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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا

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موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
15-11-2019

سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية لجائزة فالنسيا الكبرى ليُنهي مجريات الجمعة في الصدارة، في حين سقط فالنتينو روسي على الحلبة من جديد.

تربّع درّاج بيتروناس ياماها كوارتارارو - الذي كان الأسرع في التجارب الأولى - على جدول الأزمنة في الحصّة الثانية متفوّقًا على درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس في المراحل الختامية ليُنهي تجارب الجمعة في الصدارة بفارق 0.148 ثانية.

وقد شهدت التجارب الثانية منافسة محتدمة، حيث تغيّرت هوية المتصدّر عددًا من المرّات على مدار بضع لفّات.

حيث سجّل روسي الزمن الأسرع المبدئي والذي بلغ دقيقة و33.055 ثانية، قبل أن يُطيح به مارك ماركيز مع دقيقة و32.102 ثانية بعد ذلك بثوانٍ معدودة.

وسرعان ما تقدّم جاك ميلر بدوره إلى الصدارة - بعدما أكمل الحصّة الأولى ثانيًا - متقدمًا على ماركيز بفارق 0.015 ثانية، قبل أن يضع فينياليس ياماها من جديد في المقدّمة مع دقيقة و31.90 ثانية.

لاحقًا، سجّل ماركيز أسرع زمن في اليوم والذي بلغ دقيقة و30.974 ثانية والذي صمد لبعض الوقت قبل أن يُطيح به فينياليس بدقيقة و30.883 ثانية.

بيد أنّ كلمة الحسم الأخيرة كانت من نصيب كوارتاراور في لفّته قبل الأخيرة مسجلًا دقيقة و30.735 ثانية.

ماركيز اكتفى بالمركز الثالث بفارق 0.239 ثانية عن الصدارة، في حين أكمل كلّ من ميلر وفراندو موربيدللي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

المركز السادس ذهب إلى أليكس رينز أمام زميله في سوزوكي جوان مير، في حين تغلّب أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا على أندريا دوفيزيوزو يوهان زاركو حاصدًا المركز الثامن.

جديرٌ بالذكر أنّ روسي قد تراجع إلى المركز الـ 14 عقب سقوطه.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 23 1:30.735  
2 12 Spain مافيريك فينياليس 24 1:30.883 0.148
3 93 Spain مارك ماركيز 21 1:30.974 0.239
4 43 Australia جاك ميلر 19 1:31.000 0.265
5 21 Italy فرانكو موربيديلي 23 1:31.199 0.464
6 42 Spain أليكس رينز 22 1:31.230 0.495
7 36 Spain جوان مير 22 1:31.280 0.545
8 41 Spain أليكس إسبارغارو 17 1:31.305 0.570
9 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 17 1:31.351 0.616
10 5 France يوهان زاركو 22 1:31.369 0.634
11 35 United Kingdom كال كراتشلو 20 1:31.433 0.698
12 9 Italy دانيلو بيتروشي 19 1:31.455 0.720
13 51 Italy ميكيلي بيرو 17 1:31.765 1.030
14 46 Italy فالنتينو روسي 15 1:31.775 1.040
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 19 1:31.868 1.133
16 99 Spain خورخي لورينزو 17 1:31.880 1.145
17 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:31.905 1.170
18 53 Spain تيتو راباط 21 1:32.159 1.424
19 17 Czech Republic كاريل أبراهام 19 1:32.278 1.543
20 82 Finland ميكا كاليو 19 1:32.467 1.732
21 29 Italy أندريا يانوني 18 1:32.568 1.833
22 55 Malaysia حفيظ سيارين 20 1:32.887 2.152
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