موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
178 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
199 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
213 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
01 أكتوبر
-
04 أكتوبر
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
256 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / إختبارات فبراير في سيبانج / أخبار عاجلة

موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ
09-02-2020

حصد فابيو كوارتارارو العلامة الكاملة مع نهاية التجارب الشتويّة الأولى لبطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" من خلال تحقيقه أسرع الأزمنة في اليوم الثالث الأخير، في الوقت الذي سقط فيه مارك ماركيز مجدّدًا.

حصل كوارتارارو أخيرًا على درّاجة ياماها بمواصفات 2020 أمسٍ السبت، واستغلّها مجدّدًا اليوم لتحقيق أسرع الأزمنة.

وسجّل درّاج بيتروناس في الساعة الأولى توقيتًا وقدره 1:59.787 دقيقة لينتزع الصدارة من جاك ميلر درّاج براماك.

وتداول عددٌ من الدرّاجين على الصدارة إثر ذلك بمن فيهم جوان مير درّاج سوزوكي الذي يختبر مجموعة من التحديثات المشابهة لدوكاتي وعلى رأسها الجنيّح السفليّ الذي يتواجد أمام الإطار الخلفيّ.

كما شرعت ياماها في اختبار نسختها من ذلك النظام، حيث اختبر مافيريك فينياليس وزميله فالنتينو روسي نسخة منه، إلى جانب درّاج الاختبارات كوتا نوزاني.

كما اختبرت ياماها ملحقات انسيابيّة أخرى في مقدّمة الدرّاجة لكلٍ من روسي وفينياليس.

وبحلول نهاية الساعات الأولى، عاد كوارتارارو إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:58.349 دقيقة، وبقي ذلك الزمن ثابتًا حتّى نهاية اليوم.

وذهب المركز الثاني إلى كال كراتشلو، الذي اعترف أمسٍ السبت بأنّ مشاكل هوندا ازدادت سوءًا، الذي تأخّر عن كوارتارارو بـ 0.082 ثانية، بينما أكمل أليكس رينز ترتيب الثلاثة الأوائل.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا في المركز الرابع متغلّبًا على معلّمه روسي بفارق 0.039 ثانية فقط.

وتواجد دانيلو بيتروشي في المركز السابع أمام بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام، وميلر وأليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بينما أكمل مير ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى ماركيز بالمركز الـ 12 بعد أن سقط مجدّدًا، إذ على إثر حادثه بالأمس عند المنعطف الثالث، انزلق درّاج هوندا عند المنعطف الأخير قرب نهاية اليوم، لكنّه غادر موقع الحادث من دون إصابات.

ترتيب اليوم:

المركز # الدرّاج الدرّاجة التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 20 فابيو كوارتارارو ياماها 1:58.349   57
2 35 كال كراتشلو هوندا 1:58.431 0.082 69
3 42 أليكس رينز سوزوكي 1:58.450 0.101 42
4 63 فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:58.502 0.153 53
5 46 فالنتينو روسي ياماها 1:58.541 0.192 51
6 9 دانيلو بيتروشي دوكاتي 1:58.606 0.257 51
7 44 بول إسبارغارو كاي تي ام 1:58.610 0.261 34
8 43 جاك ميلر دوكاتي 1:58.616 0.267 48
9 41 أليكس إسبارغارو أبريليا 1:58.694 0.345 45
10 36 جوان مير سوزوكي 1:58.736 0.387 32
11 88 ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 1:58.764 0.415 22
12 93 مارك ماركيز هوندا 1:58.772 0.423 47
13 21 فرانكو موربيديلي ياماها 1:58.838 0.489 58
14 4 أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:58.859 0.510 51
15 5 يوهان زاركو دوكاتي 1:58.951 0.602 42
16 73 أليكس ماركيز هوندا 1:59.042 0.693 49
17 33 براد بيندر كاي تي ام 1:59.104 0.755 45
18 12 مافيريك فينياليس ياماها 1:59.169 0.820 83
19 53 تيتو راباط دوكاتي 1:59.549 1.200 59
20 99 خورخي لورينزو ياماها 1:59.697 1.348 46
21 38 برادلي سميث أبريليا 1:59.841 1.492 60
22 30 تاكاكي ناكاغامي هوندا 1:59.860 1.511 48
23 27 إيكر ليكونا كاي تي ام 1:59.898 1.549 23
24 50 سيلفان غينتولي سوزوكي 2:00.100 1.751 27
25 82 ميكا كاليو كاي تي ام 2:00.148 1.799 43
26 90 درّاج اختبارات ياماها ياماها 2:01.123 2.774 49
27 85 تاكويا تسودا سوزوكي 2:03.674 5.325 16
المقال التالي
ماركيز يشرح سبب حادثه في تجارب سيبانغ

المقال السابق

ماركيز يشرح سبب حادثه في تجارب سيبانغ
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث إختبارات فبراير في سيبانج

منصة السباق

جائزة قطر الكبرى

جائزة قطر الكبرى

٥ مارس - ٨ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق

2
فورمولا 1

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة

3
فورمولا 2

"فيا" تنشر تقريرها حيال حادثة هوبير المميتة في الفورمولا 2

4
فورمولا 1

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

5
راليات شرق أوسطية أخرى

صالح العبدالعالي يُحرز فوزه الأول في رالي حائل نيسان الدولي

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ
MGP

موتو جي بي: كوارتارارو يحصد العلامة الكاملة بتصدّر اليوم الثالث الأخير في سيبانغ

ماركيز يشرح سبب حادثه في تجارب سيبانغ
MGP

ماركيز يشرح سبب حادثه في تجارب سيبانغ

موتو جي بي: لورينزو يتجه للمشاركة في اليوم الختامي لتجارب سيبانغ
MGP

موتو جي بي: لورينزو يتجه للمشاركة في اليوم الختامي لتجارب سيبانغ

موتو جي بي: كوارتارارو يُحافظ على الصدارة في اليوم الثاني من تجارب سيبانغ
MGP

موتو جي بي: كوارتارارو يُحافظ على الصدارة في اليوم الثاني من تجارب سيبانغ

موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة اليوم الأوّل من تجارب سيبانغ
MGP

موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة اليوم الأوّل من تجارب سيبانغ

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
١٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.