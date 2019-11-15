موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية لجائزة فالنسيا الكبرى ليُنهي مجريات الجمعة في الصدارة، في حين سقط فالنتينو روسي على الحلبة من جديد.
تربّع درّاج بيتروناس ياماها كوارتارارو - الذي كان الأسرع في التجارب الأولى - على جدول الأزمنة في الحصّة الثانية متفوّقًا على درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس في المراحل الختامية ليُنهي تجارب الجمعة في الصدارة بفارق 0.148 ثانية.
وقد شهدت التجارب الثانية منافسة محتدمة، حيث تغيّرت هوية المتصدّر عددًا من المرّات على مدار بضع لفّات.
حيث سجّل روسي الزمن الأسرع المبدئي والذي بلغ دقيقة و33.055 ثانية، قبل أن يُطيح به مارك ماركيز مع دقيقة و32.102 ثانية بعد ذلك بثوانٍ معدودة.
وسرعان ما تقدّم جاك ميلر بدوره إلى الصدارة - بعدما أكمل الحصّة الأولى ثانيًا - متقدمًا على ماركيز بفارق 0.015 ثانية، قبل أن يضع فينياليس ياماها من جديد في المقدّمة مع دقيقة و31.90 ثانية.
لاحقًا، سجّل ماركيز أسرع زمن في اليوم والذي بلغ دقيقة و30.974 ثانية والذي صمد لبعض الوقت قبل أن يُطيح به فينياليس بدقيقة و30.883 ثانية.
بيد أنّ كلمة الحسم الأخيرة كانت من نصيب كوارتاراور في لفّته قبل الأخيرة مسجلًا دقيقة و30.735 ثانية.
ماركيز اكتفى بالمركز الثالث بفارق 0.239 ثانية عن الصدارة، في حين أكمل كلّ من ميلر وفراندو موربيدللي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
المركز السادس ذهب إلى أليكس رينز أمام زميله في سوزوكي جوان مير، في حين تغلّب أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا على أندريا دوفيزيوزو يوهان زاركو حاصدًا المركز الثامن.
جديرٌ بالذكر أنّ روسي قد تراجع إلى المركز الـ 14 عقب سقوطه.
نتيجة التجارب:
|المركز
|#
|الدراج
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|20
|فابيو كوارتارارو
|23
|1:30.735
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|24
|1:30.883
|0.148
|3
|93
|مارك ماركيز
|21
|1:30.974
|0.239
|4
|43
|جاك ميلر
|19
|1:31.000
|0.265
|5
|21
|فرانكو موربيديلي
|23
|1:31.199
|0.464
|6
|42
|أليكس رينز
|22
|1:31.230
|0.495
|7
|36
|جوان مير
|22
|1:31.280
|0.545
|8
|41
|أليكس إسبارغارو
|17
|1:31.305
|0.570
|9
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|17
|1:31.351
|0.616
|10
|5
|يوهان زاركو
|22
|1:31.369
|0.634
|11
|35
|كال كراتشلو
|20
|1:31.433
|0.698
|12
|9
|دانيلو بيتروشي
|19
|1:31.455
|0.720
|13
|51
|ميكيلي بيرو
|17
|1:31.765
|1.030
|14
|46
|فالنتينو روسي
|15
|1:31.775
|1.040
|15
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|19
|1:31.868
|1.133
|16
|99
|خورخي لورينزو
|17
|1:31.880
|1.145
|17
|44
|بول إسبارغارو
|19
|1:31.905
|1.170
|18
|53
|تيتو راباط
|21
|1:32.159
|1.424
|19
|17
|كاريل أبراهام
|19
|1:32.278
|1.543
|20
|82
|ميكا كاليو
|19
|1:32.467
|1.732
|21
|29
|أندريا يانوني
|18
|1:32.568
|1.833
|22
|55
|حفيظ سيارين
|20
|1:32.887
|2.152
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موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرة الرابعة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
07:30
13:30
|
|القسم الأوّل من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|القسم الثاني من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:35
14:35
|
|السباق
|
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
|
08:00
14:00
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