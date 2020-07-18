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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو يحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى

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موتو جي بي: كوارتارارو يحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى
18-07-2020

سحق فابيو كوارتارارو منافسيه جميعاً على حلبة خيريز ليسجل الزمن الأسرع خلال تصفيات جائزة إسبانيا الكبرى.

سجل كوارتارارو الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة على حلبة خيريز، وسجل الزمن الأسرع المبدئي في التصفيات مع دقيقة و37.064 ثانية، قبل أن يكسره مارك ماركيز مباشرة مع دقيقة و37.006 ثانية.

وسرعان ما كسر دراج بيتروناس حاجز الدقيقة و37 ثانية في لفته السريعة الثانية، ليحرز الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و36.993 ثانية، بينما وضع فرانشيسكو باغانيا دراجته دوكاتي بالمركز الثالث، بالرغم من أنه صادف فالنتينو روسي الذي كان أبطأ منه في المنعطف الأخير.

وعاد ماركيز إلى الصدارة مجدداً مع دقيقة و36.877 ثانية في لفته الأولى من طلعته الثانية، لكن تفوق مافيريك فينياليس عليه مع دقيقة و36.844 ثانية.

ومع بقاء دقيقة حتى النهاية، نافس جاك ميلر دراج براماك على الصدارة، لكنه تعرض إلى حادثة في المنعطف الـ 11.

وبعده بثوانٍ، تعرض أليكس رينز إلى حادثة في نفس المكان وتلقى المساعدة ليُنقل إلى سيارة الإسعاف حيث بدا ممسكاً بمعصم يده.

ووسط هذه الدراما، سجل كوارتارارو دقيقة و36.705 ثانية ليكسر الزمن القياسي الذي سجله في التجارب الحرة الثالثة، ليحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية له على التوالي في خيريز.

وتمسك فينياليس بالمركز الثاني، بينما أكمل ماركيز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام باغانيا، والذي أحرز أفضل مركز انطلاق له في مسيرته المهنية.

وسينطلق ميلر إلى جانبه بالرغم من حادثته، وأمام كارل كراتشلو بفارق 0.001 ثانية.

المركز السابع كان من نصيب بول أسبارغارو أمام أندريا دوفيزيوزو.

أما رينز فتأهل تاسعاً، بينما أكمل فرانكو موربيدللي، روسي وجوان مير ترتيب المراكز الـ 12.

نتيجة التصفيات

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق السرعة القصوى
1 France فابيو كوارتارارو ياماها 1:36.705   284
2 Spain مافيريك فينياليس ياماها 1:36.844 0.139 284
3 Spain مارك ماركيز هوندا 1:36.862 0.157 289
4 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:36.955 0.250 295
5 Australia جاك ميلر دوكاتي 1:37.453 0.748 293
6 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 1:37.454 0.749 290
7 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 1:37.493 0.788 288
8 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:37.535 0.830 293
9 Spain أليكس رينز سوزوكي 1:37.636 0.931 288
10 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 1:37.674 0.969 284
11 Italy فالنتينو روسي ياماها 1:37.741 1.036 284
12 Spain جوان مير سوزوكي 1:37.784 1.079 287
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