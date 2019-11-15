موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا

تربّع درّاج بيتروناس ياماها كوارتارارو - الذي كان الأسرع في التجارب الأولى - على جدول الأزمنة في الحصّة الثانية متفوّقًا على درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس في المراحل الختامية ليُنهي تجارب الجمعة في الصدارة بفارق 0.148 ثانية.

وقد شهدت التجارب الثانية منافسة محتدمة، حيث تغيّرت هوية المتصدّر عددًا من المرّات على مدار بضع لفّات.

حيث سجّل روسي الزمن الأسرع المبدئي والذي بلغ دقيقة و33.055 ثانية، قبل أن يُطيح به مارك ماركيز مع دقيقة و32.102 ثانية بعد ذلك بثوانٍ معدودة.

وسرعان ما تقدّم جاك ميلر بدوره إلى الصدارة - بعدما أكمل الحصّة الأولى ثانيًا - متقدمًا على ماركيز بفارق 0.015 ثانية، قبل أن يضع فينياليس ياماها من جديد في المقدّمة مع دقيقة و31.90 ثانية.

لاحقًا، سجّل ماركيز أسرع زمن في اليوم والذي بلغ دقيقة و30.974 ثانية والذي صمد لبعض الوقت قبل أن يُطيح به فينياليس بدقيقة و30.883 ثانية.

بيد أنّ كلمة الحسم الأخيرة كانت من نصيب كوارتاراور في لفّته قبل الأخيرة مسجلًا دقيقة و30.735 ثانية.

ماركيز اكتفى بالمركز الثالث بفارق 0.239 ثانية عن الصدارة، في حين أكمل كلّ من ميلر وفراندو موربيدللي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

المركز السادس ذهب إلى أليكس رينز أمام زميله في سوزوكي جوان مير، في حين تغلّب أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا على أندريا دوفيزيوزو يوهان زاركو حاصدًا المركز الثامن.

جديرٌ بالذكر أنّ روسي قد تراجع إلى المركز الـ 14 عقب سقوطه.

نتيجة التجارب: