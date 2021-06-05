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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو يحقق قطب الانطلاق الأول الخامس له في برشلونة وميلر يتعرض لحادثة

سجل فابيو كوارتارارو دراج ياماها أسرع الأزمنة خلال تصفيات جائزة كتالونيا الكبرى، حيث أحرز قطب الانطلاق الأول خمس مرات على التوالي في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وسينطلق أمام جاكي ميلر، الذي تعرض إلى حادثة لاحقاً.

موتو جي بي: كوارتارارو يحقق قطب الانطلاق الأول الخامس له في برشلونة وميلر يتعرض لحادثة

لم يتمكن أي دراج آخر عدا مارك ماركيز خلال فترة هيمنته لموسم 2014، من إحراز خمسة أقطاب انطلاق أولى متتالية، بينما لم ينجح أي دراج من ياماها في هذا المسعى منذ خورخي لورينزو في 2010. 

وأنهى كوارتارارو ذلك، مع دقيقة و38.853 ثانية خلال القسم الثاني من التصفيات في برشلونة.

وكان أليكس إسبارغارو دراج أبريليا قد سجل الزمن الأسرع الأولي قبل أن يتفوق عليه كوارتارارو لاحقاً.

في غضون ذلك، تعرض فالنتينو روسي دراج "اس ار تي بيتروناس" إلى حادثة في المنعطف الرابع خلال طلعته الثالثة في القسم الثاني للتصفيات.

لكن هذا لم يؤثر على لفة زميله فرانكو موربيديللي السريعة، حيث تفوق على كوارتارارو مؤقتاً، لكن الأخير سرعان ما ردّ عليه موسعاً من أفضليته إلى ما قارب أربعة أعشار الثاني مع نهاية الطلعات الأولى.

ميلر، دراج دوكاتي، نجح بتسجيل لفة كادت تطيح بزمن كوارتارارو خلال المراحل الختامية، لكنه اكتفى بالمركز الثاني، قبل أن يتعرض إلى حادثة قوية في اللفة التالية.

أما لفة كوارتارارو الأخيرة فكادت أن تكون أسرع من زمنه السابق، قبل أن يتأخر قليلاً في المقطع الثالث، لكنه بقي رغم ذلك في صدارة الأزمنة.

يوهان زاركو أحرز المركز الثالث ليكمل الصف الأول، أمام ميغيل أوليفييرا دراج كاي تي ام، وكذلك موربيديللي.

المركز السادس حققه مافيريك فينياليس أمام أليكس إسبارغارو وبراد بيندر على متن دراجة كاي تي ام الأخرى.

فرانكو بانيايا أحرز المركز التاسع لصالح دوكاتي، بينما جوان مير تراجع من الثالث إلى العاشر في المراحل الأخيرة بعد أن تم حذف زمن أسرع لفة له لخروجه عن حدود المسار.

ولم يتمكن روسي من تحقيق مركز أفضل من الـ 11، أمام بول إسبارغارو.

يشار إلى أن مارك ماركيز دراج هوندا أحرز المركز 13 أمام تاكاكي ناكاغامي.

نتيجة التصفيات

المركز # الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو Yamaha 1:38.853  
2 43 Australia جاك ميلر Ducati 1:38.890 0.037
3 5 France يوهان زاركو Ducati 1:39.049 0.196
4 88 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 1:39.099 0.246
5 21 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 1:39.109 0.256
6 12 Spain مافيريك فينياليس Yamaha 1:39.157 0.304
7 41 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1:39.218 0.365
8 33 South Africa براد بيندر KTM 1:39.343 0.490
9 63 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 1:39.359 0.506
10 36 Spain جوان مير Suzuki 1:39.431 0.578
11 46 Italy فالنتينو روسي Yamaha 1:39.605 0.752
12 44 Spain بول إسبارغارو Honda 1:41.791 2.938
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ياماها و"اس آر تي" تبحثان بالفعل عن بديل لروسي في "الموتو جي بي"

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الحدث جائزة كتالونيا الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات

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