موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ
حصد فابيو كوارتارارو العلامة الكاملة مع نهاية التجارب الشتويّة الأولى لبطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" من خلال تحقيقه أسرع الأزمنة في اليوم الثالث الأخير، في الوقت الذي سقط فيه مارك ماركيز مجدّدًا.
حصل كوارتارارو أخيرًا على درّاجة ياماها بمواصفات 2020 أمسٍ السبت، واستغلّها مجدّدًا اليوم لتحقيق أسرع الأزمنة.
وسجّل درّاج بيتروناس في الساعة الأولى توقيتًا وقدره 1:59.787 دقيقة لينتزع الصدارة من جاك ميلر درّاج براماك.
وتداول عددٌ من الدرّاجين على الصدارة إثر ذلك بمن فيهم جوان مير درّاج سوزوكي الذي يختبر مجموعة من التحديثات المشابهة لدوكاتي وعلى رأسها الجنيّح السفليّ الذي يتواجد أمام الإطار الخلفيّ.
كما شرعت ياماها في اختبار نسختها من ذلك النظام، حيث اختبر مافيريك فينياليس وزميله فالنتينو روسي نسخة منه، إلى جانب درّاج الاختبارات كوتا نوزاني.
كما اختبرت ياماها ملحقات انسيابيّة أخرى في مقدّمة الدرّاجة لكلٍ من روسي وفينياليس.
وبحلول نهاية الساعات الأولى، عاد كوارتارارو إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:58.349 دقيقة، وبقي ذلك الزمن ثابتًا حتّى نهاية اليوم.
وذهب المركز الثاني إلى كال كراتشلو، الذي اعترف أمسٍ السبت بأنّ مشاكل هوندا ازدادت سوءًا، الذي تأخّر عن كوارتارارو بـ 0.082 ثانية، بينما أكمل أليكس رينز ترتيب الثلاثة الأوائل.
وحلّ فرانشيسكو بانيايا في المركز الرابع متغلّبًا على معلّمه روسي بفارق 0.039 ثانية فقط.
وتواجد دانيلو بيتروشي في المركز السابع أمام بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام، وميلر وأليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بينما أكمل مير ترتيب العشرة الأوائل.
واكتفى ماركيز بالمركز الـ 12 بعد أن سقط مجدّدًا، إذ على إثر حادثه بالأمس عند المنعطف الثالث، انزلق درّاج هوندا عند المنعطف الأخير قرب نهاية اليوم، لكنّه غادر موقع الحادث من دون إصابات.
ترتيب اليوم:
|المركز
|#
|الدرّاج
|الدرّاجة
|التوقيت
|الفارق
|عدد اللفّات
|1
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|1:58.349
|57
|2
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|1:58.431
|0.082
|69
|3
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|1:58.450
|0.101
|42
|4
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|1:58.502
|0.153
|53
|5
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|1:58.541
|0.192
|51
|6
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|1:58.606
|0.257
|51
|7
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|1:58.610
|0.261
|34
|8
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|1:58.616
|0.267
|48
|9
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|1:58.694
|0.345
|45
|10
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|1:58.736
|0.387
|32
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|1:58.764
|0.415
|22
|12
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|1:58.772
|0.423
|47
|13
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|1:58.838
|0.489
|58
|14
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|1:58.859
|0.510
|51
|15
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|1:58.951
|0.602
|42
|16
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|1:59.042
|0.693
|49
|17
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|1:59.104
|0.755
|45
|18
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|1:59.169
|0.820
|83
|19
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|1:59.549
|1.200
|59
|20
|99
|خورخي لورينزو
|ياماها
|1:59.697
|1.348
|46
|21
|38
|برادلي سميث
|أبريليا
|1:59.841
|1.492
|60
|22
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|1:59.860
|1.511
|48
|23
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|1:59.898
|1.549
|23
|24
|50
|سيلفان غينتولي
|سوزوكي
|2:00.100
|1.751
|27
|25
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|2:00.148
|1.799
|43
|26
|90
|درّاج اختبارات ياماها
|ياماها
|2:01.123
|2.774
|49
|27
|85
|تاكويا تسودا
|سوزوكي
|2:03.674
|5.325
|16
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موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ
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