق وتمكّن من شقّ طريقه بشكلٍ تدريجي نحو الصدارة.

وفي حين أنّه كان تحت تهديد أفضليّة السرعة القصوى لدوكاتي على الخطوط المستقيمة، فإنّه استغلّ سرعته في المنعطفات لبناء فارقٍ للبقاء بعيدًا على الخطّ المستقيم وهو ما سمح له بتحقيق الفوز.

وبعد المعركة الحامية التي جمعت بينهما، خطف يوهان زاركو المركز الثاني أمام زميله خورخي مارتن المنطلق من المركز الأوّل، حيث ضمن بذلك الإسباني الشاب منصّة تتويجه الأولى ضمن سباقه الثاني فقط في البطولة.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا سادسًا أمام جوان مير حامل اللقب، بينما ذهب المركز الثامن إلى براد بيندر الذي تقدّم على جاك ميلر، في حين أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

بالرغم من معاناته من الكثير من الاهتزازات في مقدّمة درّاجته، إلّا أنّ مارتن حافظ على الصدارة عند الانطلاقة أمام زميله زاركو في حين قفز أليكس إسبارغارو من المركز السابع إلى الثالث.

ومع بداية اللفّة الثانية فقد تقدّم رينز على ميغيل أوليفيرا صاحب المركز الرابع وسجّل أسرع لفّة في السباق حينها ضاغطًا على إسبارغارو الثالث.

وبالفعل نجح في تجاوزه في منتصف اللفّة التالية ولم يضع الكثير من الوقت وبدأ بتسليط الضغط على زاركو.

ودخل الثنائيّ إثر ذلك في معركة أخذ ورد وتبادل متواصل للمراكز، حيث كانت سوزوكي أسرع في المنعطفات، بينما كانت أفضليّة دوكاتي على الخطّ المستقيم جليّة مثل المعتاد.

وبدا أنّ الإثارة ازدادت في منتصف السباق في ظلّ تغطية ثانية ونصف للتسعة الأوائل الذين كانوا في ركبٍ واحد.

إذ اقترب درّاجو دوكاتي وياماها وجوان مير وإسبارغارو من ثلاثيّ الصدارة، حيث انتزع بانيايا المركز الثالث من رينز مع بقاء 10 لفّات على النهاية.

بالتوازي مع ذلك أقدم مير على تجاوز ميلر، لكنّ إطاره الأمامي احتكّ بساق الأسترالي ودفعه بعيدًا.

وعادت مناوشة لتجمع بينهما عند الخروج من المنعطف الأخير على سرعة عالية، ولوّح ميلر بيده للإسباني معبّرًا عن غضبه الشديد. ولم تمض إلّا لحظات قليلة حتّى أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة.

وتواصلت المفاجآت وهذه المرّة عبر خطأ بانيايا مع بقاء 6 لفّات على النهاية عندما أخطأ الكبح وتراجع إلى المركز السابع خلف فينياليس، في الوقت الذي ورث فيه كوارتارارو المركز الثالث أمام ميلر ورينز.

وبعد معاناته في المراحل الأخيرة من سباق الأسبوع الماضي، بدا كوارتارارو أكثر قوّة هذه المرّة حيث انتزع الصدارة مع بقاء 5 لفّات على النهاية، بالرغم من أنّه عاد ليخسر المركز الأوّل مباشرة على الخطّ المستقيم مع بداية اللفّة التالية.

وعاد الفرنسي للتفوّق في المنعطفات وانتزاع المركز الأوّل في الوقت الذي أخطأ فيه مير وتراجع إلى المركز التاسع.

بدوره تقدّم فينياليس الفائز بالجولة الافتتاحيّة على زاركو في تلك اللفّة وبدأ بالضغط على مارتن قبل أن يُخطئ الكبح في المنعطف الأخير.

ونجح كوارتارارو هذه المرّة في بناء فارقٍ في سلسلة المنعطفات ليبقى بعيدًا على الخطّ المستقيم.

ودخل ثنائيّ براماك دوكاتي في معركة حامية في اللفّة الأخيرة، لكنّ مارتن حلّ في المركز الثالث ضمن سباقه الثاني في البطولة.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22  
2   5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1.457
3   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 22 1.500
4   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 2.088
5   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22 2.110
6   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 2.642
7   36 Spain جوان مير سوزوكي 22 4.868
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 4.979
9   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 5.365
10   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 22 5.382
11   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 22 5.550
12   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 22 5.787
13   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22 6.063
14   6 Germany ستيفان برادل هوندا 22 6.453
15   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 8.928
16   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 22 14.246
17   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 16.241
18   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 16.472
19   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 22 16.779
20   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 22 38.775
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 12  
  انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 12  
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